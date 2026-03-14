Asesinan a esposo de María Isabel Ascevedo, alcaldesa de Jerécuaro, Guanajuato

El asesinato del esposo de la alcaldesa fue confirmado por la gobernadora del estado. (Facebook)

Jorge Olvera García, esposo de María Isabel Ascevedo, alcaldesa del municipio de Jerécuaro, en Guanajuato, fue asesinado a balazos la noche del viernes mientras se encontraba en una reunión en un bar de la ciudad.

El gobierno del municipio confirmó, por medio de un comunicado, el hecho, y dio a conocer que una persona más perdió la vida en el ataque.

“El Gobierno Municipal de Jerécuaro lamenta profundamente y condena enérgicamente los hechos ocurridos la noche de este viernes, en los que perdieron la vida Eduardo Olvera García, esposo de la Presidenta Municipal Isabel Ascevedo, y una persona más”, se lee en el comunicado.

Fue durante la noche del pasado viernes que, por medio de una llamada al 911, se informó que sobre el ataque armado a un negocio. Se sabe que tanto el esposo de la alcaldesa como otra persona más murieron en el lugar por disparos de arma de fuego.

(X @LibiaDennise)

Esto originó una intensa movilización de autoridades de los tres niveles de gobierno para capturar a los responsables del crimen. En el lugar trabajaron agentes de la Fiscalía General del Estado para asegurarlo, levantar los indicios y llevar los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia de ley.

Gobernadora condena asesinato

Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora del estado, compartió un mensaje en su cuenta de la red social X, en el que condenó el ataque. En su mensaje, García Muñoz Ledo expresó su solidaridad con la alcaldesa del municipio y su familia, así como con los seres queridos de las víctimas.

Señaló que instruyó a la Secretaría de Seguridad y Paz a mantener plena coordinación con las autoridades federales y municipales, y con la Fiscalía de Guanajuato para coadyuvar en las investigaciones y dar con los responsables del asesinato.

“Condenamos cualquier acto de violencia. Estamos con la gente de Jerécuaro y con su alcaldesa”, concluyó el mensaje.

Por su parte, la alcaldesa del municipio de Guanajuato, Samantha Smith, lamentó los hechos ocurridos en Jerécuaro, y envió su solidaridad a la alcaldesa de ese municipio. Dijo que se sumaba a la indignación por esa tragedia.