¿México podría invitar al Rey de España? Esto declaró Sheinbaum

Crédito: Jovani Pérez/Infobae México

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, señaló que analizará la posibilidad de invitar al rey de España, Felipe VI: “Pues vamos a ver, pero sí hay que reconocer el gesto del rey”, expresó durante su conferencia de prensa de este martes 17 de marzo.

Esta declaración surge a partir de que el monarca español reconoció que hubo “mucho abuso” durante la Conquista de América, a pesar de las Leyes de Indias, que buscaban proteger a la población indígena.

Sheinbaum reconoció el gesto del rey de España y recordó que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario envió su reclamo de disculpas por parte del gobierno español y no recibió una respuesta favorable.