México

Becas del Bienestar 2026: qué beneficiarios recibirán el pago de 11 mil 600 pesos en abril

El objetivo de estos programas consiste en ofrecer apoyo financiero a aquellos estudiantes que atraviesan situaciones más complejas en el país

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Jóvenes Escribiendo el Futuro abrirá
Jóvenes Escribiendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de registros este mes (X@apoyosbienestar)

El gobierno de México ha puesto en marcha las Becas del Bienestar, una serie de programas sociales que buscan brindar respaldo económico a los estudiantes que enfrentan mayores dificultades en el país. Estas iniciativas buscan reducir las brechas educativas y asegurar que más jóvenes puedan continuar sus estudios.

Entre las opciones disponibles, la Beca Rita Cetina se destina a quienes cursan la educación básica, mientras que la Beca Benito Juárez tiene como objetivo apoyar a los estudiantes de nivel medio superior. Por su parte, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro está dirigido a universitarios inscritos en instituciones consideradas “prioritarias”.

La entrega del apoyo económico
La entrega del apoyo económico se realiza de manera directa, sin intermediarios, y con una periodicidad bimestral.

La entrega del apoyo económico se realiza de manera directa, sin intermediarios, y con una periodicidad bimestral. Los beneficiarios reciben el monto asignado a través de la tarjeta del Bienestar, lo que garantiza la transparencia y la agilidad en el acceso a estos recursos.

Beneficiarios de Jóvenes Escribiendo el Futuro recibirán más de 11 mil en abril

Los beneficiarios de las Becas del Bienestar que recibirán el pago de 11 mil 600 pesos en el mes de abril, son aquellos que pertenezcan a Jóvenes Escribiendo el Futuro. De acuerdo con lo dicho por Julio León, titular del programa, estos alumnos obtendrán lo equivalente al bimestre enero-febrero y marzo-abril.

La periodicidad y la claridad en la entrega del apoyo económico refuerzan el compromiso del gobierno con la permanencia escolar y la igualdad de oportunidades para los jóvenes universitarios.

La periodicidad y la claridad
La periodicidad y la claridad en la entrega del apoyo económico refuerzan el compromiso del gobierno con la permanencia escolar y la igualdad de oportunidades para los jóvenes universitarios.

Cabe señalar que esta 2026, la beca brinda un apoyo económico bimestral de 5 mil 800 pesos a lo largo de los 10 meses del ciclo escolar, excluyendo julio y agosto por tratarse de vacaciones.

Mientras tanto, si existe alguna inquietud o se requiere realizar una aclaración acerca del pago, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar ofrece atención a través del número 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00, horario del centro de México, así como en sus canales oficiales de redes sociales.

La dispersión de la beca continúa para estudiantes universitarios que ya cuentan con su Tarjeta del Bienestar. Crédito: X/@BecasBenito

¿Cómo saber si ya llegó el depósito del programa?

Por otra parte, existen diferentes maneras de verificar si ya recibiste el pago de Jóvenes Escribiendo el Futuro: puedes consultar el Buscador de Estatus, revisar la aplicación del Banco Bienestar o acudir a los cajeros automáticos de la institución bancaria.

  • Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano.
  • Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.
  • App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo.

El objetivo del programa consiste en otorgar un apoyo económico que permita a estudiantes de este nivel educativo avanzar y finalizar sus estudios satisfactoriamente.

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