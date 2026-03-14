México

Asesinan a esposo de María Isabel Ascevedo, alcaldesa de Jerécuaro, Guanajuato

El esposo de la alcaldesa se encontraba conviviendo en un bar, en Jerécuaro, cuando fue atacado a balazos

Guardar
El asesinato del esposo de
El asesinato del esposo de la alcaldesa fue confirmado por la gobernadora del estado. (Facebook)

Jorge Olvera García, esposo de María Isabel Ascevedo, alcaldesa del municipio de Jerécuaro, en Guanajuato, fue asesinado a balazos la noche del viernes mientras se encontraba en una reunión en un bar de la ciudad.

El gobierno del municipio confirmó, por medio de un comunicado, el hecho, y dio a conocer que una persona más perdió la vida en el ataque.

“El Gobierno Municipal de Jerécuaro lamenta profundamente y condena enérgicamente los hechos ocurridos la noche de este viernes, en los que perdieron la vida Eduardo Olvera García, esposo de la Presidenta Municipal Isabel Ascevedo, y una persona más”, se lee en el comunicado.

Fue durante la noche del pasado viernes que, por medio de una llamada al 911, se informó que sobre el ataque armado a un negocio. Se sabe que tanto el esposo de la alcaldesa como otra persona más murieron en el lugar por disparos de arma de fuego.

(X @LibiaDennise)
(X @LibiaDennise)

Esto originó una intensa movilización de autoridades de los tres niveles de gobierno para capturar a los responsables del crimen. En el lugar trabajaron agentes de la Fiscalía General del Estado para asegurarlo, levantar los indicios y llevar los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia de ley.

Gobernadora condena asesinato

Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora del estado, compartió un mensaje en su cuenta de la red social X, en el que condenó el ataque. En su mensaje, García Muñoz Ledo expresó su solidaridad con la alcaldesa del municipio y su familia, así como con los seres queridos de las víctimas.

Señaló que instruyó a la Secretaría de Seguridad y Paz a mantener plena coordinación con las autoridades federales y municipales, y con la Fiscalía de Guanajuato para coadyuvar en las investigaciones y dar con los responsables del asesinato.

“Condenamos cualquier acto de violencia. Estamos con la gente de Jerécuaro y con su alcaldesa”, concluyó el mensaje.

Por su parte, la alcaldesa del municipio de Guanajuato, Samantha Smith, lamentó los hechos ocurridos en Jerécuaro, y envió su solidaridad a la alcaldesa de ese municipio. Dijo que se sumaba a la indignación por esa tragedia.

Temas Relacionados

JerécuaroMaría Isabel Ascevedoataque armadobarasesinatoJorge Olvera Garcíanarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿Cómo quedó Checo Pérez en la carrera Sprint del Gran Premio de China 2026?

La prueba Sprint del fin de semana en China presentó distintos desafíos para el piloto tapatío

¿Cómo quedó Checo Pérez en

Esto es lo que puede pasar en tu cuerpo si combinas miel con estos ingredientes naturales

Es uno de los ingredientes naturales más utilizados por su sabor y sus propiedades; cuando se mezcla con otros alimentos puede aportar beneficios adicionales para el bienestar diario

Esto es lo que puede

“No todos saldrán igual”: Lupillo Rivera advierte posible divorcio de una pareja tras ‘¿Apostarías por mí?’

‘El Toro del corrido’ platicó con Infobae México sobre su paso por el reality

“No todos saldrán igual”: Lupillo

México impulsa en la ONU resolución para frenar la fabricación de drogas sintéticas

La iniciativa busca fortalecer las acciones internacionales para limitar el desvío de herramientas que pueden ser utilizadas en la producción ilegal de estas sustancias

México impulsa en la ONU

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de marzo: novedades al momento

Sigue las noticias más importantes en cuanto a seguridad y narcotráfico en Infobae México

Seguridad, narcotráfico y crimen en
MÁS NOTICIAS

NARCO

México impulsa en la ONU

México impulsa en la ONU resolución para frenar la fabricación de drogas sintéticas

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de marzo: novedades al momento

Golpe al crimen: desarticulan casa de seguridad de una célula vinculada a “El Tigre” en los límites de Oaxaca y Veracruz

Ataque armado contra elementos de seguridad en Juventino Rosas, Guanajuato, deja dos agresores abatidos

Las vendía hasta por 3 mil pesos: sentencian en EEUU a hombre que traficaba armas hacia México

ENTRETENIMIENTO

“No todos saldrán igual”: Lupillo

“No todos saldrán igual”: Lupillo Rivera advierte posible divorcio de una pareja tras ‘¿Apostarías por mí?’

“Mamá, no te necesitamos”: La contundente frase por la que Cecilia Galliano decidió ser parte de ‘¿Apostarías por mí?’

Cuatro años de “Siete Veces Adiós”: Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides celebran el éxito del musical mexicano

José Ángel Bichir está fuera de peligro tras crisis emocional, confirma su familia

Mac Demarco anuncia gira en México: fechas, ciudades, venta y precios de boletos

DEPORTES

Claudio Castagnoli vuelve a humillar

Claudio Castagnoli vuelve a humillar a Último Guerrero: Hechicero lanza reto por el título mundial pesado del CMLL

¿Cómo quedó Checo Pérez en la carrera Sprint del Gran Premio de China 2026?

Malagón estalla contra reporteros tras ser pisado en repetidas ocasiones en el Aeropuerto de la Ciudad de México

Richard Ledezma responde a los que critican su doble nacionalidad y habla de sus aspiraciones para el Mundial 2026

Malagón es dado alta e inicia regreso a la CDMX para iniciar su rehabilitación