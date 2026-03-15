Claudia Sheinbaum envía mensaje desde Nayarit: “En México gobierna el pueblo, pero también gobernamos las mujeres”

Claudia Sheinbaum inauguró un centro LIBRE en Nayarit. (Foto: Presidencia)

Este 14 de marzo de 2026, desde el municipio de Ixtlán del Río, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, afirmó que: “En México gobierna el pueblo, pero también gobernamos las mujeres”. El mensaje se da tras las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en cuanto al crimen organizado en el país.

Sheinbaum encabezó la apertura del Centro LIBRE para mujeres en Nayarit, un programa que busca instalar un espacio de apoyo en cada municipio del estado.

Centros LIBRE: espacios de respaldo para mujeres en Nayarit

Sheinbaum inauguró un nuevo Centro Libre en Ixtlán del Río, donde destacó que estos espacios ofrecen atención integral a mujeres en situación de violencia, incluyendo apoyo legal, social y jurídico. Además, los Centros LIBRE brindan actividades comunitarias como clubes de lectura y talleres, todo de manera gratuita.

Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, informó que Nayarit cuenta ya con 17 centros y que en abril abrirán tres más, con la meta de que cada municipio tenga acceso a este tipo de atención. La inversión federal destinada al programa asciende a 24 millones de pesos.

(Foto: Presidencia)

Violencia familiar es la que más prevalece en el estado

Sheinbaum subrayó que la Constitución mexicana establece la igualdad entre hombres y mujeres, como el derecho al mismo salario por trabajo igual y a vivir libres de violencia. Para materializar estos principios, el gobierno federal impulsa varias acciones:

Reconocimiento de 18 heroínas en el calendario cívico nacional

Pensión Mujeres Bienestar, que reconoce el trabajo de cuidados realizado por mexicanas

Distribución de la Cartilla de Derechos de las Mujeres en todo el país

Estas acciones buscan fortalecer la autonomía y los derechos de las mujeres mexicanas. Cabe destacar que en esta entidad hasta enero de este año, la violencia familiar es la que más prevalece en el estado, según cifras del Secretariado Ejecutivo se han registrado 111 casos.

Sheinbaum destaca Tejedoras de la Patria

En el acto, Sheinbaum destacó el programa Tejedoras de la Patria, integrado por mujeres que colaboran entre sí y mantienen vínculos con dependencias de gobierno. “Si tenemos un problema, aquí hay profesionistas que nos ayudan y atienden, pero también hay espacio para tener un club de lectura o talleres; todo es absolutamente gratuito”, aseguró la presidenta.

(Foto: Presidencia)

El evento contó con la presencia del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, el coordinador de Programas para el Desarrollo Carlos Torres Rosas, el presidente municipal de Ixtlán del Río José Guillermo Ramírez Jiménez y autoridades del Centro Libre.

Cabe recordar que el día de ayer, Sheinbaum inauguró el primer Centro LIBRE para las Mujeres en el municipio de Coquimatlán, Colima. En esta entidad se prevé la apertura de 10 Centros LIBRE, uno en cada municipio, como parte de una estrategia nacional para fortalecer el acceso de las mujeres a sus derechos.