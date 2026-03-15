Muévete en Bici CDMX: horarios, rutas y talleres para que disfrutes tu paseo dominical

Foto: Semovi

Cada domingo, miles de capitalinos salen a rodar por las principales avenidas durante el paseo dominical Muévete en Bici CDMX, un programa que transforma diversas calles de la capital en un gran circuito recreativo para ciclistas, peatones, patinadores y corredores.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, busca fomentar la movilidad sustentable, promover la actividad física y recuperar el espacio público para la convivencia familiar.

Si planeas participar este fin de semana, aquí te contamos horarios, rutas, talleres y recomendaciones para disfrutar al máximo de esta actividad dominical.

La Jefa de Gobierno de la CDMX inauguró la ampliación del programa "Muévete en Bici" (Foto: Twitter/ @andreslajous)

¿Cuál es el horario del paseo dominical Muévete en Bici?

El paseo dominical Muévete en Bici CDMX se realiza generalmente de 08:00 a 14:00 horas, periodo en el que varias avenidas de la ciudad se cierran al tránsito vehicular para permitir el paso exclusivo de bicicletas y otros medios no motorizados.

Durante estas seis horas, las personas pueden incorporarse al recorrido desde cualquier punto del circuito y recorrer la distancia que deseen. La participación en el Muévete en Bici es gratuita y no requiere registro previo.

¿Qué rutas recorre Muévete en Bici CDMX?

El circuito del Muévete en Bici CDMX suele abarcar entre 55 y 60 kilómetros de vialidades, conectando distintas alcaldías y algunos de los puntos más emblemáticos de la capital.

Entre las avenidas que comúnmente forman parte de la ruta del paseo dominical Muévete en Bici se encuentran:

Paseo de la Reforma

Calzada de Guadalupe

Avenida División del Norte

Avenida Patriotismo

Eje 7 Sur

Eje 2 Norte

Centro Histórico

Coyoacán

Este circuito conecta alcaldías como Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, lo que permite recorrer diferentes zonas de la capital en un ambiente recreativo.

Las rutas pueden tener ligeras modificaciones dependiendo del domingo o de eventos especiales en la ciudad, por lo que se recomienda revisar la información oficial antes de salir.

Talleres y actividades durante el paseo

Además del recorrido en bicicleta, el programa Muévete en Bici CDMX ofrece diversas actividades gratuitas en distintos puntos del circuito para promover la actividad física, la movilidad sustentable y la convivencia familiar.

Entre las principales actividades del paseo dominical Muévete en Bici se encuentran:

Clases de activación física

Talleres de educación vial

Cursos de ciclismo urbano

Talleres de mecánica básica para bicicletas

Actividades recreativas y culturales

También se instalan módulos de atención para ciclistas y zonas de descanso para quienes participan en el recorrido.

Biciescuela Dominical: aprende a andar en bici gratis

Uno de los espacios más populares del Muévete en Bici CDMX es la Biciescuela Dominical, donde niñas, niños y adultos pueden aprender a usar la bicicleta o mejorar sus habilidades de forma gratuita.

Este programa ofrece préstamo gratuito de bicicleta y casco (solo durante la actividad) y se realiza en distintos puntos de la ciudad:

De 09:00 a 13:00 horas

Zona Poniente Reforma La Diana – Paseo de la Reforma, Glorieta de la Diana Cazadora, alcaldía Cuauhtémoc.

Zona Norte La Villa – Calzada de Guadalupe y Avenida Río Blanco, alcaldía Gustavo A. Madero.

Zona Sur Zapata – Eje 7 Sur Félix Cuevas, a un costado del Parque Pascual Ortiz Rubio, alcaldía Benito Juárez.

Zona Centro Reforma El Caballito – Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente Rosales, frente a la Torre del Caballito.

De 10:00 a 14:00 horas

Utopía Meyehualco, en Calzada Ermita Iztapalapa, colonia Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa.

Durante la Biciescuela Dominical se imparten distintos talleres para aprender y mejorar el manejo de la bicicleta, entre ellos:

Bici balance (para infancias a partir de 3 años)

Aprender a andar en bicicleta

Habilidades y destreza en la bici

Curso de ciclismo urbano

Mecánica básica para bicicleta

Además, en la Glorieta de la Diana Cazadora, de 09:00 a 13:00 horas, también se realizan paseos en bicicleta para personas con discapacidad visual, una actividad incluyente organizada con apoyo de asociaciones civiles.

Recomendaciones para disfrutar el paseo dominical Muévete en Bici

Si planeas participar en el paseo dominical Muévete en Bici CDMX, las autoridades recomiendan seguir algunas medidas para garantizar la seguridad y una convivencia ordenada entre ciclistas, peatones y patinadores.

Una de las principales indicaciones es circular por el carril de extrema izquierda de las avenidas que forman parte del recorrido, como Paseo de la Reforma, en el tramo que va de Avenida Juárez a Calzada de Guadalupe.

Entre las recomendaciones más importantes para quienes participan en el Muévete en Bici en la Ciudad de México destacan:

Respetar los semáforos y cruces peatonales .

Seguir las indicaciones del personal operativo a lo largo del circuito.

Si vas despacio en bicicleta, patines o patineta , o caminas con niñas, niños o mascotas, circula pegado a la banqueta .

Mantener una convivencia respetuosa con los demás participantes.

Además, si participas con menores de edad o con animales de compañía, se recomienda avanzar a menor velocidad y utilizar los espacios más cercanos a la banqueta.

El paseo dominical Muévete en Bici CDMX se ha consolidado como una de las actividades recreativas más populares de la capital, reuniendo cada semana a miles de personas que aprovechan las calles libres de autos para ejercitarse y disfrutar la ciudad de una manera diferente.