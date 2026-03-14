¿Se prohibirá los celulares en escuelas? Estos estados ya aplican o analizan la medida

Alumnos de la Escuela Primaria España, realizan sus primeras practicas con sus tabletas digitales que les otorgo la Secretaria de Educación Pública. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Recientemente se aprobó una medida en el estado de Morelos que prohíbe el uso de teléfonos celulares dentro de las escuelas, sin embargo, no es el único estado de la República Mexicana que ha puesto su atención en regular sobre este tema.

El tema se ha colocado en el debate público desde hace un tiempo, de hecho se han planteado iniciativas similares en estados como Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Tamaulipas, incluso en algunos estados como Querétaro o Aguascalientes ya está vigente.

Sin embargo, la discusión ya no solo es estatal sino también nacional, luego de que Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP) diera a conocer que la medida se está considerando a nivel institucional.

Por su parte, durante su conferencia matutina del 11 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que se está discutiendo en la SEP y que pronto se informará al respecto.

PUEBLA, PUEBLA, 03JUNIO2013.- Millones de alumnos de educación básica primaria y secundaria del país, realizaran hoy la prueba Enlace aplicada por la SEP para medir el nivel académico de la educación en México. FOTO: HILDA RÍOS /CUARTOSCURO.COM

¿Por qué Morelos decidió prohibir el uso de celulares en escuelas?

El estado de Morelos determinó que ningún alumno de primaria o secundaria, de escuela pública o privada, pueda utilizar el teléfono celular dentro del salón de clases.

Con esta iniciativa, se busca garantizar entornos más saludables y seguros para los niños y adolescentes dentro de las escuelas.

De acuerdo al documento publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, la UNESCO advirtió sobre el uso desmedido del celular y el internet en las infancias, pues puede afectar al desarrollo cognitivo de los menores, “así como su necesidad de socializar con sus pares para aprender desde temprana edad a resolver problemas y enfrentar situaciones de su vida cotidiana”.

Sin embargo, los factores de salud no fueron las únicas consideraciones que de los legisladores y legisladoras que aprobaron la ley, pues también se espera proteger a los alumnos de exponerse a situaciones de violencia digital.

Con ello, el estado de Morelos dio un paso importante en materia de educación, salud y seguridad para los niños y niñas de la entidad.

¿En qué otros estados existe esta medida?

Desde julio de 2025, el estado de Querétaro cuenta con esta medida aprobada en las leyes estatales. Fue el primer estado en la República en regular el uso de teléfonos celulares dentro de las escuelas.

Sin embargo, la conversación ha estado presente y se ha expandido a más entidades. Tal es el caso de Aguascalientes, que siguió los pasos de Querétaro y aprobó la medida a finales de 2025.

A partir de entonces, otras entidades se sumaron a plantear la iniciativa en sus respectivas leyes.

Por ejemplo, actualmente se discute en el Congreso de Michoacán gracias a una iniciativa presentada por el diputado J. Reyes Galindo Pedraza.

En el Congreso de Guanajuato, la propuesta fue presentada por Víctor Manuel Zanella Huerta, quien pidió regular el uso de estos dispositivos para, entre otras cosas, mejorar el rendimiento académico de los alumnos.

Otro estado que también se está planteando la iniciativa, es Tlaxcala, donde el secretario de Educación Pública del Estado anunció que se organizarán foros para dialogar las consideraciones sobre la regulación del uso de celulares en las escuelas de la entidad.

Por su parte, Tamaulipas también anunció que está considerando sumarse al debate para analizar las implicaciones que tendría en su entidad esta regulación.

Foto. Secretaría de Educación Pública.

¿Qué ha dicho Mario Delgado sobre el tema?

Recientemente se realizó el foro “Más allá de las pantallas: impacto de las tecnologías en la educación y la salud mental”, en el que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, habló sobre los riesgos a los que se enfrentan los niños y niñas que se encuentran expuestos a internet.

Ahí, el secretario planteó el debate sobre la regulación del uso de teléfonos celulares a nivel nacional. Destacó que esta medida ha sido aprobada por 79 países en el mundo, por lo que es importante que México busque sumarse.

Con ello, el secretario adelantó que la SEP está analizando esta posibilidad y las implicaciones que tendría a nivel nacional, sin embargo, para varios estados de la República, esto ya es una realidad.