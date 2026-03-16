Estas son las nuevas fechas para registrarse en Pensión Personas con Discapacidad

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, informó que se abrirá un nuevo periodo de registros para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.

El próximo periodo de registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente ya tiene fecha confirmada. Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, anunció la apertura de esta convocatoria, que busca ampliar la cobertura para quienes enfrentan alguna discapacidad permanente en México.

El anuncio fue realizado durante la emisión del lunes 16 de marzo de La Mañanera del Pueblo, donde la funcionaria también precisó los documentos obligatorios y el procedimiento que deberán seguir los interesados.

La convocatoria está dirigida a personas de 0 a 29 años residentes en Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro (en el resto del país de 0 a 64 años). Quienes cumplan este criterio podrán solicitar el apoyo social, siempre que cumplan con los requerimientos documentales.

Registro a la Pensión Personas con Discapacidad

De acuerdo con lo mencionado por Montiel Reyes, la convocatoria se llevará a cabo del lunes 23 al domingo 29 de marzo en los diferentes módulos del Bienestar. Para inscribirse, los solicitantes deben presentar una identificación oficial vigente, la CURP actualizada, un comprobante de domicilio reciente, el certificado de discapacidad expedido por una institución pública de salud y números telefónicos de contacto.

Documentos para registrarse a la pensión

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)

CURP (impresión reciente)

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses, teléfono, luz, gas, agua o predial)

Certificado de discapacidad (emitido por alguna Institución Pública de Salud)

Teléfono de contacto (celular y de casa)

Pensión para el Bienestar de las personas con Discapacidad: este es el documento indispensable para registrarse al programa (Foto: Secretaría del Bienestar)

Calendario de registro

Asimismo, es importante señalar que los registros se realizarán de forma escalonada según la primera letra de la CURP de cada participante. Sin embargo, los días sábado 28 y domingo 29 de marzo todas las letras se podrán inscribir.

Lunes 23 de marzo | letras A, B, B

Martes 24 de marzo | letras D, E, F, G, H

Miércoles 25 de marzo | letras I, J, K, L, M

Jueves 26 de marzo | letras N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 27 de marzo | letras S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 28 de marzo | todas las letras

Domingo 29 de marzo | todas las letras

Objetivo de la pensión

La pensión fue creada para ofrecer apoyo económico a quienes enfrentan alguna discapacidad, un problema que afecta especialmente a personas en situación de pobreza, entre ellas menores de edad, integrantes de comunidades indígenas y afrodescendientes, adultos mayores y mujeres, dificultando su plena inclusión y ejercicio de derechos en igualdad.

Al igual que otras pensiones para adultos mayores, este beneficio posee rango constitucional, lo que obliga tanto a la administración federal como a las entidades federativas de México a garantizar su entrega, independientemente de los gobiernos o funcionarios que ocupen el poder.