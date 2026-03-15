La planta que vale oro porque purifica el aire al interior del hogar y no necesita muchas atenciones

Esta planta destaca de otras debido a que la longevidad de sus flores es mayor. Crédito: Wikimedia/Dinesh Valke

En la búsqueda de ambientes interiores más saludables, ciertas plantas han adquirido un estatus especial por su capacidad para mejorar la calidad del aire y aportar bienestar, sin requerir cuidados complejos.

Entre las especies más valoradas destaca una en particular, reconocida tanto por su belleza como por sus propiedades purificadoras.

Su presencia se ha vuelto habitual en hogares, oficinas y espacios de trabajo, donde ayuda a transformar la atmósfera con mínimos esfuerzos de mantenimiento.

Adaptable y resistente: ideal para cualquier espacio

Esta planta ha ganado popularidad por adaptarse a diversas condiciones del entorno. Puede prosperar en lugares con poca luz y tolera periodos breves de olvido en el riego, lo que la convierte en una opción ideal para quienes no cuentan con experiencia en jardinería o disponen de poco tiempo.

Adaptable y resistente: ideal para cualquier espacio

Su resistencia y facilidad de cuidado la hacen especialmente atractiva para departamentos, oficinas y cualquier sitio donde la ventilación natural es limitada.

El interés por sumar vegetación a los espacios cerrados responde a la necesidad de contrarrestar los efectos de ambientes poco ventilados, donde se acumulan partículas y compuestos nocivos provenientes de muebles, productos de limpieza y materiales sintéticos. En este contexto, esta planta se ha distinguido como una aliada eficaz para crear entornos más sanos.

Un aval científico y múltiples beneficios: Cuna de Moisés

A finales de los años 80, la NASA realizó el “Clean Air Study”, un proyecto que buscó identificar qué plantas podían mejorar la calidad del aire en estaciones espaciales.

Los resultados de esta investigación posicionaron a la Cuna de Moisés —conocida científicamente como Spathiphyllum y popularmente llamada “Peace Lily”— como una de las más eficaces para eliminar contaminantes presentes en interiores.

Un aval científico y múltiples beneficios: Cuna de Moisés (WikiCommons/Lumdomchka)

La Cuna de Moisés es originaria de regiones tropicales de América Central y del Sur. Se distingue por sus hojas verdes brillantes y flores blancas en forma de espata, aportando un toque elegante y sobrio a cualquier estancia.

Su capacidad para sobrevivir con poca luz y requerimientos mínimos de riego le permite adaptarse a casi cualquier rincón del hogar u oficina.

Purificación del aire: cómo actúa en interiores

El estudio de la NASA demostró que la Cuna de Moisés elimina compuestos tóxicos como formaldehído, benceno, xileno y tricloroetileno, sustancias frecuentes en muebles, pinturas y productos de limpieza.

La eliminación de estos contaminantes ayuda a reducir síntomas como dolores de cabeza, irritación ocular, fatiga y molestias en las vías respiratorias, problemas habituales en espacios cerrados.

Algunos de los beneficios directos de mantener esta planta en interiores incluyen:

Purificación del aire: cómo actúa en interiores (WikiCommons/David Santaolalla)

Reducción de sustancias químicas perjudiciales presentes en el aire.

Prevención de síntomas asociados a la exposición prolongada a toxinas.

Estabilización de la humedad ambiental, favoreciendo la comodidad respiratoria.

Más allá de la purificación: aportes al bienestar diario

La presencia de la Cuna de Moisés no solo mejora el aire, sino que también influye de manera positiva en el estado de ánimo y la productividad. Diversos estudios han señalado que convivir con plantas reduce el estrés, incrementa la concentración y genera ambientes más armoniosos. Observar el crecimiento, cuidar sus hojas y disfrutar de su floración puede convertirse en una rutina que aporta calma y satisfacción emocional.

Adicionalmente, la Cuna de Moisés ayuda a mantener la humedad en habitaciones con aire acondicionado o calefacción, previniendo la sequedad en la piel y las mucosas. Este efecto es especialmente útil para personas sensibles a ambientes secos, ya que contribuye a una respiración más cómoda.

Pautas de cuidado y consideraciones importantes

Aunque la Cuna de Moisés destaca por su resistencia, existen recomendaciones básicas para mantenerla saludable:

Ubicarla en lugares de luz indirecta, evitando la exposición directa al sol.

Realizar riegos moderados, permitiendo que el sustrato se seque ligeramente entre cada aplicación.

Garantizar un buen drenaje y eliminar hojas amarillas o secas para evitar enfermedades.

Es fundamental tomar precauciones en hogares con mascotas o niños pequeños, ya que la ingestión de sus hojas puede ser tóxica. Se aconseja colocar la planta fuera de su alcance y supervisar su manipulación durante la limpieza.

Esta planta destaca de otras debido a que la longevidad de sus flores es mayor. Crédito: Wikimedia/ Alejandro Bayer Tamayo

Una inversión en salud y bienestar

Reconocida por la NASA y validada por múltiples estudios, la Cuna de Moisés se ha convertido en una “planta que vale oro” para quienes buscan mejorar la calidad de vida en espacios interiores.

Su facilidad de mantenimiento y la amplitud de beneficios asociados la posicionan como una alternativa accesible para quienes desean cuidar el ambiente sin complicaciones, sumando belleza y salud al entorno cotidiano.