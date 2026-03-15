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Camino a los Oscar 2026: estos son los 5 momentos donde los mexicanos hicieron historia en la premiación

Con Macario como pionera y éxitos como La Forma del Agua han sido clave para posicionar al país como referencia obligada en la máxima fiesta del cine

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Desde la icónica victoria de
Desde la icónica victoria de Anthony Quinn hasta el impacto actual de Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu, el talento mexicano sigue revolucionando la industria cinematográfica internacional con cada logro en los Oscar. (Photos: AP)

La historia de México en los Premios Oscar ha estado marcada por logros que dejaron huella en la industria del cine mundial. Actores, directores, técnicos y productores mexicanos han roto barreras y cambiado la manera en que el cine latinoamericano es percibido en Hollywood.

A lo largo de las décadas, distintas figuras del país han alcanzado reconocimientos inéditos y han abierto puertas a futuras generaciones. Sus triunfos han inspirado a creadores dentro y fuera de México, consolidando una reputación de excelencia.

Del Toro se consolidó como
Del Toro se consolidó como ganador de Mejor Director y Mejor Película con "La forma del agua" (2018), y después Mejor Película Animada con "Pinocho" (2023). REUTERS/Daniel Cole

Con la expectativa rodeando a Guillermo del Toro y su visión de Frankenstein en la edición 2026, estos son cinco momentos clave en los que los mexicanos hicieron historia en la premiación más relevante del cine.

Anthony Quinn: primer mexicano en ganar un Oscar

El reconocimiento de actores mexicanos en los Oscar comenzó gracias a una figura que rompió barreras y abrió caminos para futuras generaciones.

Anthony Quinn fue el primer mexicano en ganar un Oscar, obteniendo la estatuilla como Mejor Actor de Reparto por:

  • Viva Zapata! (1952)
  • Lust for Life (1956)
Anthony Quinn se convirtió en
Anthony Quinn se convirtió en el primer mexicano en ganar un Oscar, abriendo la puerta a la representación nacional en Hollywood. (Foto de archivo)

Su doble triunfo marcó un antes y un después en la participación de latinoamericanos en Hollywood. La huella de Quinn es fundamental para entender el inicio de la representación mexicana en la gala más importante del cine mundial.

Macario: la puerta al cine mexicano en los Oscar

El cine nacional alcanzó un nuevo nivel de reconocimiento internacional con su primera nominación a Mejor Película Extranjera. Macario (1960) fue:

  • La primera película mexicana nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera.
  • Un referente para las futuras producciones que aspiraron a competir en la misma categoría.
Macario fue la primera película
Macario fue la primera película mexicana nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera, resaltando la riqueza del cine nacional. (Macario, 1960)

El logro de Macario colocó a México en el mapa del cine de autor y mostró al mundo la riqueza de las historias nacionales.

Salma Hayek: presencia femenina pionera

El talento femenino mexicano tuvo su momento de visibilidad internacional con una nominación histórica que impulsó a nuevas voces en la industria. Salma Hayek fue:

  • La primera actriz mexicana nominada al Oscar como Mejor Actriz, por Frida en 2003.
  • Un referente para la representación de las mujeres mexicanas en producciones internacionales.
Salma Hayek hizo historia como
Salma Hayek hizo historia como la primera actriz mexicana nominada al Oscar gracias a su trabajo en Frida en 2003. (Foto: Lionsgate)

La nominación de Hayek abrió camino a futuras generaciones y demostró la capacidad de los artistas nacionales para destacar en todos los géneros y categorías.

Los Tres Amigos: Cuarón, Iñárritu y Del Toro se consolidan en la industria

El cine contemporáneo mexicano vivió su época dorada gracias a tres directores que redefinieron el papel de Latinoamérica en Hollywood.

Alfonso Cuarón

  • Primer mexicano en ganar el Oscar a Mejor Director por Gravity (2014).
  • Ganó nuevamente Mejor Director por Roma (2019).
  • Oscar a Mejor Fotografía por Roma (2019).
  • Oscar a Mejor Montaje por Gravity (2014).
  • Oscar a Mejor Película Internacional por Roma (2019).

Alejandro González Iñárritu

  • Ganó el Oscar a Mejor Director por Birdman (2015).
  • Ganó el Oscar a Mejor Director por The Revenant (2016).
  • Oscar a Mejor Película por Birdman (2015) como productor.
  • Oscar especial por Carne y Arena (2018), experiencia en realidad virtual.
Los Tres Amigos redefinieron el
Los Tres Amigos redefinieron el estándar de excelencia en Hollywood con sus históricos logros en los Premios Oscar. (Netflix)

Guillermo del Toro

  • Ganó el Oscar a Mejor Director por La forma del agua (2018).
  • Ganó el Oscar a Mejor Película por La forma del agua (2018) como productor.
  • Oscar a Mejor Película Animada por Pinocho (2023).

La influencia de esta “tríada” marcó un cambio de paradigma en la industria y puso a México al frente de la innovación cinematográfica internacional.

Emmanuel Lubezki: el maestro de la fotografía

El talento técnico mexicano alcanzó su máxima expresión con los logros de Emmanuel Lubezki, quien transformó la narrativa visual en el cine mundial. “El Chivo” ganó el Oscar a Mejor Fotografía:

  • Tres años consecutivos: Gravity, Birdman y The Revenant.
  • Es el único director de fotografía en la historia en lograrlo tres veces seguidas.
Emmanuel Lubezki se consagró como
Emmanuel Lubezki se consagró como el único director de fotografía en ganar tres Oscar consecutivos, afianzando el prestigio técnico de México en Hollywood. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

En este sentido, la aportación de Lubezki elevó los estándares visuales y consolidó la reputación de México en los apartados técnicos de la Academia.

De esta manera, estos cinco episodios no sólo marcaron la historia de los Oscar, sino que también consolidaron el lugar de México en la narrativa global del séptimo arte.

La trayectoria del talento mexicano en la premiación sigue construyéndose, con cada nuevo año y cada nueva generación de cineastas y artistas.

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