Ensalada de pasta con jitomate cherry y acelgas: la receta fresca, saludable y fácil que conquista cualquier mesa

La ensalada de pasta con jitomate cherry y acelgas es una alternativa perfecta para quienes buscan una comida ligera, equilibrada y fácil de preparar. Este platillo destaca por la mezcla de verduras frescas, aceite de oliva y hierbas aromáticas que aportan un sabor natural y una textura agradable.
Además de ser una opción saludable, se caracteriza por su versatilidad. Puede servirse como plato principal en días calurosos o como acompañamiento en una comida familiar. Su combinación de ingredientes frescos permite disfrutar una preparación colorida y nutritiva.
La clave de esta receta está en mantener el equilibrio entre los vegetales y la pasta cocida al dente. De esta manera se obtiene una ensalada fresca, ligera y perfecta para servirse fría.
Receta de ensalada de pasta con jitomate cherry y acelgas
El paso a paso de esta receta lo puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina.
- 1 manojo de acelgas sin tallo, cortadas en tiras delgadas
- 3 tazas de jitomates cherry, cortados en cuartos
- ½ taza de aceitunas negras sin hueso, cortadas en rodajas
- 2 cebollas cambray picadas toscamente
- 1 zanahoria picada en triángulos delgados
- 1 tallo de apio cortado en rodajas delgadas
- 1 diente de ajo picado finamente
- ⅓ taza de aceite de oliva extra virgen
- Sal y pimienta negra molida al gusto
- 2 cucharadas de perejil fresco picado
- 1 cucharadita de orégano seco molido
- 2 cucharadas de hojas de albahaca fresca picadas
Para la pasta:
- 1 cucharadita de sal
- 2 litros de agua
- 200 gramos de pasta en espiral
Para el terminado:
- Pepinos fermentados cortados en rodajas, al gusto
Preparación paso a paso para una ensalada fresca y deliciosa
Primero se prepara la base de verduras que dará sabor a la ensalada:
- Colocar en un tazón grande las acelgas, los jitomates, las aceitunas, las cebollas cambray, la zanahoria, el apio y el ajo.
- Agregar el aceite de oliva, sal y pimienta al gusto.
- Mezclar bien para integrar todos los ingredientes.
- Incorporar el perejil, el orégano y la albahaca.
- Probar y ajustar el sazón.
- Cubrir el tazón y reservar en refrigeración mientras se cocina la pasta.
Cómo integrar la pasta y servir la ensalada
El último paso consiste en preparar la pasta y unir todos los ingredientes:
- Calentar el agua con la sal en una olla a fuego medio-alto.
- Cuando comience a hervir, agregar la pasta.
- Cocer aproximadamente 12 minutos hasta que esté al dente.
- Escurrir y enjuagar con agua fría para detener la cocción.
Para terminar:
- Colocar la pasta fría en una ensaladera grande.
- Añadir la mezcla de verduras preparada previamente.
- Incorporar rodajas de pepinos fermentados al gusto.
- Mezclar con cuidado para no romper la pasta.
Servida fría, esta ensalada de pasta con jitomate cherry y acelgas se convierte en una opción fresca, nutritiva y fácil de preparar, ideal para quienes desean disfrutar un platillo saludable sin complicaciones.