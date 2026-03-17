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Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: fecha de pago doble, monto y qué estudiantes lo recibirán

El programa federal confirmó que se realizará un depósito doble a universitarios beneficiarios

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El programa federal confirmó que
El programa federal confirmó que se realizará un depósito doble a universitarios beneficiarios.

La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro realizará un pago doble para estudiantes universitarios durante abril de 2026, según confirmó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado. Este apoyo alcanza a quienes forman parte de instituciones prioritarias y cumplen los requisitos establecidos por el programa.

El monto regular de la beca es de 5 mil 800 pesos bimestrales, depositados durante cinco de los seis bimestres del ciclo escolar, excluyendo julio-agosto. Los beneficiarios pueden recibir este apoyo hasta por un máximo de 45 meses. Para el ciclo 2026, la solicitud se llevó a cabo en febrero, focalizando el beneficio en jóvenes de escasos recursos y estudiantes de universidades consideradas prioritarias.

Para acceder al pago, es
Para acceder al pago, es necesario cumplir con los requisitos y consultar el estatus a través de los canales oficiales. (X@bbienestarmx)

Durante el cuarto mes del año, los alumnos seleccionados recibirán un pago correspondiente a dos bimestres: enero-febrero y marzo-abril. El depósito, que será de 11 mil 600 pesos, se realizará en los primeros días de abril. Esta medida incluye también a quienes perciben la Beca Benito Juárez Media Superior, aunque el anuncio oficial destaca el impacto para los universitarios de Jóvenes Escribiendo el Futuro.

El acceso a estos recursos requiere que los estudiantes cuenten con una tarjeta del Bienestar activa, ya que el depósito se realiza exclusivamente a través de este medio. La CNBB ha subrayado la importancia de verificar el estado de la cuenta antes del periodo de pago para evitar contratiempos en la recepción del apoyo económico.

Cómo recibir la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

  • Estar inscrito en modalidad escolarizada en una escuela clasificada como prioritaria o susceptible de atención.
  • Haber concluido estudios de primaria o secundaria en una escuela prioritaria.
  • En el caso de escuelas susceptibles de atención, comprobar bajos ingresos y tener máximo 30 años.
  • No ser beneficiario simultáneo de otra beca federal para el mismo fin.
El depósito estará disponible en
El depósito estará disponible en los primeros días de abril de 2026, siempre y cuando tengan activa su tarjeta del Bienestar.

Cómo consultar el estatus del depósito de la beca

Los estudiantes pueden consultar el estado de su pago mediante dos opciones. El Buscador de Estatus en línea permite ingresar la CURP y verificar el periodo y estatus del depósito. Además, la App Banco del Bienestar ofrece la posibilidad de revisar el saldo desde un teléfono móvil sin acudir a sucursales.

El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro busca fortalecer la permanencia escolar de sectores vulnerables y garantizar el acceso a la educación superior mediante transferencias directas y periódicas. La CNBB reiteró que el pago doble de abril corresponde exclusivamente a los bimestres señalados, por lo que los estudiantes deben estar atentos a los canales oficiales de comunicación.

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