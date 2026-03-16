Quién es Rafael Espeleta Tejada, CEO y socio de AT&T cuyo hijo falleció en accidente en la Valle de Bravo-Toluca

Tras confirmarse la identidad de las víctimas, AT&T México difundió un mensaje de condolencias dirigido a la familia de Rafael Espeleta Cuéllar. (Rafael Espeleta / LinkedIn)

El nombre de Rafael Espeleta Tejada cobró notoriedad pública tras confirmarse que su hijo, Rafael Espeleta Cuellar, fue una de las víctimas mortales del accidente ocurrido en la carretera Valle de Bravo-Toluca, donde también falleció Diego Osuna Miranda.

El empresario es un directivo mexicano con más de dos décadas de trayectoria en la industria de telecomunicaciones y comunicación estratégica. Actualmente, se desempeña como director general de Prime Communications Mexico, firma que opera como uno de los principales distribuidores autorizados y socios comerciales de AT&T México en el país.

El siniestro, que dejó un saldo de tres personas muertas, ocurrió en la autopista Toluca–Valle de Bravo, a la altura del municipio de Villa de Allende. (Resonancia Informativa / Facebook)

Una carrera consolidada en telecomunicaciones

Espeleta Tejada ha construido una carrera dentro del sector móvil y de servicios inalámbricos en México. Desde su posición como CEO de Prime Communications México, dirige la expansión de la empresa en el mercado nacional, con responsabilidades que incluyen el crecimiento de puntos de venta, la estrategia comercial y el fortalecimiento de alianzas con operadores de telecomunicaciones.

La compañía que encabeza forma parte de una red internacional de distribuidores que operan tiendas y servicios asociados a AT&T, con presencia en varios mercados.

Su perfil profesional también destaca por su experiencia en comunicación estratégica, relaciones públicas y manejo de crisis corporativas, áreas en las que ha participado como consultor y directivo a lo largo de su carrera.

Trayectoria en empresas del sector móvil

Antes de asumir la dirección de Prime Communications México en 2018, Rafael Espeleta Tejada ocupó cargos relevantes en distintas empresas del sector.

Dentro de AT&T MÉxico, se desempeñó como vicepresidente de Desarrollo de Canales Estratégicos y Ventas Indirectas, así como vicepresidente de Planeación Estratégica y Supply Chain.

También formó parte de Grupo Iusacell, donde ocupó posiciones ejecutivas vinculadas a terminales, logística y planeación estratégica.

Tras conocerse la noticia, AT&T México expresó públicamente sus condolencias a la familia del empresario. (Captura de pantalla X / LinkedIn)

Su carrera incluye además responsabilidades en Nextel Mexico, donde fungió como director de Operaciones de Marketing entre 2005 y 2010, y previamente en Alestra, donde trabajó en el área de interconexión durante casi una década.

Impacto personal tras la tragedia

La muerte de su hijo Rafael Espeleta Cuéllar ocurrió en un accidente automovilístico en el que viajaban tres jóvenes. El choque se produjo cuando la camioneta en la que se trasladaban se impactó contra un camión de carga en un tramo carretero del Estado de México.

Tras conocerse la noticia, AT&T México expresó públicamente sus condolencias a la familia del empresario.

“Los acompañamos en estos momentos y enviamos nuestras más profundas condolencias a su familia y seres queridos”, señaló la empresa en un mensaje dirigido a Rafael Espeleta Tejada y a Teresa Cuéllar León.

El accidente generó gran repercusión debido al perfil de las víctimas y a los vínculos empresariales de sus familias en sectores clave del sistema financiero y de telecomunicaciones en México.