AMLO regresa de su retiro, pide solidaridad y colecta para enviar ayuda a Cuba: “Me hiere que quieran exterminar al pueblo de Cuba”

Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, publicó este 14 de marzo de 2026 un mensaje en su cuenta de X en el que expresó su preocupación por la situación del pueblo cubano. López Obrador afirmó: “Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”.
El expresidente pidió ayuda para Cuba
El exmandatario se dirigió a quienes consideran que la crisis en la isla es un asunto ajeno. Para ello, citó al general Lázaro Cárdenas durante la invasión de Playa Girón: “No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra”.
A partir de este contexto, López Obrador invitó a la ciudadanía a realizar donativos en apoyo a la población cubana. Especificó que las aportaciones pueden hacerse a la cuenta de Banorte 1358451779, perteneciente a la asociación civil Humanidad con América Latina.
De acuerdo con su mensaje, la cuenta fue abierta por ciudadanos, escritores y periodistas, y los fondos serán destinados a la compra de alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, con el propósito de asistir al pueblo cubano. El ex presidente concluyó su llamado invitando a que “cada quien aporte lo que pueda”.
Embajador de Cuba agradece gesto de AMLO
En la misma publicación, el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, agradeció el mensaje del exmandatario:
“Gracias Presidente. El pueblo cubano que lo admira, se siente acompañado por los hermanos y hermanas mexicanos que han confirmado que son dignos y justos frente al crimen que EEUU comete contra Cuba. Gracias a ustedes y mucha gente en el mundo #CubaNoEstáSola”.
Gobierno de Sheinbaum mantiene apoyo a la isla
La administración de Claudia Sheinbaum reiteró su respaldo a Cuba al coordinar el envío de un segundo convoy de asistencia humanitaria hacia la isla. El cargamento incluyó más de mil 190 toneladas de alimentos, medicinas e insumos de primera necesidad, consolidando a México como uno de los principales aliados regionales en materia de apoyo humanitario.
El convoy partió desde el puerto de Veracruz el 28 de febrero, con presencia de autoridades federales y representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La carga consistió en artículos como arroz, frijol, harina de trigo, aceite, leche en polvo, medicamentos y material hospitalario, seleccionados en coordinación con el gobierno cubano ante las recientes dificultades de abastecimiento.
La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que la operación forma parte de un esfuerzo diplomático más amplio, orientado a fortalecer los lazos bilaterales y ofrecer un respaldo concreto ante la situación económica y sanitaria que atraviesa la isla. México mantiene un compromiso solidario con el pueblo cubano en momentos de adversidad, aseguraron funcionarios de la dependencia.
El envío fue posible gracias a la colaboración entre diversas dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Marina y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que coordinaron la logística y el resguardo del cargamento. El gobierno mexicano aseguró que se mantendrá atento a las necesidades de la población cubana y evaluará futuras acciones de apoyo junto a organismos internacionales.