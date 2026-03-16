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“Hazlo posible, Poncho”: Cinco peleas que internautas sueñan ver en Ring Royale 2027

La transmisión en vivo del evento organizado por Poncho de Nigris tuvo un pico máximo de 6 millones de espectadores

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Muchos han propuesto a Poncho
Muchos han propuesto a Poncho de Nigris algunas rivalidades que harían que la segunda edición de Ring Royale supere a la primera. (Infobae México / Jovani Pérez)

Contra todo pronóstico, Ring Royale superó en la conversación digital a los Premios Oscar 2026. En X, el evento de box amateur organizado por el influencer Poncho de Nigris generó decenas de miles de interacciones en tiempo real durante más de cinco horas.

La pelea estelar entre Alfredo Adame y Carlos Trejo alcanzó un pico de 5,9 millones de espectadores en YouTube, cifra que certificó el éxito del proyecto y despejó dudas, en caso de que las hubiera, sobre la organización de una segunda velada.

Resultados de Ring Royale 2026

  • Chuy Almada: Ganador de su pelea estelar contra Alberto del Río.
  • Aldo de Nigris: Venció por nocaut (K.O.) a Nicola Porcella.
  • Alfredo Adame: Derrotó a Carlos Trejo por nocaut.
  • Marcela Mistral: Ganadora tras una reñida pelea contra Karely Ruiz.
  • Bull Terrie: Venció en su combate contra Abelito.

Reacciones en redes sociales

Miles de expresiones de usuarios en X coincidieron en que el evento superó sus expectativas. La pelea entre Adame y Trejo, por ejemplo, ha sido ilustrada a través de un ingente de memes; incluso, un usuario musicalizó los últimos 20 segundos del round definitorio con la banda sonora de Rocky.

A unas horas de la conclusión del evento, el buen sabor de boca que dejaron los duelos ha motivado a internautas a continuar con el proyecto.

Muchos han propuesto a Poncho de Nigris algunas rivalidades que harían que la segunda edición de Ring Royale supere a la primera.

Cinco peleas esperadas para Ring Royale 2026

Desde celebridades del entretenimiento hasta la política y el deporte, estas son algunas peleas soñadas por fanáticos del sincretismo entre box y telerrealidad.

  1. Alito Moreno VS Gerardo Fernández Noroña: En agosto de 2025, el priista y el morenista trasladaron a lo físico años de cruces verbales en el Senado por sus diferencias ideológicas. Desde su pelea en la Cámara alta, la idea de una pelea ha sido tema recurrente de memes en plataformas digitales.
  2. Manelyk González VS Karime Pindter: La rivalidad entre las excomadres en Acapulco Shore se debe a una traición personal relacionada con un “sugar daddy”, lo que rompió su amistad hace años. A esto se suman años de declaraciones cruzadas, celos profesionales, diferencias de personalidad y críticas recientes de Manelyk hacia el éxito de Karime en realities.
  3. Christian Martinoli VS Miguel “Piojo” Herrera: Uno de los encuentros jamás concretados de los últimos años. En julio de 2015, “El Piojo” fue destituido de la Selección Mexicana de Futbol tras una agresión física al comentarista deportivo en el aeropuerto de Filadelfia, pocos días después de ganar la Copa Oro.
  4. Cazzu VS Ángela Aguilar: La rivalidad que ha acaparado reflectores desde comienzos de 2025. De acuerdo con la “Nena Trampa”, nunca estuvo enterada de la relación entre Aguilar y su expareja, Christian Nodal, como lo afirmó el cantante durante una charla con la periodista Adela Micha. Desde entonces, su postura ha dejado abierta la versión de una infidelidad de parte del cantautor sonorense.
  5. Belinda vs. Daniela Luján: Aunque parecía un tema del pasado (sustitución en Cómplices al rescate), el meme de “ganando como siempre” de Belinda y la constante comparación de la prensa han hecho que esta rivalidad sea un tema recurrente cada vez que alguna inicia un nuevo proyecto.
Tuiteros propusieron peleas para la
Tuiteros propusieron peleas para la segunda edición de Ring Royale.

El origen de Ring Royale

Ring Royale surgió como un espectáculo de boxeo de entretenimiento impulsado por Poncho de Nigris con una clara influencia de La Velada del Año, un masivo evento de boxeo amateur organizado por el streamer español Ibai Llanos desde 2021.

Al igual que La Velada del Año, Ring Royale está diseñado para reunir a celebridades, influencers y figuras virales en una arena. El evento capitaliza la tendencia de peleas mediáticas con personajes polémicos, buscando llenar recintos mediante entretenimiento digital y viralidad.

Las comparaciones con Cazzu no
Las comparaciones con Cazzu no tardaron en aparecer. (Foto: @cazzu, @billboard, Instagram)

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