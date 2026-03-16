México

Luis R. Conriquez cantó corridos sobre “El Mencho” y Los Chapitos en Ring Royale 2026

Corridos con menciones al CJNG y al Cártel de Sinaloa marcaron la presentación del cantante en Ring Royale 2026

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La actuación de Luis R.
La actuación de Luis R. Conriquez en Ring Royale 2026 generó polémica luego de que interpretara corridos como El Presidente y Triple Lavada. (Captura de pantalla)

La velada de Ring Royale 2026 en la Arena Monterrey no solo dejó golpes sobre el ring. Minutos antes del combate estelar entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, el cantante Luis R. Conriquez apareció en el escenario para interpretar varios corridos que aluden a figuras del narcotráfico, un momento que rápidamente encendió la polémica en redes sociales.

Tras subir al escenario en la Arena Monterrey, Luis R. Conriquez interpretó varios temas de su repertorio, entre ellos Mexicano Soy y otros corridos populares que fueron coreados por el público. Sin embargo, la mayor atención se concentró en Presidente y Triple Lavada, canciones conocidas por sus referencias a figuras del narcotráfico.

El primero de estos temas incluye menciones a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder histórico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien cabe recordar fue abatido el pasado 22 de febrero en un operativo en Tapalpa Jalisco. Mientras que el segundo tema hace alusión a Los Chapitos, como se conoce a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

(Capturas de pantalla)
(Capturas de pantalla)

Presidente es una canción estrenada en octubre de 2024 e interpretada junto a Natanael Cano, Gabito Ballesteros y Neton Vega. Entre sus versos destacan referencias explícitas a lujos, tráfico internacional de droga, armamento, operaciones con figuras reales del crimen organizado y un modo de vida ligado a la violencia.

La letra de “El Presidente” incluye frases como: “A la orden del Tres y también del M”, aludiendo a “El Mencho” y a su hijastro Juan Carlos Valencia González.

También se escucha: “Las armas exportadas me las mandan en paquete, llegan de Rusia a Jalisco”, haciendo referencia al tráfico de armas.

Otra de las canciones que Luis R. Conriquez interpretó en Ring Royale 2026 fue “Triple Lavada”, un corrido que también ha generado controversia por sus referencias a la estructura del Cártel de Sinaloa y, en particular, a Los Chapitos, los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La letra menciona explícitamente a “Archivaldo”, en alusión a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, y hace constantes referencias a actividades ilícitas, el uso de armas, fiestas, lujos y la lealtad a los líderes del grupo criminal. Frases como “A la orden de Archivaldo” y “aquí no está pelada, yo ando y cuido a los jefes” reafirman el vínculo con la familia Guzmán y su organización.

(Capturas de pantalla)
(Capturas de pantalla)

Durante su presentación en Ring Royale, Conriquez también interpretó el corrido “Mexicano Soy” y otros temas populares de su repertorio, sin restricciones.

El público en la Arena Monterrey ovacionó sus interpretaciones, en contraste con el clima de censura que ha enfrentado el cantante en otros estados donde los narcocorridos están prohibidos.

La facilidad con la que Luis R. Conriquez cantó narcocorridos en Nuevo León contrastó con la polémica vivida en otras partes del país durante 2025. En abril de ese año, la negativa del artista a interpretar “Presidente” y “El Búho” en la Feria del Caballo Texcoco, por disposición estatal, desató caos entre el público.

La interpretación de “El Presidente” en Ring Royale 2026 se dio apenas semanas después de la muerte de “El Mencho”, lo que añadió un elemento más de polémica.

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