Historias de castigo extremo durante la Conquista: decapitaciones, torturas y muerte por perros

Conquistadores con cargos civiles y militares ordenaron ejecuciones ilegales de indígenas, ignorando el derecho castellano en el siglo XVI. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

Durante la conquista y colonización de la Nueva España, múltiples indígenas, incluidos nobles y personas del pueblo, fueron ejecutados ilegalmente por orden de conquistadores con cargos civiles y militares, según la investigación “Manuscrito del Aperreamiento. Suplicio ejecutado por medio de perros de presa contra los caciques cholultecas“ del INAH.

Aunque el sistema judicial de la Corona española mantenía elementos medievales, se promulgaron las Leyes Nuevas en 1542 con el objetivo de implantar normas más equitativas para los indígenas y disminuir la resistencia al dominio español. Las autoridades locales debían acatar estas directrices para proporcionar un trato adecuado a la población originaria.

En cuanto a las sanciones legales en la metrópoli, los crímenes de mayor gravedad conllevaban decapitación para los nobles y la horca para vasallos. Otros métodos, utilizados por la Inquisición, incluían el garrote o la hoguera para ciertos delitos.

Las infracciones consideradas menos severas solían ser castigadas con mutilaciones, azotes o períodos de inmovilización en el cepo. El aperreamiento, la ejecución por medio de perros de presa, aunque documentado de manera aislada, destaca como una práctica ilegal y escasamente registrada en los archivos coloniales.

El aperreamiento no era un castigo permitido por las autoridades españolas, aunque conquistadores lo aplicaron

Pedro de Alvarado y Hernán Cortés figuran entre los conquistadores documentados que recurrieron al suplicio de aperreamiento contra nobles y prisioneros indígenas como mecanismo de control y castigo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aperreamiento fue una forma extrema de castigo importada desde la Europa medieval, empleada contra indígenas considerados enemigos, rebeldes o tributarios morosos. El método consistía en utilizar perros de presa —razas como alanos y mastines, entrenados específicamente para atacar y destrozar a seres humanos— durante campañas militares y también como ejecución selectiva.

Documentos coloniales evidencian que esta práctica carecía de respaldo jurídico, pues nunca fue sancionada oficialmente en la Nueva España. Pese a su prohibición temprana debido a su brutalidad, testimonios de cronistas e historiadores del siglo XVI confirmaron su aplicación.

El uso de perros para ejecutar sólo figuraba como táctica militar, no como castigo formal. No obstante, las fuentes registran casos en los que conquistadores con cargos oficiales, tanto civiles como militares, recurrieron a este suplicio.

Ejemplos documentados incluyen las ejecuciones ordenadas por Pedro de Alvarado durante su estancia en Tututepec (Oaxaca), donde testigos declararon que imponía el aperreamiento incluso a miembros de la nobleza indígena. En el proceso judicial abierto en 1529, se estableció públicamente que “les hacía aperrear por dos perros bravos”.

Asimismo, las crónicas refieren los hechos ocurridos tras la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco, cuando Hernán Cortés hizo uso del tormento contra prisioneros indígenas que resistían sus demandas. Los Anales de Tlatelolco y los relatos del historiador Fernando de Alva Ixtlilxóchitl describen cómo varios gobernantes regionales, tras amotinarse por el tormento sufrido por Cuauhtémoc, “fueron presos los más culpados, y fueron muchos de ellos sentenciados a muerte, unos ahorcados y otros les echaron los perros que los despedazaron”.

Un episodio relevante se presentó en la conquista de Nueva Galicia (1530-1538), liderada por Nuño de Guzmán. Según el cronista Pedro de Carranza, Guzmán sometía a los caciques indígenas por medio del temor para que le entregaran los tributos en oro, mostrando abiertamente un perro entrenado para tal fin, y cometía actos de “cacería” de indígenas fugitivos en las sierras. El conquistador también usó el herraje en el rostro para los esclavos.

Hubo otros actos violentos como la tortura al tlatoani Cuauhtémoc (donde le quemaron los pies para que rebelara la ubicación del tesoro de Moctzuma), la matanza del Templo Mayor (que resultó en la muerte de cientos de mexicas por los españoles) y el hambre durante el sitio de Tenochtitlan.

Las epidemias fueron una de las razones que provocaron la muerte de indígenas

Las epidemias traídas de Europa, como la viruela y el cococliztli, devastaron poblaciones con miles de muertes diarias según fuentes históricas. (Archivo Infobae).

Junto a las formas extremas de represión, la llegada de los españoles trajo consigo otra catástrofe: las enfermedades infecciosas. En la “Historia general de las cosas de la Nueva España” de fray Bernardino de Sahagún, citado por UNAM Global, describió episodios de “mortandad infinita” a causa de viruelas, sarampión y epidemias como el cococliztli —que estudios recientes han identificado como salmonela—, devastando a comunidades enteras.

El fraile Diego de Betanzos reportó, en una carta de 1545, que en ciudades como Tlaxcala morían diariamente mil indígenas y que en Cholula hubo días en que el número de muertos alcanzó los novecientos.

La cifra, resaltada por UNAM Global, es exhaustiva: “Para mediados del siglo XVII, sobrevivían apenas un millón 500 mil indígenas; se perdió entre el 85 y el 90 por ciento de la población originaria en sólo un siglo”.

Rey Felipe VI reconoce abusos en la conquista de América

El Rey Felipe VI ha admitido durante una visita al Museo Arqueológico Nacional de Madrid que hubo “mucho abuso” y “controversias morales y éticas” durante la conquista española de América (Casa Real)

La visita no anunciada de Felipe VI al Museo Arqueológico Nacional de Madrid adquirió una inusual relevancia cuando el monarca español reconoció directamente que existió “mucho abuso” y “controversias morales y éticas” en el proceso de la conquista de América.

Estas declaraciones tuvieron lugar este lunes 16 de marzo durante un recorrido por la exposición ‘La mitad del mundo. La mujer en el México indígena’ al dialogar informalmente con Quirino Ordaz Coppel, embajador de México en España.

Felipe VI subrayó que las leyes dictadas por los Reyes Católicos y las posteriores Leyes de Indias intentaron establecer un marco normativo para regular la relación con las poblaciones indígenas. El rey puntualizó que dichas normas respondieron a un “afán de protección” de los nativos, aunque reconoció que en la realidad “no se cumple como se pretende y hay mucho, mucho abuso”.