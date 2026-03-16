Frankie Muniz convive con fans mexicanos y les revela estos spoilers del regreso de ‘Malcolm El De En Medio’

La historia aborda el aprendizaje de Malcolm sobre la importancia de enfrentar el pasado y resolver los problemas familiares

Frankie Muniz confirmó el regreso de la familia Malcolm y varios de sus personajes emblemáticos el 10 de abril en la miniserie "Malcolm in the Middle: Life Still Unfair" durante la convención La Mole 2026 en la Ciudad de México.

El actor estadounidense compartió que el proyecto, disponible en Disney+, incorporará a Malcolm, Lois, Hal, Dewey, Francis y Jamie, así como el reencuentro de los antiguos Krelboynes, el grupo de estudiantes superdotados formado por Stevie, Dabney, Evan Lloyd y Kevin.

Frankie Muniz confirma en La Mole 2026 el regreso de la familia de Malcolm en una miniserie exclusiva para Disney Plus

“En los próximas cuatro episodios que van a ver, van a ver el regreso de muchos personajes, no solo de los principales, sino también de su grupo antiguo (Krelboynes)”, reveló Frankie Muniz en la convención, donde estuvo acompañado por el actor de doblaje Carlos Díaz, quien dio voz a Malcolm en español.

El actor se mostró feliz con su público mexicano

Muniz describió la grabación de los cuatro nuevos episodios como una experiencia marcada por la familiaridad con sus compañeros de elenco tras “unos 20 años” desde la serie original:

“Ahora, como 20 años después, cuando regresamos a hacer el reboot, los cuatro episodios, fue como si no hubiera tenido tiempo. Como cuando no veas a tu familia por un tiempo o días, o a tu hermano o a tu hermana, pero cuando te reconectas con ellos es como si no hubieras tenido tiempo. Fue como si el tiempo no hubiera pasado. Cuando te reconectas con tu familia, es como si nunca te hubieras distanciado”, expresó en La Mole 2026.

El intérprete adelantó que la nueva trama mostrará a Malcolm intentado alejarse de su controvertido entorno familiar para buscar estabilidad personal.

El reencuentro de los Krelboynes incluye a Stevie, Dabney, Evan Lloyd y Kevin, reviviendo la dinámica original de los estudiantes superdotados

“Malcolm cree estar en un buen momento, con un trabajo estable y una esposa que lo ama. Él piensa que alcanzó ese equilibrio precisamente alejándose de su familia y, al final, encuentra un mejor lugar”, detalló.

Según Muniz, el personaje central enfrentará un cambio significativo a lo largo de la historia: “Creo que aprende una lección sobre cómo afrontar los problemas y no huir del pasado”.

El actor actualmente tiene 40 años y ha desarrollado una carrera en el automovilismo

Frankie Muniz y su relación con el mundo latino

Frankie Muniz tiene una relación familiar con el mundo latino a través de su padre, quien es puertorriqueño de ascendencia española (Asturias). Sin embargo, no tiene raíces mexicanas directas; su vínculo más relevante con Latinoamérica es por su herencia puertorriqueña.

En relación específica a México, Muniz no ha mostrado lazos familiares o culturales directos, pero sí ha tenido experiencias recientes en el país. En el verano de 2024, Muniz viajó a Cancún junto a su familia y, tras ese viaje, sufrió una fuerte enfermedad que lo obligó a recibir atención médica de emergencia y lo mantuvo enfermo durante semanas.

Fans del actor se dieron cinta en 'La Mole'

El propio Muniz compartió en sus redes sociales que padeció una infección parasitaria que le generó problemas físicos y mentales, llegando a afirmar que quizá sería su último viaje a México debido a esa experiencia. Esto generó preocupación entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.

Aparte de este episodio, no existen registros públicos de una relación profesional o personal más profunda entre Muniz y México. Su carrera y vida han estado principalmente ligadas a Estados Unidos, tanto en el ámbito actoral como en el automovilismo y la música.