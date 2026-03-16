Esta es la zona de Coyoacán que no tendrá agua el 17 de marzo

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Las familias de la colonia Pedregal Imán en la alcaldía Coyoacán enfrentarán la suspensión del suministro de agua potable desde las 11:00 horas del 17 de marzo hasta las 18:00 horas del día 20, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA).

El motivo es la reparación urgente en el Pozo Pedregal Imán, obra que busca asegurar el funcionamiento adecuado de la red hidráulica local.

Durante el periodo indicado, los residentes tendrán que extremar el ahorro de agua. Las autoridades recomiendan almacenar suficiente líquido en recipientes limpios y evitar actividades como lavar ropa o utilizar mangueras, con el fin de reservar recursos para necesidades básicas.

El corte de agua en la zona fue anunciado oficialmente, e incluye la advertencia de que el restablecimiento será paulatino una vez concluidos los trabajos. Por ello, se aconseja a la población administrar cuidadosamente las reservas disponibles.

Medidas de apoyo y solicitud de pipas en Coyoacán

Para quienes no logren abastecerse, la alcaldía anunció que habrá pipas de agua gratuitas a disposición de los afectados. El servicio puede solicitarse llamando al número *426, o a través de los canales digitales oficiales tanto de la alcaldía como de SEGIAGUA.

Zona y horarios del corte de agua en Coyoacán

La única colonia afectada por la suspensión será Pedregal Imán. El corte iniciará el martes 17 de marzo a las 11:00 horas y se extenderá hasta el viernes 20 a las 18:00 horas. Se prevé que el restablecimiento del servicio ocurra de manera gradual, por lo que se recomienda a los habitantes no agotar sus reservas en las primeras horas tras la reanudación.

La decisión de intervenir el Pozo Pedregal Imán responde a la necesidad de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura hidráulica. La SEGIAGUA asegura que estas acciones buscan evitar problemas mayores en el futuro y garantizar el suministro en condiciones óptimas.

Para cualquier situación relacionada con el corte, los vecinos cuentan con líneas de atención y canales oficiales de comunicación directa. El llamado es a colaborar, mantener la calma y seguir las instrucciones de las autoridades para minimizar las molestias derivadas del corte temporal.