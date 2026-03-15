AMLO regresa de su retiro, pide solidaridad y colecta para enviar ayuda a Cuba: “Me hiere que quieran exterminar al pueblo de Cuba”

El expresidente pide unidad en torno a Sheinbaum y subraya que su regreso a la vida pública solo ocurriría en casos excepcionales. Crédito: Andrés Manuel López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, publicó este 14 de marzo de 2026 un mensaje en su cuenta de X en el que expresó su preocupación por la situación del pueblo cubano. López Obrador afirmó: “Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”.

El expresidente pidió ayuda para Cuba

El exmandatario se dirigió a quienes consideran que la crisis en la isla es un asunto ajeno. Para ello, citó al general Lázaro Cárdenas durante la invasión de Playa Girón: “No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra”.

A partir de este contexto, López Obrador invitó a la ciudadanía a realizar donativos en apoyo a la población cubana. Especificó que las aportaciones pueden hacerse a la cuenta de Banorte 1358451779, perteneciente a la asociación civil Humanidad con América Latina.

De acuerdo con su mensaje, la cuenta fue abierta por ciudadanos, escritores y periodistas, y los fondos serán destinados a la compra de alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, con el propósito de asistir al pueblo cubano. El ex presidente concluyó su llamado invitando a que “cada quien aporte lo que pueda”.

AMLO precisó las tres únicas razones que podrían hacerlo regresar a la vida política. Crédito: Andrés Manuel López Obrador

Embajador de Cuba agradece gesto de AMLO

En la misma publicación, el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, agradeció el mensaje del exmandatario:

“Gracias Presidente. El pueblo cubano que lo admira, se siente acompañado por los hermanos y hermanas mexicanos que han confirmado que son dignos y justos frente al crimen que EEUU comete contra Cuba. Gracias a ustedes y mucha gente en el mundo #CubaNoEstáSola”.

Gobierno de Sheinbaum mantiene apoyo a la isla

La administración de Claudia Sheinbaum reiteró su respaldo a Cuba al coordinar el envío de un segundo convoy de asistencia humanitaria hacia la isla. El cargamento incluyó más de mil 190 toneladas de alimentos, medicinas e insumos de primera necesidad, consolidando a México como uno de los principales aliados regionales en materia de apoyo humanitario.

El convoy partió desde el puerto de Veracruz el 28 de febrero, con presencia de autoridades federales y representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La carga consistió en artículos como arroz, frijol, harina de trigo, aceite, leche en polvo, medicamentos y material hospitalario, seleccionados en coordinación con el gobierno cubano ante las recientes dificultades de abastecimiento.

El gobierno de México confirmó la llegada de la ayuda humanitaria a Cuba. | SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que la operación forma parte de un esfuerzo diplomático más amplio, orientado a fortalecer los lazos bilaterales y ofrecer un respaldo concreto ante la situación económica y sanitaria que atraviesa la isla. México mantiene un compromiso solidario con el pueblo cubano en momentos de adversidad, aseguraron funcionarios de la dependencia.

El envío fue posible gracias a la colaboración entre diversas dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Marina y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que coordinaron la logística y el resguardo del cargamento. El gobierno mexicano aseguró que se mantendrá atento a las necesidades de la población cubana y evaluará futuras acciones de apoyo junto a organismos internacionales.