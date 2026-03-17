Los mejores destinos en Hidalgo para visitar de forma sostenible

Hidalgo impulsa una ruta turística sostenible, que conecta paisajes naturales y sitios históricos desde las Grutas Tolantongo hasta la zona arqueológica de Tula.

Más allá de sus paisajes naturales y su riqueza cultural, Hidalgo busca posicionarse como un referente nacional en desarrollo sostenible, integrando el turismo con una estrategia más amplia de planeación territorial, saneamiento ambiental y crecimiento urbano ordenado.

En este contexto, destinos emblemáticos como las Grutas de Tolantongo o la zona arqueológica de Tula no sólo representan atractivos turísticos, sino también ejemplos del potencial que tiene el estado para impulsar un modelo de desarrollo que equilibre actividad económica con cuidado ambiental.

Desde la Unidad de Planeación y Prospectiva, el titular Miguel Ángel Tello Vargas coordina una agenda que integra sostenibilidad dentro de la planeación de largo plazo. La visión forma parte de la política pública impulsada por el gobernador Julio Menchaca, que busca asegurar que el desarrollo del estado se realice con criterios ambientales y sociales.

El recorrido integra naturaleza, cultura y ecoturismo, en línea con la estrategia ambiental y de desarrollo territorial del estado.

Grutas Tolantongo: aguas termales y turismo ejidal

Grutas Tolantongo: aguas termales y turismo ejidal Foto: Instagram@grutasdetolantongomexico

El recorrido inicia en las Grutas Tolantongo, ubicadas en el municipio de Cardonal. Este centro ecoturístico ejidal cuenta con aguas termales, ríos y cascadas, y es gestionado localmente por la comunidad. Las pozas naturales y áreas de camping permiten disfrutar del entorno sin alterar el paisaje ni la biodiversidad.

Visitar entre semana disminuye la presión turística sobre el área y fomenta el turismo responsable. Además, el alojamiento en cabañas ejidales fortalece la economía local y reduce el impacto ambiental.

Foto: Archivo WEB del sitio oficial de las Grutas de Tolantongo.

“La planeación hoy tiene que pensar en las próximas generaciones. No se trata solo de crecer, sino de hacerlo de manera responsable con el entorno y con los recursos naturales”, afirmó Miguel Ángel Tello Vargas, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva.

Prismas Basálticos: maravilla geológica en Huasca de Ocampo

El siguiente destino, Prismas Basálticos, se encuentra en Huasca de Ocampo. Las columnas geométricas de piedra, rodeadas de vegetación, constituyen uno de los fenómenos geológicos más destacados de México. El turismo en esta zona apuesta por la preservación, con senderos bien definidos y actividades enfocadas en la observación y el respeto por el entorno.

Los visitantes encuentran opciones de hospedaje manejadas por habitantes de la región, lo que apoya el comercio justo y la conservación del sitio.

Prismas Basálticos: maravilla geológica en Huasca de Ocampo Foto: (iStock)

Parque Nacional El Chico: naturaleza y senderismo sostenible

El Parque Nacional El Chico es uno de los parques más antiguos del país, ideal para quienes buscan actividades al aire libre como senderismo, escalada y observación de flora y fauna. El parque cuenta con rutas señalizadas y programas de conservación que limitan el impacto ambiental.

El senderismo sostenible, la recolección responsable de residuos y el uso moderado de recursos naturales forman parte de las recomendaciones para los visitantes.

Parque Nacional El Chico: naturaleza y senderismo sostenible (Foto: gob.mx)

Real del Monte: historia minera y cultura viva

En la ruta destaca Real del Monte, reconocido como Pueblo Mágico. Esta localidad de montaña conserva la arquitectura y tradiciones de su pasado minero. El turismo cultural se fortalece con la oferta gastronómica, especialmente los pastes, y la venta de artesanías a través del comercio justo.

El alojamiento en posadas gestionadas por familias locales contribuye al desarrollo equilibrado de la comunidad.

(Fotos: Gettyimages, Facebook/Real del Monte. Pueblos Mágicos, Facebook/Huasca De Ocampo Hidalgo, Pueblo Mágico)

Zona arqueológica de Tula: legado tolteca y conservación

El recorrido finaliza en la zona arqueológica de Tula, en Tula de Allende. El sitio alberga los famosos atlantes toltecas y representa un referente del patrimonio cultural de México. La visita promueve la conservación del legado prehispánico y el turismo sostenible, ya que parte de los ingresos se destina a labores de restauración y mantenimiento.

El gobierno estatal impulsa proyectos de saneamiento y regeneración ambiental en la zona de Tula, afectada durante décadas por la actividad industrial. “Estamos trabajando para que el desarrollo económico vaya de la mano con la sostenibilidad. Hidalgo tiene la oportunidad de crecer con una visión moderna, donde la protección ambiental sea parte central de la estrategia”, agregó Tello Vargas.

Recomendaciones para un viaje sostenible en Hidalgo

Para recorrer la ruta sostenible de Hidalgo, se sugiere:

Hospedarse en cabañas ejidales o posadas comunitarias.

Utilizar transporte público o compartir vehículo para reducir emisiones.

Practicar el principio de “No deje rastro”, llevando la basura de regreso y respetando los entornos naturales.

Consumir productos locales y apoyar el comercio justo.

Zona arqueológica de Tula: legado tolteca y conservación Foto: INAH

Desarrollo sostenible y planeación estratégica estatal

La agenda de desarrollo de Hidalgo integra el turismo responsable con la planeación urbana. El modelo estatal busca ciudades compactas, conectadas y humanas, con acceso a servicios, transporte y espacios públicos de calidad.

Las iniciativas de saneamiento ambiental, como la regeneración de la región de Tula, apuntan a transformar los retos ambientales en oportunidades de crecimiento y bienestar.

Para el gobierno estatal, el desafío consiste en transformar los retos ambientales en oportunidades de desarrollo. En esa ruta, la administración encabezada por Julio Menchaca busca posicionar a Hidalgo como un estado que combina planeación estratégica, crecimiento económico y compromiso con el medio ambiente.

“Estamos convencidos de que la sostenibilidad es el camino para asegurar el futuro de Hidalgo”, concluyó Tello Vargas. El compromiso del estado con la conservación y el turismo responsable posiciona a la región como un destino líder en México para quienes buscan experiencias auténticas y sostenibles.