México

“Es lo conveniente”, Ricardo Monreal recomienda al PT y al PVEM unirse y votar a favor del Plan B de la reforma electoral

El Congreso de la Unión podría recibir el próximo lunes la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum

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Ricardo Monreal pidió a sus
Ricardo Monreal pidió a sus aliados en la Cámara de Diputados reflexionar sobre su voto del Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Fotos: Cámara de Diputados)

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, recomendó a los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) sumarse y votar a favor del Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El legislador subrayó que “es lo conveniente” y remarcó el compromiso previo de acompañar las iniciativas de la titular del Ejecutivo, a la vez que rechazó cualquier tendencia al centralismo, como han acusado los aliados y la oposición.

Monreal recuerda firma de acuerdo para respaldar a la presidenta

Durante una entrevista en San Lázaro, Monreal señaló que en Morena existe pleno respaldo a la propuesta de Sheinbaum. Explicó que todos los integrantes de la coalición, Morena, PT y PVEM, firmaron, meses atrás, un acuerdo escrito para respaldar sus iniciativas: “Nosotros no la vamos a dejar sola. Creo que es el momento de acompañarla sin titubeos, sin regateos, sin condiciones”.

El legislador detalló que sostuvo una reunión con la secretaria de Gobernación y el coordinador de los senadores, Ignacio Mier, para revisar los avances en la redacción del proyecto y buscar consensos con el PT y el PVEM: “La idea era mostrarnos los avances de la redacción de la reforma que presentaría la presidenta Claudia Sheinbaum, para también expresar nuestra opinión”.

Sheinbaum ya dio adelanto de su Plan B

(Infobae-Itzallana)
(Infobae-Itzallana)

El contenido del Plan B de la reforma electoral se presentó públicamente el 12 de marzo, con los siguientes puntos principales:

  • Reducción de privilegios en los congresos locales y el Senado de la República mediante un tope máximo al gasto por legislador.
    • El costo anual por legislador varía en los estados: Baja California, 34,8 millones de pesos; Chihuahua, 24,3 millones; Tlaxcala, 16,3 millones; Oaxaca, 11,4 millones; Sinaloa, 9,9 millones; Colima, 5,1 millones.
    • Se busca establecer una media nacional, dividiendo el presupuesto total de los congresos entre el número de diputados locales.
  • Disminución del número de regidurías y sindicaturas en los ayuntamientos, con énfasis en casos como Monterrey, donde existen 28 regidores y hay salarios que superan al de la presidenta municipal.
  • Los recursos ahorrados se destinarían a obra pública municipal.
  • Ampliación de la participación ciudadana en consultas públicas, permitiendo someter a votación popular temas como los montos asignados a los partidos políticos.
  • Inclusión de la revocación de mandato para cargos de elección popular, aplicable en el tercer o cuarto año de gestión.

“Sin injerencias” para que aliados tomen una decisión

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados llamó a Morena a reflexionar sobre el papel que juegan los aliados en el avance de la Cuarta Transformación. (Crédito: Cámara de Diputados)

Cuestionado respecto a la posibilidad de que el PT y el PVEM respalden la iniciativa, Monreal reconoció que la definición sigue en manos de esas fuerzas políticas y la negociación corresponde a la secretaria de Gobernación.

Nosotros no tenemos ninguna injerencia, pero sí podemos hacer un llamado amplio al PT y al Verde, para que intenten acompañarnos en este llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral. Pero es una decisión de ellos. Yo creo que es lo correcto, es lo conveniente”, apuntó el diputado.

El coordinador de Morena también respondió a los señalamientos de Reginaldo Sandoval Flores, líder del PT, quien advirtió que el Plan B podría propiciar una república centralista e intervenir en municipios y estados. Monreal rechazó esa visión y defendió el carácter federalista de la presidenta Sheinbaum.

Aclaró que “no hay una violación al artículo 115 de la Constitución Política”, ya que el texto se mantiene intacto y solo se incorporan principios de austeridad y ajuste para limitar excesos en congresos locales y municipios.

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