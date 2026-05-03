¿Cuándo preocuparme por el olor de mi orina? Las señales de alerta que pasan desapercibidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El olor de la orina puede variar de acuerdo con la alimentación, la hidratación y el uso de medicamentos.

Espárragos, café, ajo y cebolla son ejemplos de alimentos que pueden provocar un aroma fuerte o peculiar, pero estos cambios suelen ser temporales y no representan un riesgo para la salud.

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La deshidratación también influye: cuando el cuerpo recibe poca agua, la orina se concentra y su olor se intensifica, además de volverse más oscura. Ciertos suplementos vitamínicos y medicamentos pueden modificar el olor sin consecuencias graves.

Señales de alerta: cuándo prestar atención

Aunque la mayoría de los cambios son inocuos, existen señales que no deben pasar desapercibidas. Preocúpate por el olor de tu orina si:

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El aroma es persistente y no cambia tras varios días.

Huele de forma fétida, similar al amoníaco.

El olor es dulce o afrutado.

Se acompaña de dolor, ardor, fiebre, sangre, orina turbia o molestias en la espalda o pelvis.

Percibes un olor a moho.

Señales de alerta: cuándo prestar atención (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Mayo Clinic y MedlinePlus, estos síntomas pueden ser indicio de afecciones más graves y requieren atención médica.

Posibles causas de un olor anormal

El olor fuerte y persistente puede indicar infecciones urinarias, enfermedades metabólicas o problemas hepáticos. Estas son las causas más frecuentes:

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Olor fétido o a amoníaco: Suelen asociarse con infecciones del tracto urinario (ITU).

Olor dulce o afrutado: Puede ser señal de diabetes no controlada o cetoacidosis.

Olor a moho: En ocasiones está vinculado a enfermedades hepáticas.

Si el cambio en el olor se mantiene y no hay una causa evidente, como dieta o medicamentos, es recomendable consultar a un médico.

Síntomas que exigen acudir al médico

La presencia de otros síntomas junto con el olor inusual refuerza la necesidad de buscar atención médica. Algunos de estos síntomas son:

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Dolor o ardor al orinar

Dolor en la espalda baja o pelvis

Sangre en la orina

Fiebre

Orina turbia

Un examen general de orina ayuda a detectar infecciones, presencia de sangre, glucosa o alteraciones metabólicas. No se recomienda automedicarse ni retrasar la consulta si los síntomas persisten.

Causas comunes y cuándo no alarmarse

En la mayoría de los casos, el olor fuerte desaparece al mejorar la hidratación o al dejar de consumir ciertos alimentos. Entre las causas benignas destacan:

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Deshidratación: La orina se vuelve más concentrada y olorosa.

Alimentos: Espárragos, café, ajo, cebolla y pescado pueden modificar el aroma de manera temporal.

Vitaminas y medicamentos: Algunos suplementos, especialmente los vitamínicos, alteran el olor.

Estos efectos suelen desaparecer en poco tiempo y no requieren atención médica, a menos que se acompañen de molestias o persistan varios días.

El olor fuerte y persistente puede indicar infecciones urinarias, enfermedades metabólicas o problemas hepáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones ante un olor inusual

Aumenta tu consumo de agua para descartar deshidratación.

Revisa si has ingerido alimentos o suplementos que puedan influir en el aroma.

Observa si el olor persiste varios días o si aparecen otros síntomas.

Si tienes dudas o molestias, lo mejor es realizarse un examen general de orina y consultar a un profesional de la salud. Detectar y atender a tiempo cualquier cambio anormal puede prevenir complicaciones mayores.

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