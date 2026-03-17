¿México podría invitar al Rey de España? Esto declaró Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, señaló que analizará la posibilidad de invitar al rey de España, Felipe VI: “Pues vamos a ver, pero sí hay que reconocer el gesto del rey”, expresó durante su conferencia de prensa de este martes 17 de marzo.
Esta declaración surge a partir de que el monarca español reconoció que hubo “mucho abuso” durante la Conquista de América, a pesar de las Leyes de Indias, que buscaban proteger a la población indígena.
Sheinbaum reconoció el gesto del rey de España y recordó que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario envió su reclamo de disculpas por parte del gobierno español y no recibió una respuesta favorable.
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