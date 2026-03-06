México

Ataque contra elementos de seguridad en Yuriria, Guanajuato, deja un agresor abatido y dos policías heridos

Los uniformados realizaban patrullajes de vigilancia cuando fueron agredidos a tiros

(Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Guanajuato)

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) fueron atacados a balazos cuando realizaban patrullajes de vigilancia en el municipio de Yuriria, en Guanajuato, la tarde de este jueves 5 de marzo.

De acuerdo con reportes, la agresión se registró cuando circulaban sobre la carretera federal libre 43, en el tramo Valle de Santiago-Yuriria, cerca del acceso a la comunidad de Puerta de Andaracua.

Medios locales señalaron que fue alrededor de las 19:00 horas cuando los agentes estatales detectaron una camioneta que presuntamente contaba con reporte de robo, por lo que iniciaron una persecución para detenerla.

En el seguimiento, los sujetos armados que circulaban a bordo del vehículo abrieron fuego en contra de los policías, lo que desató un enfrentamiento.

Este hecho provocó un despliegue operativo por parte de elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno para apoyar en la captura de los agresores y controlar la situación de violencia.

Más tarde, la Secretaría de Seguridad y Paz informó que el ataque armado se registró cuando los policías estatales realizaban un patrullaje estratégico en zonas de alta incidencia delictiva.

Un agresor abatido y dos policías heridos: el saldo del ataque armado

Imagen ilustrativa. (Facebook/Primer Plano)

Las autoridades informaron que el saldo de la agresión fue un civil armado abatido y dos integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado lesionados, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Ambos uniformados fueron reportados fuera de peligro pese a las heridas presentadas.

La Secretaría de Seguridad y Paz informó que tras el enfrentamiento fueron asegurados vehículos y diversos objetos de delito, los cuales serán puestos a disposición del Ministerio Público.

Hasta el momento se llevan a cabo operativos coordinados en la zona, con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, a fin de localizar a los agresores y mantener la seguridad.

Cabe señalar que este es el cuarto ataque registrado en menos de una semana en contra de elementos de seguridad en el estado.

El primer hecho ocurrió el 1 de marzo cuando un policía fue asesinado en Yuriria; dos días después un policía murió y dos resultaron lesionados luego de ser atacados a tiros en Pénjamo, y el 4 de marzo un comando armado lesionó a dos agentes de Investigación Criminal cuando se encontraban en la carretera Irapuato-Silao.

Grupos criminales que operan en Guanajuato

| Foto: Secretaría de Seguridad y Paz Guanajuato

Durante 2025, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) reportó la captura de al menos 2 mil 946 integrantes de varios cárteles, entre ellos Jalisco Nueva Generación (CJNG), Santa Rosa de Lima (CSRL), Cártel de Sinaloa, Nueva Plaza y Nueva Salazar.

El informe oficial destaca el decomiso de mil 370 armas de fuego y la incautación de más de 1,5 millones de dosis de nueve tipos distintos de drogas.

El CJNG figura como el grupo con mayor número de detenciones, representando el 52,9% de los capturados, según datos de la FGE. Esta cifra sugiere una fuerte presencia operativa de esta organización en Guanajuato.

El Cártel de Santa Rosa de Lima, por su parte, acumuló 982 detenciones, lo que equivale al 33,3% del total de integrantes arrestados. El análisis de la FGE indica que más del 86% de los aseguramientos corresponden a miembros del CJNG y del CSRL, evidenciando la centralidad de estos dos grupos en la dinámica delictiva del estado.

El informe de la FGE muestra que, además de la detención masiva de integrantes de organizaciones criminales, las autoridades incautaron un arsenal compuesto por armas largas y cortas, así como cargamentos de drogas que incluyen al menos nueve tipos distintos. Los decomisos y capturas se concentraron principalmente entre los miembros del CJNG y del CSRL.

