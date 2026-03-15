México

Línea 2 del Metro CDMX: qué estaciones están abiertas y cuál es el horario por obras de remodelación

Personal del STC mantiene trabajos en la zona de vías, por lo que han modificado la operación de trenes en algunas estaciones

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Qué estaciones de la Línea
Qué estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX están abiertas y cerradas por obras (X/ @MetroCDMX)

El Servicio de Transporte Colectivo Metro (STC) puso en marcha la remodelación de la Línea 2, la cual va de Tasqueña a Cuatro Caminos. Con el objetivo de optimizar el servicio de la línea azul, el personal del Metro CDMX informó que habrá cierres escalonados, por lo que la operación de esta ruta tendrá afectaciones.

A través de un comunicado oficial, el Metro CDMX explicó cuáles son las estaciones cerradas y cuáles operan con un horario escalonado debido a las intervenciones que están recibiendo. Fue a inicios de febrero que el Gobierno de la Ciudad de México informó sobre la intervención a esta línea con motivo de los proyectos de mejora rumbo al Mundial 2026.

Entre los principales trabajos previstos para la Línea 2, el director Adrián Rubalcava destacó la rehabilitación de cárcamos en puntos clave como Pino Suárez, San Antonio Abad, Portales y Ermita. Además, subrayó que esta intervención será esencial para prevenir afectaciones durante la temporada de lluvias y permitirá la renovación de equipos que llevan más de 40 años en funcionamiento. La inversión destinada supera los mil millones de pesos, informó Rubalcava.

Este es el horario de
Este es el horario de la Línea 2 del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

¿Qué estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX están abiertas?

A través de un comunicado, las autoridades explicaron que se realizarán ajustes en el horario y servicio de la Línea 2 del Metro CDMX. En primera instancia explicaron que el tramo Chabacano - Viaducto cerrará a las 20:00 hrs y el resto de las estaciones operarán de manera normal, los fines de semana también suspenderán servicio antes de la media noche.

De lunes a viernes antes de ese horario, todas las estaciones operan de manera regular. Pero, a partir del martes 17 de marzo la estación San Antonio Abad permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

Estas son las estaciones abiertas de la Línea 2 del Metro CDMX:

  • Cuatro Caminos
  • Panteones
  • Tacuba
  • Cuitláhuac
  • Popotla
  • Colegio Militar
  • Normal
  • San Cosme
  • Revolución
  • Hidalgo
  • Bellas Artes
  • Allende
  • Zócalo
  • Pino Suárez
  • Xola
  • Villa de Cortés
  • Nativitas
  • Portales
  • Ermita
  • General Anaya
  • Tasqueña

¿Cuál es el horario de la Línea 2 del Metro CDMX por obras de remodelación?

Anuncian cierre de la Línea
Anuncian cierre de la Línea 2 del Metro CDMX (Cuartoscuro)

De acuerdo con el personal del STC Metro, la modificación en el horario responde a los trabajos de remodelación, todas las estaciones abren a las 05:00 hrs. de lunes a viernes, pero cambia su horario de cierre.

A partir de las 22:00 horas se cierran las estaciones Chabacano y Viaducto, de la misma forma, los sábados a las 20:00 horas este mismo tramo suspende operaciones, en tanto que los domingos durante todo el horario de servicio.

La Línea 2 funcionará en dos circuitos: Tasqueña a Xola y Cuatro Caminos a Pino Suárez. El tramo Xola-Pino Suárez es cubierto con el apoyo de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

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