¿Dejarán entrar al AICM a taxis de aplicación? Semar se reunirá con gremio de taxistas locales

Grupo Aeroportuario Marina se reúne con las 11 agrupaciones de taxis del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para acordar nuevas medidas de operación. (Foto: especial)

Grupo Aeroportuario Marina realizó este 10 de marzo una reunión con las 11 agrupaciones de taxis que operan en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), en la que participaron representantes acreditados.

Según un comunicado del AICM, como parte de los cambios derivados de las obras de modernización del aeropuerto Benito Juárez, se anunciaron adecuaciones operativas orientadas a mantener los servicios autorizados y ofrecer instalaciones acordes, con el objetivo de mejorar la seguridad y calidad de la movilidad para los usuarios del servicio de taxis.

Durante el encuentro, el Grupo Aeroportuario Marina informó sobre el lanzamiento de operativos de la Guardia Nacional para restringir servicios irregulares, la reubicación de la bolsa de taxis de la Terminal 2 debido a la construcción de un nuevo estacionamiento.

Además se mencionó la introducción de nuevos módulos de punto de venta dentro del plan de remodelación, y el traslado de puntos de venta desde el área estéril de llegadas internacionales en ambas terminales para cumplir con la normatividad aduanera.

También se reafirmó ante los asistentes que los servicios de taxis de aplicación no tienen autorización para operar dentro de la zona federal del aeropuerto.

Permisionarios de taxis del AICM anuncian bloqueos para este 11 de marzo

Los taxistas formales exigen a autoridades federales aplicar la ley que prohíbe plataformas digitales en zonas federales del aeropuerto capitalino. Foto; Twitter, @OVIALCDMX

La movilización anunciada por la organización Transportación Terrestre Nueva Imagen, A.C. prevé un bloqueo en los accesos a las dos terminales del AICM el próximo miércoles 11 de marzo desde las 9:00 am, en protesta por la inacción oficial frente al ingreso de aplicaciones de transporte digital en zonas federales.

Esta acción busca presionar para que la ley que prohíbe la operación de estas plataformas se aplique de forma estricta y frenar así proyectos legislativos que consideran una amenaza directa a la fuente de trabajo y patrimonio de los taxistas del sector regulado.

Al menos desde 2026, los representantes de los concesionarios formales han expresado su preocupación ante las iniciativas promovidas en el Senado y la Cámara de Diputados para permitir el funcionamiento de plataformas digitales de transporte en áreas de jurisdicción federal.

El sector considera estas reformas una señal de permisividad contraria a sus intereses laborales y apunta a que afectaría a miles de familias mexicanas que dependen del servicio regulado, de acuerdo al documento oficial de la organización.

Organizaciones buscan que las autoridades cumplan con la ley que defiende al transporte concesionado terrestre

Transportación Terrestre Nueva Imagen argumenta que la entrada de apps de transporte vulnera la economía y los derechos legales de miles de familias mexicanas. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

El llamado de Transportación Terrestre Nueva Imagen, A.C., especifica que el movimiento no cuenta con respaldo de grupos ajenos al transporte terrestre formal del aeropuerto. La agrupación destaca su intención de “levantar la voz y defender su fuente de empleo”, pidiendo a permisionarios y operadores que participen en la movilización prevista para la zona conocida como GOMA T1.

En palabras del comunicado, el gremio enfatiza: “Hoy es momento de unidad, firmeza y determinación”, y sostiene que no solo se trata de un reclamo por el servicio, sino por la dignidad y el sustento de quienes representan.

De manera puntual, la convocatoria presentada por el sector advierte que la acción colectiva apunta a que las autoridades actúen en defensa del sector regulado de transporte terrestre.

Entre los objetivos enumerados destacan la exigencia para que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y las autoridades aeroportuarias respondan de manera activa y estricta a la presencia de servicios digitales en las instalaciones del aeropuerto, un área donde la organización afirma que la legislación vigente prohíbe su operación.