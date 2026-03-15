México

Oscar 2026: 38.5 millones de mexicanos asisten al cine cada año

La afición por el cine en México revela contrastes sociales y culturales; el acceso a la gran pantalla refleja tanto la pasión colectiva como las desigualdades pendientes

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Descubre cuántas personas van al
Descubre cuántas personas van al cine en México y el impacto económico del sector cultural en el país. (Infobae-Itzallana)

Esta noche todos los ojos del mundo estarán puestos en Hollywood, donde se entregan los premios Óscar 2026, considerados el máximo galardón de la industria cinematográfica mundial.

Hoy, domingo 15 de marzo, el INEGI publicó un dato que no es casualidad compartir: en México, 38.5 millones de personas de 12 años y más asistieron a la proyección de alguna película u otro material audiovisual durante el último año. El cine no es solo entretenimiento en este país, es un hábito masivo.

La sala oscura sigue convocando a millones

De acuerdo con el Módulo sobre Eventos Culturales Seleccionados (MODECULT) 2025, el cine fue el segundo evento cultural más concurrido a nivel nacional, con 54.2 por ciento de asistencia entre quienes participaron en alguna actividad cultural. Solo las ferias artesanales y gastronómicas lo superaron con 61.7 por ciento.

La brecha entre géneros en la asistencia al cine es casi inexistente: 55.3 por ciento de los hombres y 53.3 por ciento de las mujeres acudieron a una proyección en el último año. La pantalla grande, a diferencia de la alfombra roja, no discrimina.

¿Quiénes van más al cine y a eventos culturales?

Los datos del INEGI dibujan un patrón claro: a mayor escolaridad, mayor asistencia cultural. Entre quienes tienen estudios superiores, 82.8 por ciento asistió a algún evento cultural en el último año. En contraste, ese porcentaje cae a 50.2 por ciento entre quienes cuentan con educación básica incompleta.

Por edad, los jóvenes de 12 a 24 años lideran con 80.9 por ciento de asistencia, seguidos por el grupo de 25 a 49 años con 71.1 por ciento. Las personas de 50 años y más se quedan en 47.8 por ciento.

Las poblaciones que se quedan fuera de la función

No todo es alfombra roja. El informe expone una brecha que incomoda: las personas con discapacidad y los hablantes de lengua indígena registraron los porcentajes más bajos de asistencia cultural, con 48.3 y 48.5% respectivamente, muy por debajo del promedio nacional de 64.7%. El acceso a la cultura en México sigue siendo una deuda pendiente.

México no solo ve películas, también las crea

Más allá de consumir cultura, los mexicanos también la producen. La actividad artística más extendida en el país es tomar fotografías, elaborar videos u otras creaciones audiovisuales, con 61 por ciento de participación. Una cifra que, en la noche de los Óscar, recuerda que detrás de cada gran película hay millones de personas que también sueñan con contar historias.

Sin embargo, pese a tener una alta producción, la difusión, la proyección y la exhibición de películas sigue siendo un problema grave para el cine mexicano.

Esta noche Hollywood premia a los mejores del séptimo arte. México, con sus 38.5 millones de cinéfilos, ya tiene su propio galardón: una audiencia fiel que sigue eligiendo la sala oscura, función tras función.

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