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Cruz Roja Mexicana suspende temporalmente servicios en Tamaulipas tras caída de donativos

La también señaló irregularidades administrativas, por lo que anunció la implementación de un proceso de revisión de cuentas en dicha delegación

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Foto: (Cruz Roja Mexicana Tamaulipas)
Foto: (Cruz Roja Mexicana Tamaulipas)

La Cruz Roja Mexicana anunció el cierre temporal de su delegación estatal en Tamaulipas, afectando a la sede principal de Ciudad Victoria y las bases de Aldama, Altamira, Yera, Miguel Alemán, Soto la Marina, Tula, Xicoténcatl y Tampico, ante una crisis administrativa y una reducción significativa en la captación de donativos durante los últimos meses.

Esta medida, con motivo exclusivamente operativo, busca reestructurar el funcionamiento de la institución en la región, restaurar su capacidad de respuesta y garantizar la continuidad futura de los servicios humanitarios, según detalló la organización en un comunicado oficial.

Las inconsistencias detectadas se originaron tras varias revisiones internas. De acuerdo con el documento de la Cruz Roja Mexicana, en febrero de 2026 la sede nacional realizó una revisión administrativa y financiera correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025, en la que identificó irregularidades en la gestión administrativa y operativa de la delegación tamaulipeca. Como resultado, la organización inició una auditoría más profunda bajo sus lineamientos internos, lo que desembocó en la remoción de quien se encontraba al frente de la delegación estatal y el inicio del proceso de reestructuración.

La decisión responde a deficiencias
La decisión responde a deficiencias identificadas tras evaluaciones internas, así como a una baja significativa en el flujo de recursos, por lo que se llevan a cabo medidas para garantizar la continuidad de las operaciones en el futuro. Foto: (Cruz Roja Mexicana sede Tamaulipas)

La entidad reportó en el mismo comunicado una “situación financiera compleja” que llevó a la imposibilidad de cumplir compromisos operativos, incluidos pagos de salarios, obligaciones con proveedores de insumos médicos, y el abastecimiento de combustible, refacciones y mantenimiento de ambulancias. El faltante de recursos financieros se vio agravado por la disminución en aportaciones económicas provenientes de diversos sectores sociales en los meses recientes, hecho que, afirmaron, ha impactado directamente la capacidad operativa en Tamaulipas.

Entre abril y septiembre de 2025, y con continuidad en enero de 2026, la institución implementó mecanismos nacionales de evaluación diagnóstica en delegaciones estatales y medición de impacto social de sus servicios prehospitalarios. Conforme a esta política de supervisión permanente, la delegación de Tamaulipas fue sometida a una revisión exhaustiva que permitió identificar tanto la situación administrativa como los desafíos financieros, según lo admitió la Cruz Roja Mexicana en su declaración.

La Cruz Roja Mexicana cierra
La Cruz Roja Mexicana cierra operaciones en Tamaulipas. (Cruz Roja Mexicana)

El comunicado subraya que la reducción de ingresos ha traído consigo la salida voluntaria de varios integrantes del personal remunerado, quienes se han visto directamente afectados por la limitación de recursos. No obstante, la organización aclaró que no ha rescindido contratos laborales ni limitado la participación del voluntariado en el estado. Por el contrario, la labor de los voluntarios continúa siendo esencial para el cumplimiento de su misión humanitaria.

La Cruz Roja Mexicana reafirmó su compromiso con los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, y señaló que los recursos provenientes de colectas y donativos tienen como destino exclusivo el fortalecimiento de la atención humanitaria, la gestión de riesgos, la preparación y respuesta ante desastres, además de los programas de alcance comunitario.

Durante el periodo de suspensión, la organización enfatizó la necesidad urgente de recuperar la solidaridad de la sociedad para restablecer la estructura operativa y mantener sus servicios como referente de atención y esperanza para quienes más lo necesitan en Tamaulipas.

Cruz Roja Mexicana en la
Cruz Roja Mexicana en la delegación Matamoros mantiene sus operaciones. Foto: (Cruz Roja Mexicana Delegación Matamoros)

Delegación Matamoros continúa operando

Ante dicha decisión, la Cruz Roja en la Delegación Matamoros emitió un comunicado en el que informó que sus instalaciones continúan abiertas y operando con normatividad.

“Hoy. más que nunca, en Matamoros refrendamos nuestro compromiso con la sociedad. Cruz Roja Matamoros está de pie, está activa, está creciendo y está más fuerte que nunca en su espíritu de servicio”, destacó en su comunicado.

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