México

Metro CDMX anuncia ampliación de servicio por Vive Latino: hasta esta hora funcionará

La medida temporal contempla un horario especial para facilitar el retorno de quienes acuden al evento en el Estadio GNP Seguros durante el fin de semana

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Se anunció que la línea
Se anunció que la línea 9 tendrá un horario especial por el Vive Latino. (X/ @MetroCDMX)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México anunció la ampliación del horario de servicio durante el sábado 14 y domingo 15 de marzo, con motivo del festival Vive Latino. La medida busca facilitar el regreso de los asistentes desde la zona de Ciudad Deportiva.

Línea 9 funcionará hasta la 1 de la mañana

De acuerdo con el comunicado oficial, la Línea 9 del Metro —que conecta Pantitlán y Tacubaya— operará hasta la 1:00 de la mañana en ambos días. Las últimas salidas de trenes desde las terminales Pantitlán y Tacubaya serán a las 00:30 horas.

El Metro programó hasta 18 trenes en operación durante el operativo especial. El director general, Adrián Rubalcava Suárez, instruyó realizar un monitoreo puntual en los periodos de mayor afluencia y enviar trenes vacíos a las estaciones que concentren más usuarios, principalmente Puebla, Ciudad Deportiva y Velódromo.

El dispositivo incluye un despliegue de seguridad en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la presencia de personal de Atención al Usuario para agilizar el flujo de pasajeros.

El organismo reiteró que está prohibido ingresar con bebidas alcohólicas o bajo los efectos del alcohol, y recomendó evitar arrojar objetos metálicos a las vías.

Se prevé que incluso se
Se prevé que incluso se manden trenes vacíos para los asistentes del concierto.

Cierre parcial de la estación San Antonio Abad de la línea 2 del Metro

La estación San Antonio Abad, correspondiente a la Línea 2delSistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, no abrirá sus puertas por tiempo indefinido. Las autoridades solicitaron comprensión a los usuarios ante esta medida, comunicada el 14 de marzo.

Miles de personas que emplean habitualmente la estación San Antonio Abad resultarán afectadas por la interrupción del servicio, consecuencia de las labores de rehabilitación emprendidas en la Línea 2con vistas al próximo Mundial de Fútbol.

A partir del martes 17 de marzo, los trenes de la Línea 2 suspenderán el ascenso y descenso de pasajeros en San Antonio Abad durante todas las horas de operación, según informó la Dirección de Medios del STC a través de un comunicado. La autoridad recomendó a los pasajeros ajustar sus rutas para prevenir retrasos.

Las otras 23 estaciones de la Línea 2, que enlaza Tasqueña con Cuatro Caminos, continuarán funcionando con normalidad siguiendo los horarios especiales implementados mientras avanzan las obras de rehabilitación.

Junto con la suspensión temporal en Chabacano y Viaducto, la restricción indefinida en San Antonio Abad forma parte de las limitaciones vigentes en la Línea 2, según la información oficial.

La operación de la Línea 2 se dividirá en dos circuitos: uno entre Tasqueña y Xola, y otro desde Cuatro Caminos hasta Pino Suárez.

Para garantizar la conexión en el segmento comprendido entre Xola y Pino Suárez, autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) cubrirán ese trayecto en los mismos horarios habituales del Metro, facilitando la movilidad de los usuarios ante el cierre parcial del servicio.

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