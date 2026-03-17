Cuánto costó construir la autopista Toluca-Valle de Bravo, donde murieron los hijos de directivos de BBVA y AT&T (Archivo)

La muerte de Diego Osuna Miranda en un accidente automovilístico causó conmoción entre el sector financiero. El hijo de Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, falleció a los 17 años en un accidente automovilístico en la carretera Toluca–Valle de Bravo.

La tragedia se produjo cuando una camioneta Chevrolet Suburban blindada y de color negro —en la que viajaba junto a varios jóvenes, entre ellos Rafael Espeleta Cuellar, hijo de Rafael Espeleta Tejada, principal socio comercial y distribuidor autorizado de AT&T México— colisionó con un camión de carga Isuzu blanco en el municipio de Villa de Allende, en la zona de Amanalco.

Conforme a la información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el siniestro resultó en la muerte de tres jóvenes y dejó varios heridos de gravedad. Entre las víctimas mortales identificadas figuran, además de Diego Osuna Miranda, Rafael Espeleta Cuéllar y Edwin Gabriel Rangel Luna, todos adolescentes que compartían el trayecto esa noche.

¿Cuánto costó construir la autopista Toluca-Valle de Bravo?

El siniestro, que dejó un saldo de tres personas muertas, ocurrió en la autopista Toluca–Valle de Bravo, a la altura del municipio de Villa de Allende. (Resonancia Informativa / Facebook)

La construcción de la autopista Toluca - Zitácuaro y su ramal a Valle de Bravo comenzó el 20 de mayo de 2004 y tomó cuatro años su construcción. Inició operaciones el 23 de abril y así permitir la mejor conexión con la zona turística de Valle de Bravo.

De acuerdo con información oficial de Proyectos México, el costo de construcción de la autopista Toluca-Valle de Bravo se estima en aproximadamente 4 mil 929 millones de pesos mexicanos, equivalentes a unos USD 255 millones.

Esta cifra corresponde a la inversión estimada para el ramal específico hacia Valle de Bravo, incluyendo la ampliación de carriles y otras obras complementarias. La inversión total estimada es de 4 millones 929 mil 560 mil 742 pesos mexicanos ($4,929, 560, 742.00 MXN).

Quién fue Diego Osuna, hijo del director general de BBVA México que murió en aparatoso accidente (RS)

El accidente en la autopista Toluca–Valle de Bravo deja tres muertos

El accidente que cobró la vida de Diego Osuna Miranda, hijo del director general de BBVA México, ocurrió la noche del 13 de marzo de 2026 en la carretera Toluca–Valle de Bravo, en el municipio de Villa de Allende. Las imágenes y videos compartidos por testigos en redes sociales revelaron escenas de angustia y pedidos desesperados de auxilio, que reflejaron la gravedad del siniestro y la urgencia con la que los sobrevivientes requerían atención médica.

En uno de los registros audiovisuales difundidos, se observa a una persona atrapada dentro de una camioneta Chevrolet Suburban blindada que resultó severamente dañada tras chocar contra un camión de carga Isuzu blanco. En ese material, una copiloto solicita en repetidas ocasiones: “¿Por qué nadie lo ayuda”, mientras otro sobreviviente grita: “ayuda, por favor”.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que el accidente dejó un saldo de tres jóvenes fallecidos: Diego Osuna Miranda, de 17 años; Rafael Espeleta Cuéllar; y Edwin Gabriel Rangel Luna. Este grupo viajaba en la camioneta en el momento del impacto, y sus cuerpos fueron recuperados en una labor de rescate que exigió el cierre total de la circulación en la zona de Amanalco, según precisó la fiscalía.