Las contradicciones de la FGR sobre el operativo contra “El Mencho” en Tapalpa, Jalisco

Versiones distintas sobre enfrentamientos, evidencia y desarrollo del operativo marcan el caso Tapalpa tras la muerte de “El Mencho”. (Anayeli Tapia/Infobae)

A 23 días del operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en Tapalpa, Jalisco, la Fiscalía General de la República (FGR) difundió su versión oficial de los hechos; sin embargo, ésta difiere en puntos clave de otras declaraciones oficiales y de reportes documentados tras el operativo.

Enfrentamientos y lugares

La madrugada del 22 de febrero de 2026, fuerzas federales mexicanas desplegaron un operativo en la zona de cabañas del Country Club, en las afueras de Tapalpa, Jalisco, con el objetivo de capturar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con lo comunicado oficialmente por la FGR, la intervención “se registraron enfrentamientos armados, derivado de la resistencia que opusieron el propio detenido y diversos integrantes de la organización criminal, registrándose dicho enfrentamiento en una zona en campo abierto, despoblada y alejada del sitio de referencia”.

Burned vehicles following a series of roadblocks and attacks by organized crime after a military operation that killed cartel leader Nemesio Oseguera, "El Mencho," who died while being transported in a helicopter after being injured during the raid, in Tapalpa, Mexico, February 24, 2026. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Aunque la fiscalía utiliza el término “enfrentamientos” en plural al inicio, en el comunicado solo describe un enfrentamiento y lo ubica lejos de las cabañas.

En contraste, la Secretaría de Defensa —a través del general Ricardo Trevilla— sostiene que en realidad hubo dos fases del operativo: la primera, en las propias cabañas donde se hospedaba Oseguera, y la segunda, en el bosque adyacente, después de la huida del capo y su círculo más cercano.

“Fueron dos fases: en las cabañas, allí fallecieron lamentablemente dos oficiales y un elemento de tropa. Abre fuego el personal de seguridad del Mencho contra el personal militar con una gran cantidad de armamento. Realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada y el personal militar de Fuerzas Especiales repele la acción. Fallecen ahí en total ocho delincuentes“, dijo el general Ricardo Trevilla.

Posteriormente, añadió que en el bosque, “los persigue personal de Fuerzas Especiales, lo ubican oculto entre la maleza. Ellos hacen fuego contra el personal de Fuerzas Especiales. Posteriormente, el personal militar repele la agresión. Resulta herido el Mencho con dos de sus escoltas”.

Narconóminas, cadena de custodia y acceso a la escena

Otro de los puntos de fricción entre las versiones oficiales se centra en el hallazgo y validez de las denominadas “narconóminas”, documentos revelados por El Universal que presuntamente detallan pagos del CJNG a funcionarios, policías y colaboradores.

Soldados en una zona acordonada donde las fuerzas federales llevaron a cabo una operación para capturar al jefe del cártel Nemesio Oseguera, "El Mencho", que murió tras resultar herido durante una redada de las fuerzas especiales mexicanas en una zona boscosa a las afueras de la ciudad de Tapalpa, México. REUTERS/Liberto Ureña

Según fuentes ministeriales citadas inicialmente en una nota publicada el 26 de febrero por La Jornada, peritos e investigadores de la FGR aseguraron en las cabañas de La Loma documentos relacionados con operaciones financieras y nóminas del grupo delictivo.

Sin embargo, en el comunicado oficial la fiscalía aclara: “Previo a ello, se tuvo conocimiento de que, sin autorización alguna de quien estuviera facultado legalmente para otorgarla, diversas personas ingresaron a dichos inmuebles, lo que alteró y contaminó la escena. En consecuencia, esta Fiscalía no puede determinar si los objetos o indicios que públicamente se ha señalado que fueron encontrados en esos inmuebles efectivamente se hallaban ahí“.

Y agrega: “Existe una alta probabilidad de contaminación del lugar de los hechos, situación que será valorada para determinar, en su momento, las acciones legales que correspondan…”

FILE PHOTO: A drone view of the Tapalpa Country Club, in the area where federal forces conducted a military operation to capture cartel boss Nemesio Oseguera, "El Mencho," who died while being transported in a helicopter after being injured during the raid, outside the town Tapalpa, Mexico, February 24, 2026. REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo

Mientras tanto, reporteros que acudieron al sitio al día siguiente de los hechos dieron cuenta de la facilidad con la que accedieron a las cabañas, la ausencia de resguardo policial y la presencia de objetos personales, ropa, comida y los propios documentos que después serían señalados públicamente como evidencia clave.

El periodista Jorge Martínez relató: “La puerta estaba forzada, pero no había vigilancia. Todo seguía en su lugar, desde ropa hasta papeles en el piso”, recoge Aristegui Noticias. La reportera canadiense Katarina Szulc encontró en la zona fotografías medio quemadas de dos mujeres. Por otro lado, periodistas captaron en imágenes y videos casquillos calibre .50 regados en la zona de cabañas.

En uno de los registros encontrados que más destacan, se leen los “Gastos de Tapalpa” donde se evidencia la organización interna del CJNG. (X: @siete_letras)

El saldo del operativo, según Omar García Harfuch, incluyó al menos ocho presuntos integrantes del CJNG abatidos, así como bajas entre elementos de las fuerzas federales durante los enfrentamientos en la zona de cabañas y la persecución posterior. Ese mismo día se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos y otros hechos violentos en una veintena de estados, atribuidos por autoridades a una reacción del grupo criminal tras el despliegue en Tapalpa.

En paralelo, las investigaciones continúan. El 15 de marzo fue detenido José “N”, alias “Pepe”, identificado como presunto operador logístico del CJNG, a quien se le atribuye el haber trasladado a la pareja sentimental de “El Mencho” que permitió ubicarlo.