México

Ataque armado contra elementos de seguridad en Juventino Rosas, Guanajuato, deja dos agresores abatidos

Los policías realizaban recorridos de vigilancia cuando fueron emboscados

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Imagen ilustrativa. FOTO: BETO ARIAS /CUARTOSCURO.COM
Imagen ilustrativa. FOTO: BETO ARIAS /CUARTOSCURO.COM

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) de Guanajuato fueron atacados a balazos cuando realizaban recorridos de vigilancia en el municipio de Juventino Rosas.

Los hechos ocurrieron la tarde de este viernes, alrededor de las 14:00 horas, cuando los elementos de seguridad fueron agredidos por civiles armados que se desplazaban a bordo de una camioneta y en un vehículo compacto.

Reportes indican que los uniformados fueron emboscados cuando se encontraban en un camino de terracería, por lo que repelieron la agresión.

Al solicitar refuerzos, agentes de Investigación Criminal se movilizaron a la zona, quienes comenzaron una persecución de los civiles armados por distintas regiones de la comunidad.

Uno de los vehículos se dirigió por el camino de Rincón de Centeno y los Aguirre, mientras que otra unidad se desplazó rumbo a San Juan de la Cruz, según reportó Periódico AM.

Dos agresores fueron abatidos

La cifra de homicidios en
La cifra de homicidios en febrero creció en comparación con los datos registrados el mes pasado. (SSP Guanajuato)

En un primer momento la Secretaría de Seguridad y Paz informó que derivado de la agresión armada fueron desplegados elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, en coordinación con otras corporaciones, para localizar a los responsables del ataque.

Además, se detalló que el enfrentamiento no había dejado ninguna persona lesionada; sin embargo, más tarde la corporación informó el abatimiento de dos presuntos delincuentes.

Como parte de la acción, los elementos de seguridad también lograron asegurar armas y diversos objetos del delito, los cuales serán puestos a disposición del agente de Ministerio Público correspondiente.

Por estos hechos ningún policía estatal resultó herido.

Enfrentamiento en Yuriria deja un agresor abatido y dos policías heridos

(Secretaría de Seguridad Ciudadana del
(Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Guanajuato)

Cabe señalar que un hecho violento similar se registró el pasado 5 de marzo, cuando elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado fueron agredidos a balazos durante patrullajes de vigilancia en el municipio de Yuriria.

De acuerdo con reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 19:00 horas en la carretera federal libre 43, en el tramo Valle de Santiago-Yuriria, cerca de Puerta de Andaracua.

Medios locales señalaron que los policías detectaron una camioneta que presuntamente contaba con reporte de robo, por lo que iniciaron una persecución para detenerla.

Al darle seguimiento, fueron atacados con armas de fuego por los ocupantes, lo que desató un enfrentamiento armado que culminó con un agresor abatido y dos policías lesionados.

| Foto: Secretaría de Seguridad
| Foto: Secretaría de Seguridad y Paz Guanajuato

Tras el ataque, la Secretaría de Seguridad y Paz reportó la incautación de varios vehículos y objetos ligados a actividades delictivas.

Este episodio eleva la cifra de ataques recientes contra uniformados en Guanajuato, sumando cuatro en menos de una semana.

El primer hecho ocurrió el 1 de marzo, cuando un policía fue asesinado en Yuriria; el 3 de marzo, un agente murió y dos más resultaron lesionados por disparos en Pénjamo; y el 4 de marzo, un comando armado hirió a dos integrantes de la Agencia de Investigación Criminal en la carretera Irapuato-Silao.

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