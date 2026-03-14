México

Extranjera desata furia en redes tras negarse a pagar 60 pesos por grabar en museos de Chapultepec: “Yo soy anti-sistema”

La creadora de contenido argentina Tiziana Festa dijo que no estaba de acuerdo con pagar la tarifa para filmar dentro de museos, lo que provocó fuertes críticas

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Internautas mexicanos cuestionaron a la
Internautas mexicanos cuestionaron a la tiktoker por no respetar la tarifa requerida para filmar dentro de recintos culturales.

Una polémica en redes sociales se desató luego de que una creadora de contenido argentina compartiera un video grabado durante su visita al Bosque de Chapultepec, donde relató que decidió no pagar la tarifa solicitada para grabar imágenes dentro de algunos recintos culturales. El clip provocó una fuerte reacción entre internautas mexicanos que criticaron su postura.

La protagonista del video es la influencer Tiziana Festa, quien documentaba un videoblog sobre su recorrido por distintos museos ubicados en esa zona de la capital. Durante su grabación explicó que planeaba visitar varios espacios culturales cercanos, entre ellos el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec y el Museo de Arte Moderno.

En el material publicado en TikTok, la joven narró su experiencia mientras hacía fila para ingresar a uno de los recintos. Ahí mencionó que dentro de los museos se cobra una tarifa adicional para poder grabar video o tomar fotografías con fines de contenido, algo que dijo no compartir.

Durante el video se escucha la explicación completa que generó la controversia. “Estoy en un parque donde hay una galería de historia, un museo de antropología, museo de arte moderno y museo contemporáneo. Voy a ir a todo lo que más pueda. En verdad no sé muy bien con lo que me voy a encontrar, pero bueno, me voy a dejar sorprender. Estoy en el Castillo de Chapultepec. Hay que hacer un poquito de cola para sacar la entrada.

La influencer explicó que no
La influencer explicó que no pagó el permiso para grabar y decidió hacerlo de manera discreta, lo que provocó críticas en redes sociales.
“Se ve que es bastante turístico todo. Ya entré. Está prohibido filmar. O sea, no es que está prohibido. Te cobraban sesenta pesos. Yo no los pagué porque no estaba muy de acuerdo con eso. Entonces decidí hacer lo de keruza (ser sigilosa). Voy a ver qué sale. Si puedo filmar algo, genial. Y si no, bueno, capaz va-- voy a meter un voiceover como para no llamar tanto la atención en este mood, pero bueno, vamos a ver”.

La grabación no tardó en viralizarse y generó una ola de comentarios críticos por parte de usuarios mexicanos, quienes cuestionaron la decisión de grabar sin cubrir la cuota solicitada por los museos.

Entre las respuestas que circularon en redes destacaron varios comentarios. Algunos usuarios escribieron: “Bueno. Es entendible con $60 MXN come una familia en Argentina. Denle chance”. Otros mensajes señalaron directamente la contradicción entre crear contenido y negarse a pagar la tarifa correspondiente: “Y porque no quisiste pagar? Tu con tus videos que haces de todos los lugares que vas generas dinero o algo de remuneración”.

La creadora de contenido Tiziana Festa recibió críticas en redes luego de admitir que decidió grabar “de keruza” dentro del Castillo de Chapultepec.

También hubo quienes criticaron la postura desde el respeto a las normas locales. Entre ellos se leía: “3 USD por grabar… porque no los pagarias”, “La otra opción sería que respetes las reglas del país que visitas” y “Que mala onda que no pagaste, digo solo son $60, esa es la “cultura” argentina, siempre queriendo agabdallar a la gente buena”.

Ante la polémica, la creadora de contenido respondió en comentarios asegurando que la plataforma no le paga directamente por sus videos. Además, argumentó que otras personas también graban en museos sin cubrir ese costo, señalando que su postura responde a una visión “antisistema”.

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