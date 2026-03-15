México

Ensalada de pasta con jitomate cherry y acelgas: la receta fresca, saludable y fácil que conquista cualquier mesa

Una combinación ligera de verduras frescas, hierbas aromáticas y pasta al dente que se puede preparar en casa con pocos pasos y un resultado lleno de sabor

Guardar
La ensalada de pasta con
La ensalada de pasta con jitomate cherry y acelgas ofrece una opción saludable ideal para comidas ligeras en días calurosos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada de pasta con jitomate cherry y acelgas es una alternativa perfecta para quienes buscan una comida ligera, equilibrada y fácil de preparar. Este platillo destaca por la mezcla de verduras frescas, aceite de oliva y hierbas aromáticas que aportan un sabor natural y una textura agradable.

Además de ser una opción saludable, se caracteriza por su versatilidad. Puede servirse como plato principal en días calurosos o como acompañamiento en una comida familiar. Su combinación de ingredientes frescos permite disfrutar una preparación colorida y nutritiva.

La clave de esta receta está en mantener el equilibrio entre los vegetales y la pasta cocida al dente. De esta manera se obtiene una ensalada fresca, ligera y perfecta para servirse fría.

Receta de ensalada de pasta con jitomate cherry y acelgas

La combinación de verduras frescas,
La combinación de verduras frescas, aceite de oliva e hierbas aromáticas brinda una ensalada nutritiva con gran sabor y textura.- (Adobe Stock)

El paso a paso de esta receta lo puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina.

  • 1 manojo de acelgas sin tallo, cortadas en tiras delgadas
  • 3 tazas de jitomates cherry, cortados en cuartos
  • ½ taza de aceitunas negras sin hueso, cortadas en rodajas
  • 2 cebollas cambray picadas toscamente
  • 1 zanahoria picada en triángulos delgados
  • 1 tallo de apio cortado en rodajas delgadas
  • 1 diente de ajo picado finamente
  • ⅓ taza de aceite de oliva extra virgen
  • Sal y pimienta negra molida al gusto
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado
  • 1 cucharadita de orégano seco molido
  • 2 cucharadas de hojas de albahaca fresca picadas

Para la pasta:

  • 1 cucharadita de sal
  • 2 litros de agua
  • 200 gramos de pasta en espiral

Para el terminado:

  • Pepinos fermentados cortados en rodajas, al gusto

Preparación paso a paso para una ensalada fresca y deliciosa

La receta de ensalada de
La receta de ensalada de pasta destaca por ser versátil, ya que puede servirse como plato principal o acompañamiento familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primero se prepara la base de verduras que dará sabor a la ensalada:

  • Colocar en un tazón grande las acelgas, los jitomates, las aceitunas, las cebollas cambray, la zanahoria, el apio y el ajo.
  • Agregar el aceite de oliva, sal y pimienta al gusto.
  • Mezclar bien para integrar todos los ingredientes.
  • Incorporar el perejil, el orégano y la albahaca.
  • Probar y ajustar el sazón.
  • Cubrir el tazón y reservar en refrigeración mientras se cocina la pasta.

Cómo integrar la pasta y servir la ensalada

Servida fría, la ensalada de
Servida fría, la ensalada de pasta con jitomate cherry y acelgas es una alternativa fácil, rápida y nutritiva para quienes buscan una comida equilibrada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último paso consiste en preparar la pasta y unir todos los ingredientes:

  • Calentar el agua con la sal en una olla a fuego medio-alto.
  • Cuando comience a hervir, agregar la pasta.
  • Cocer aproximadamente 12 minutos hasta que esté al dente.
  • Escurrir y enjuagar con agua fría para detener la cocción.

Para terminar:

  • Colocar la pasta fría en una ensaladera grande.
  • Añadir la mezcla de verduras preparada previamente.
  • Incorporar rodajas de pepinos fermentados al gusto.
  • Mezclar con cuidado para no romper la pasta.

Servida fría, esta ensalada de pasta con jitomate cherry y acelgas se convierte en una opción fresca, nutritiva y fácil de preparar, ideal para quienes desean disfrutar un platillo saludable sin complicaciones.

Temas Relacionados

EnsaladaPastaRecetasmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

La era de Canelo Álvarez llegó su fin, asegura papá de David Benavidez: “Se acabó y lentamente lo hemos ido viendo”

El tapatío volverá al ring el próximo 12 de septiembre de 2026

La era de Canelo Álvarez

‘Proyecto Fin del mundo’, la película de sci-fi protagonizada por Ryan Gosling, llega a México: esta es la fecha de estreno

La cinta está basada en la novela Project Hail Mary, escrita por Andy Weir y publicada en 2021. El libro se convirtió rápidamente en un éxito entre los lectores de ciencia ficción

‘Proyecto Fin del mundo’, la

Metrobús hoy 15 de marzo: estado del servicio en esta última hora

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Metrobús hoy 15 de marzo:

Víctor Trujillo critica el llamado de AMLO para apoyar a Cuba a través de ONG ligada a su entorno: “Retírate, ya hiciste mucho daño”

Una investigación reveló que la fundación fue creada hace solo 6 días a nombre de Carlos Pellicer López, sobrino del poeta Pellicer Cámara, excandidato del PRI en Tabasco cercano al expresidente

Víctor Trujillo critica el llamado

Para qué sirve comer gajos de toronja en ayunas: los grandes beneficios para tu salud

Esta práctica se ha popularizado en diversas regiones de América Latina y Europa debido a su potencial

Para qué sirve comer gajos
MÁS NOTICIAS

NARCO

En territorio del Cártel de

En territorio del Cártel de Sinaloa: Marina localiza bodega con más de 4 mil precursores químicos y plantíos de marihuana

Sentencian en EEUU a dos adolescentes vinculados al Cártel de Sinaloa: fueron reclutados para asesinar

“En México gobierna el pueblo, no el narco”: Sheinbaum le responde a Trump desde Nayarit

Enfrentamiento en Cajeme, Sonora, deja cuatro detenidos por multihomicidio: así fueron ubicados con drones

Jornada violenta en Sinaloa: un ataque con explosivo y balacera dejan dos muertos y tres lesionados en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

‘Proyecto Fin del mundo’, la

‘Proyecto Fin del mundo’, la película de sci-fi protagonizada por Ryan Gosling, llega a México: esta es la fecha de estreno

“¿A qué grado de ridículo puedo llevar esto?”: Insulini se burla del playback en TV abierta y desata caos viral en pleno programa

Piden un remake de ‘Fiebre de Amor’ protagonizado por Lucerito Mijares y Miguel Gallego Arámbula

Así fue la exclusiva fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera que reunió a celebridades y políticos en Tlaxcala

De qué trata “La Franquicia en Femenino” de Susana Fernández Iglesias y por qué fue tendencia

DEPORTES

La era de Canelo Álvarez

La era de Canelo Álvarez llegó su fin, asegura papá de David Benavidez: “Se acabó y lentamente lo hemos ido viendo”

Qué ocurre con Fidel Escobar, jugador que está en riesgo de perderse el mundial con Panamá

Se rompe Récord Guinness con 9 mil 500 personas en mega clase de futbol celebrada en el Zócalo de la CDMX

PROFEPA atiende a león que vomitó parásitos en Neza

Nicolás Larcamón explota contra el arbitraje tras empate entre Pumas y Cruz Azul: “Me desconcierta”