Estas son las sanciones a taxis de plataforma en el segundo día de operativo en el AICM

CIUDAD DE MÉXICO, 03JULIO2017.- Taxistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y de otros estados del país, se manifestaron en las inmediaciones del AICM para exigir la prohibición del servicio de UBER en el mismo, pues declaran que es una competencia desleal que ha visto afectado sus ganancias. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

El despliegue de la Guardia Nacional, los taxis por aplicación y la respuesta de los pasajeros han marcado una nueva fase en el conflicto por el control del transporte en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Las restricciones impuestas no han desalentado a quienes priorizan el costo y la libertad de elección al trasladarse desde la terminal aérea.

Durante el segundo día de los operativos, la presencia de elementos federales no impidió que numerosos usuarios continuaran utilizando servicios como Uber.

La percepción de que “es más barato” y la convicción de que “como ciudadanos podemos elegir el servicio que queremos usar”, como expresó un usuario recién llegado desde Michoacán, se mantienen como motores de la demanda.

¿Cuáles serían las sanciones?

La mañana del viernes, en recorridos por la zona, fue posible observar a pasajeros solicitando y abordando vehículos de plataformas digitales.

Los efectivos de la Guardia Nacional afirmaron que persisten con amonestaciones verbales a los conductores, aunque ya cuentan con la orden de multar y remolcar unidades en caso de reincidencia.

El sargento segundo Irving Rivera declaró: “A partir de hoy ya se elabora la boleta de infracción correspondiente por cargar pasaje dentro de un área federal, asimismo, una vez que se elabora la infracción se llevará el vehículo al depósito vehicular federal, no es nada este dentro de la Ciudad de México, todo esto es federal”.

No obstante, reconoció que hasta ese momento no se había remolcado ningún automóvil durante la vigilancia en la Terminal 1.

En los alrededores se encontraban dos grúas listas para trasladar los autos cuyos conductores no respetaran las advertencias.

El operativo, iniciado el 11 de marzo, tiene como finalidad frenar la operación de taxis por aplicación en el recinto aeroportuario, según informaron autoridades del AICM.

Por su parte, la empresa Uber comunicó que ha promovido un amparo para protegerse de detenciones consideradas arbitrarias y discriminatorias.

Uber habría promovido un amparo. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

Lo que se sabe sobre la zona exclusiva de taxis por aplicación en el AICM

El almirante Raymundo Pedro Morales detalla que, con motivo de las obras de modernización en el aeropuerto, existe un terreno anteriormente perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional que hoy se ubica fuera de la zona federal.

Este espacio podría servir como estacionamiento de corta estancia abierto a toda la ciudadanía, pero no sería exclusivo para los servicios de plataformas digitales.

Según la Secretaría de Marina, se busca un equilibrio en la gestión del conflicto entre los taxistas concesionados y los conductores de aplicaciones, un tema que ha cobrado relevancia en las últimas semanas dentro del aeropuerto capitalino.

Las sanciones a los taxis de plataforma en el AICM reflejan el intento de las autoridades por controlar el acceso y la operación de los servicios digitales de transporte, sin que esto haya logrado, por ahora, desalentar a los usuarios que priorizan su economía y autonomía al elegir cómo llegar a su destino.