Ensalada de pasta con jitomate cherry y acelgas: la receta fresca, saludable y fácil que conquista cualquier mesa

La ensalada de pasta con jitomate cherry y acelgas ofrece una opción saludable ideal para comidas ligeras en días calurosos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada de pasta con jitomate cherry y acelgas es una alternativa perfecta para quienes buscan una comida ligera, equilibrada y fácil de preparar. Este platillo destaca por la mezcla de verduras frescas, aceite de oliva y hierbas aromáticas que aportan un sabor natural y una textura agradable.

Además de ser una opción saludable, se caracteriza por su versatilidad. Puede servirse como plato principal en días calurosos o como acompañamiento en una comida familiar. Su combinación de ingredientes frescos permite disfrutar una preparación colorida y nutritiva.

La clave de esta receta está en mantener el equilibrio entre los vegetales y la pasta cocida al dente. De esta manera se obtiene una ensalada fresca, ligera y perfecta para servirse fría.

Receta de ensalada de pasta con jitomate cherry y acelgas

La combinación de verduras frescas, aceite de oliva e hierbas aromáticas brinda una ensalada nutritiva con gran sabor y textura.- (Adobe Stock)

El paso a paso de esta receta lo puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina.

1 manojo de acelgas sin tallo, cortadas en tiras delgadas

3 tazas de jitomates cherry, cortados en cuartos

½ taza de aceitunas negras sin hueso, cortadas en rodajas

2 cebollas cambray picadas toscamente

1 zanahoria picada en triángulos delgados

1 tallo de apio cortado en rodajas delgadas

1 diente de ajo picado finamente

⅓ taza de aceite de oliva extra virgen

Sal y pimienta negra molida al gusto

2 cucharadas de perejil fresco picado

1 cucharadita de orégano seco molido

2 cucharadas de hojas de albahaca fresca picadas

Para la pasta:

1 cucharadita de sal

2 litros de agua

200 gramos de pasta en espiral

Para el terminado:

Pepinos fermentados cortados en rodajas, al gusto

Preparación paso a paso para una ensalada fresca y deliciosa

La receta de ensalada de pasta destaca por ser versátil, ya que puede servirse como plato principal o acompañamiento familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primero se prepara la base de verduras que dará sabor a la ensalada:

Colocar en un tazón grande las acelgas, los jitomates, las aceitunas, las cebollas cambray, la zanahoria, el apio y el ajo.

Agregar el aceite de oliva, sal y pimienta al gusto.

Mezclar bien para integrar todos los ingredientes.

Incorporar el perejil, el orégano y la albahaca.

Probar y ajustar el sazón.

Cubrir el tazón y reservar en refrigeración mientras se cocina la pasta.

Cómo integrar la pasta y servir la ensalada

Servida fría, la ensalada de pasta con jitomate cherry y acelgas es una alternativa fácil, rápida y nutritiva para quienes buscan una comida equilibrada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último paso consiste en preparar la pasta y unir todos los ingredientes:

Calentar el agua con la sal en una olla a fuego medio-alto.

Cuando comience a hervir, agregar la pasta.

Cocer aproximadamente 12 minutos hasta que esté al dente.

Escurrir y enjuagar con agua fría para detener la cocción.

Para terminar:

Colocar la pasta fría en una ensaladera grande.

Añadir la mezcla de verduras preparada previamente.

Incorporar rodajas de pepinos fermentados al gusto.

Mezclar con cuidado para no romper la pasta.

Servida fría, esta ensalada de pasta con jitomate cherry y acelgas se convierte en una opción fresca, nutritiva y fácil de preparar, ideal para quienes desean disfrutar un platillo saludable sin complicaciones.