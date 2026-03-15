Estos son los mejores destinos turísticos y playas gratuitas en las costas de Caribe mexicano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Caribe mexicano cuenta con una amplia oferta de playas públicas y gratuitas, muchas de ellas reconocidas por su belleza y fácil acceso, lo que permite a turistas y residentes disfrutar del mar sin restricciones económicas.

En destinos como Tulum y Cancún, se han consolidado iniciativas que buscan recuperar espacios públicos y facilitar la experiencia costera para todos.

Tulum, acceso abierto a paraísos naturales: Playa Paraíso, Ruinas y Conchita

Tulum se ha consolidado como uno de los destinos más visitados de México, no solo por sus resorts y vida nocturna, sino también por la variedad de playas públicas de acceso libre. Entre las opciones más populares destaca Playa Paraíso, reconocida por su arena blanca y aguas turquesas. La playa es pública, permite el alquiler de sillas a bajo costo y no exige consumo mínimo en establecimientos cercanos.

Otra opción relevante es Playa Ruinas, donde los visitantes pueden nadar frente a la zona arqueológica de Tulum, una experiencia única al combinar mar y patrimonio cultural. Muy cerca se encuentra Playa Conchita (también conocida como Playa del Pueblo), un acceso habilitado para locales y turistas, que destaca por su limpieza y ambiente familiar.

Tulum pertenece a una de las mejores playas de México Foto: (iStock)

Parque Jaguar

El Parque del Jaguar ofrece cinco accesos gratuitos, entre los que sobresalen Playa Santa Fe y El Faro. Estas playas representan alternativas públicas donde es posible disfrutar del litoral sin pagar entrada ni cuotas adicionales. Sin embargo, suelen estar descuidadas y con accesos difíciles de transitar.

Acceso Playa Tecate: iniciativa para recuperar espacios públicos

En respuesta a la creciente privatización de las costas en Tulum, la iniciativa Acceso Playa Tecate ha habilitado entradas libres y gratuitas en puntos estratégicos. Este programa opera en alianza con hoteles y restaurantes, y actualmente cuenta con accesos en Coco Unlimited y Villa Las Estrellas.

Características clave del Acceso Playa Tecate:

Entrada gratuita para todos los visitantes, sin cobro de acceso ni pago obligatorio en negocios cercanos.

Permite ingresar con alimentos, bebidas, sombrillas y artículos personales.

Busca ampliar el número de accesos en Quintana Roo y otras regiones de México durante 2026.

Incluye contenedores para reciclaje y campañas para mantener las playas limpias.

La finalidad es garantizar el derecho al acceso público al mar, facilitando que tanto residentes como turistas disfruten de la costa sin restricciones económicas, un desafío en una de las zonas más exclusivas del país.

Acceso Playa Tecate: iniciativa para recuperar espacios públicos (@MaraLezama/X)

Cancún: playas gratuitas y emblemáticas

En Cancún, la oferta de playas públicas es amplia y diversa. Playa Delfines es la más famosa, reconocida por el letrero de “Cancún” que recibe a visitantes de todo el mundo. Esta playa se caracteriza por su entorno sin hoteles a pie de arena, acceso las 24 horas, estacionamiento gratuito, palapas disponibles sin costo y servicio de salvavidas. El mar suele presentar oleaje fuerte, lo que la convierte en lugar ideal para fotografías panorámicas y disfrutar de la vista.

Otras playas públicas destacadas en Cancún:

Playa Langosta (km 5): ambiente familiar, aguas poco profundas y tranquilas, recomendada para niños.

Playa Tortugas (km 6): popular por su ambiente animado, restaurantes cercanos y aguas calmadas.

Playa Forum/Gaviota Azul (km 9.5): ubicada en la zona de antros, con alta afluencia y público joven.

Playa Marlín (km 13): céntrica y espaciosa, preferida para quienes buscan caminar o relajarse junto al mar.

Estas playas cuentan con infraestructura básica y medidas de seguridad, lo que refuerza su atractivo tanto para turistas nacionales como internacionales.

The ancient Mayan ruins at Tulum, Mexico. Photo © 2022 Alamy/The Grosby Group

Opciones públicas y gratuitas: listado de playas imperdibles

Las mejores playas públicas y gratuitas en el Caribe mexicano incluyen:

Playa Paraíso (Tulum)

Playa Ruinas (Tulum)

Playa Conchita / Playa del Pueblo (Tulum)

Playa Santa Fe (Tulum)

El Faro (Tulum)

Playa Delfines (Cancún)

Playa Langosta (Cancún)

Playa Tortugas (Cancún)

Playa Forum/Gaviota Azul (Cancún)

Playa Marlín (Cancún)

El acceso libre a estas playas permite a visitantes y habitantes disfrutar de la naturaleza y el mar Caribe sin los costos elevados de zonas privadas o restringidas. Con la expansión de iniciativas como Acceso Playa Tecate y la habilitación de nuevos pasos públicos, se busca consolidar la vocación abierta de la costa mexicana ante el turismo y la población local.