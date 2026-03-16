México

¿Habrá clases este martes 17 de marzo? La SEP responde

Recientemente, estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tuvieron un megapuente vacacional, que comenzó el pasado viernes 13 de marzo

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La SEP aclaró si habrá
La SEP aclaró si habrá clases este martes 17 de marzo o no. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si habrá clases este martes 17 de marzo para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

La duda surgió entre padres de familia y estudiantes de nivel básico en todo el país, quienes se preguntaron si habrá actividades académicas en la fecha mencionada anteriormente.

Esta inquietud surgió debido a los recientes megapuentes vacacionales, juntas extraordinarias, fechas conmemorativas y días en que se suspenden las actividades académicas.

Además de la información proporcionada por la SEP, también se consultó al calendario oficial de la dependencia de educación federal para saber si habrá clases este martes 17 de marzo o no.

La meta presidencial busca aumentar la cobertura de educación media superior al 85% con 120,000 nuevos lugares disponibles. (Presidencia)

SEP aclara si habrá clases o no este martes 17 de marzo para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria

La SEP indicó que este lunes 16 de marzo no hubo clases debido a la fecha conmemorativa del Natalicio de Benito Juárez, que, aunque se reconoce como el 21 de marzo, es recorrida a inicios de dicha semana.

Cabe destacar que también hubo un megapuente vacacional, ya que el pasado viernes 13 de marzo las clases fueron suspendidas.

Este martes 17 de marzo
Este martes 17 de marzo sí habrá clases para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Crédito: Cuartoscuro.

Ante esto, la SEP detalló que este martes 17 de marzo sí habrá clases para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria del país.

Por lo tanto, las actividades académicas serán reanudadas este martes 17 de marzo, luego del megapuente vacacional de cuatro días seguidos.

Asimismo, la autoridad del Gobierno de México llamó a personal docente y estudiantes a presentarse a las aulas educativas y retomar sus respectivas labores.

Añadió que las vacaciones de Semana Santa están próximas a iniciar y, además, antes de que empiece el periodo vacacional, habrá una fecha en la que nuevamente las clases serán canceladas.

Estudiantes de preescolar, primaria y
Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán un día más sin clases antes de finalizar marzo. (Cuartoscuro)

SEP anuncia siguiente fecha de suspensión de clases antes de finalizar marzo y que comience la Semana Santa

La SEP comunicó que las vacaciones de Semana Santa están por comenzar, pero en este mes de marzo habrá otra fecha de suspensión de clases.

Aseveró que este día que no habrá actividades académicas será antes de finalizar el mes y de que comience el periodo vacacional por Semana Santa, el cual durará dos semanas consecutivas.

La siguiente fecha de suspensión de clases será el viernes 27 de marzo debido a la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), siendo el último día en que se presenten los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Lo anterior, ya que comenzará el periodo de Semana Santa el lunes próximo, es decir, el 30 de marzo, y finalizará el viernes 10 de abril. Las actividades académicas retornarán el lunes 13 de dicho mes.

SEP anunció que la siguiente
SEP anunció que la siguiente fecha de suspensión de clases será el viernes 27 de marzo. Crédito: Cuartoscuro.

La CTE es una reunión periódica en escuelas de México donde docentes y directivos planifican acciones para mejorar la enseñanza y el aprendizaje.

  • Participan maestros y autoridades escolares
  • Se analizan retos académicos
  • Se diseñan estrategias pedagógicas
  • Se acuerdan actividades para fortalecer la educación

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