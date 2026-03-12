Estrategia Nacional Vive saludable, vive feliz: así va esta iniciativa federal a un año de arrancar

El Gobierno de México presentó los avances de la Estrategia Nacional Vive saludable, vive feliz tras un año de su puesta en marcha. Foto: Gobierno federal

El Gobierno de México presentó los avances de la Estrategia Nacional Vive saludable, vive feliz tras un año de su puesta en marcha.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), más de 9.1 millones de niñas y niños han sido valorados en 75 mil planteles públicos de educación primaria en todo el país como parte de esta política impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conmemoración realizada en la escuela primaria España, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, subrayó que uno de los logros de la estrategia ha sido la eliminación de la comida chatarra en los planteles y la integración de contenidos sobre vida saludable en la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

“Si formamos una alianza entre padres de familia, maestros y autoridades, lograremos el objetivo de la Presidenta: formar a la generación más fuerte, más saludable y más feliz de nuestra historia”, afirmó.

La meta presidencial busca aumentar la cobertura de educación media superior al 85% con 120,000 nuevos lugares disponibles. (Presidencia)

Más de 600 mil menores han acudido a clínicas y unidades médicas del Seguro Social

Según el IMSS, más de 600 mil menores han acudido a clínicas y unidades médicas del Seguro Social tras las valoraciones, mientras que 3 mil 600 enfermeras y enfermeros han visitado los planteles para realizar diagnósticos de salud.

Las hojas de resultados entregadas a madres y padres de familia indican si los estudiantes presentan sobrepeso, obesidad, caries o debilidad visual. El IMSS Bienestar también enfatizó la importancia de la detección temprana, especialmente en salud bucal.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, resaltó que el gobierno informa a los estudiantes sobre los riesgos de las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, productos que han sido retirados de las escuelas.

Además, hizo un llamado a madres y padres para que acudan a los servicios médicos si sus hijas e hijos presentan caries, obesidad, desnutrición o problemas de la vista.

Según el IMSS, más de 600 mil menores han acudido a clínicas y unidades médicas del Seguro Social tras las valoraciones. Foto: Gobierno federal.

Avances de la Estrategia Nacional Vive saludable, vive feliz SEP e IMSS

La SEP y el IMSS detallaron los principales logros de la estrategia, entre los que destacan:

Valoración integral: Más de 9.1 millones de estudiantes de primaria recibieron evaluaciones de salud en 75 mil escuelas públicas.

Participación interinstitucional: Colaboración entre la SEP , la Secretaría de Salud , el IMSS , IMSS Bienestar y el SNDIF para implementar la estrategia.

Prevención desde la infancia: Promoción de hábitos como la alimentación saludable , hidratación con agua simple y activación física diaria .

Eliminación de comida chatarra: Retiro de productos dañinos para la salud en los planteles y acciones informativas sobre los riesgos de dichos alimentos.

Ampliación de la estrategia: Próxima incorporación de secundarias y preparatorias públicas al programa, según anunció Mario Delgado Carrillo.

La SEP y el IMSS detallaron los principales logros de la estrategia. Foto: Gobierno federal.

El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, señaló que la prevención es el eje de la estrategia y que la biología del desarrollo infantil tiene plazos propios que requieren atención oportuna.

Por su parte, el director de Atención a la Salud de IMSS Bienestar, Alejandro Ávalos, indicó que fomentar hábitos saludables en la infancia reduce el riesgo de enfermedades crónicas en la vida adulta.

La comunidad educativa y las familias han mostrado respaldo a la estrategia. María del Rocío García Pérez, titular del DIF Nacional, enfatizó la importancia del acompañamiento familiar para lograr ambientes escolares saludables.

Estudiantes como Camila Martha Toto y madres de familia como Liliana Rodríguez Linaldi agradecieron la implementación de la iniciativa por los beneficios que genera en la formación integral de niñas y niños.

La comunidad educativa y las familias han mostrado respaldo a la estrategia. Foto: Gobierno federal