Tom Welling, Kristin Kreuk y Michael Rosenbaum se reencuentran en La Mole 2026 y reviven el fenómeno de la serie ‘Smallville’

El elenco de la icónica serie Smallville saluda a una multitud de fans con brazos alzados durante su participación en la convención La Mole en la Ciudad de México. (@lamolemx / Instagram)

Smallville es una de esas series televisivas que no requirió acumular premios para volverse un clásico. A 25 años de su estreno, parte de su elenco protagonizó uno de los momentos más celebrados por los fans durante la La Mole Convention, realizada en el World Trade Center Ciudad de México.

Durante una charla con seguidores, el actor Michael Rosenbaum rompió el hielo con una pregunta que provocó risas entre los asistentes. “¿Cuántas veces la han visto?, ¿una, dos, tres veces?”, preguntó al público.

Tras escuchar que muchos fans habían repetido la serie varias veces, respondió en tono de broma: “¿Pues qué han estado haciendo con su tiempo?”, lo que desató carcajadas en el recinto.

El reencuentro del elenco de <i>Smallville</i>

Rosenbaum compartió el panel con Tom Welling y Kristin Kreuk, quienes recordaron momentos de la producción que se transmitió entre 2001 y 2011 con diez temporadas.

Welling reveló que actualmente revisitan la serie debido a un podcast dedicado al programa.

“Estamos viendo de nuevo los episodios por un podcast que estamos haciendo y es raro”, confesó el actor.También destacó el carácter familiar de la producción: “Creo es una serie que puedes ver con tu familia, con tus padres, con tus hijos, porque continúa y continúa”.

La historia que redefinió a Superman

La serie se centró en la juventud de Clark Kent y su relación con Lex Luthor, quienes comienzan como amigos antes de convertirse en rivales.

Según Welling, el objetivo de la producción fue construir una narrativa propia sobre el origen del héroe.

“Para mí era importante no hacer referencia a otros supermanes y Clark de la historia, sino hacer una nueva línea de acción. Clark ni sabía en lo que se iba a convertir”, explicó.

Durante los 40 minutos de conversación, varios asistentes compartieron anécdotas personales relacionadas con la serie. (@lamolemx / Instagram)

Fans y nostalgia en el panel

Durante los 40 minutos de conversación, varios asistentes compartieron anécdotas personales relacionadas con la serie. Algunos contaron que sus padres eran seguidores del programa, mientras otros expresaron su admiración por Kreuk. Ante los elogios, la actriz respondió con timidez: “Gracias, yo también los amo”.

Los tres intérpretes coincidieron en que la experiencia de filmar la serie creó un vínculo duradero entre ellos. Rosenbaum recordó con emoción el final de la producción: “Cuando fue el último capítulo y me estaban quitando el maquillaje de la cabeza, me abracé a la maquillista y me puse a llorar, habían sido 10 años de estar juntos”.

El reencuentro en La Mole dejó claro que, más de una década después de su final, Smallville mantiene una base de seguidores fiel que continúa revisitando la historia del joven Clark Kent y su camino hacia convertirse en Superman.