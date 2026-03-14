México

Adolescente desaparecido en Durango es localizado armado en Sinaloa, habría sido reclutado por el crimen organizado

El joven de 14 años fue reportado como desaparecido días antes en Durango y fue localizado durante un operativo federal en el municipio de Elota, en Sinaloa

Guardar
El adolescente de 14 años
El adolescente de 14 años tenía ficha de búsqueda en Durango y fue localizado durante un operativo contra civiles armados en Sinaloa. (Especial)

Un adolescente de 14 años reportado como desaparecido en Durango fue localizado en Sinaloa durante un operativo de seguridad, en el que también fueron detenidos varios civiles armados, lo que ha generado preocupación por el posible reclutamiento de menores por parte del crimen organizado.

El menor, identificado como Martín Alexander “N”, había sido reportado como desaparecido el pasado 10 de marzo, aunque fue visto por última vez el 4 de marzo en la colonia Octavio Paz, en la ciudad de Durango, de acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía estatal.

Su localización ocurrió apenas una semana después, durante un despliegue de seguridad realizado en el municipio de Elota, Sinaloa, donde autoridades detectaron a un grupo de hombres armados.

Operativo federal y detención

Según reportes oficiales, elementos del Ejército Mexicano realizaban recorridos de vigilancia en una carretera que conecta las comunidades de Nuevo Salto Grande y Paredón Colorado, cuando detectaron a cuatro individuos portando armas largas.

En el operativo participaron también integrantes de:

  • la Guardia Nacional
  • la Secretaría de Marina
  • la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
  • corporaciones estatales

Las fuerzas de seguridad interceptaron al grupo y procedieron a su detención, encontrando entre ellos al adolescente originario de Durango.

Durante la revisión se aseguraron:

  • tres armas largas
  • un arma corta
  • 13 cargadores
  • cartuchos útiles aún por contabilizar
  • dos chalecos tácticos

Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que inició una carpeta de investigación para determinar su posible participación en delitos federales.

El caso volvió a poner
El caso volvió a poner en el centro del debate el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado en México.

Reclutamiento de menores, una preocupación creciente

El caso ha encendido las alarmas debido a que el adolescente era buscado por su familia como desaparecido, pero fue localizado en otro estado y presuntamente integrado a un grupo armado.

Especialistas y autoridades han advertido que organizaciones criminales en México recurren cada vez con mayor frecuencia al reclutamiento de menores, quienes pueden ser utilizados para tareas como:

  • vigilancia o “halconeo”
  • traslado de armas o droga
  • participación directa en hechos violentos

La situación refleja uno de los retos más graves en materia de seguridad y protección de la niñez, ya que muchos adolescentes son captados mediante engaños, promesas de dinero o presiones de grupos criminales.

Temas Relacionados

AdolescentedesaparcidoDurangoSinaloaElotareclutamiento forzadocrimen organizadonarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Miles de alumnos de la Escuela Pública de Código podrían estar expuestos a ciberataques y redes criminales

** Con presencia en los 32 estados de la República y alcance en más de mil municipios, podría tener vulnerabilidades estructurales que comprometerían su información personal

Miles de alumnos de la

El mexicano Obed Vargas debuta como titular con el Atlético de Madrid ante Getafe

El equipo dirigido por Diego Simeone afronta la jornada con la intención de mantenerse en la pelea por los primeros puestos

El mexicano Obed Vargas debuta

Baja los niveles de estrés y mejora el sueño con el té de cáscara de mandarina casero

Reutilizar restos de fruta en la rutina diaria ofrece una alternativa para aprovechar todos los beneficios que ofrece

Baja los niveles de estrés

F1: Checo Pérez se perdería los GP de Bahréin y Arabia Saudita por esta razón

La FIA analiza el futuro de dos fechas del campeonato ante el contexto de seguridad en la región

F1: Checo Pérez se perdería

¿En qué consiste la Ley 3 de 3? Puntos clave de la reforma contra las personas violentadoras

Las condiciones buscan que los individuos que no cumplan con sus obligaciones o cometan algún delito no se beneficien como servidores públicos

¿En qué consiste la Ley
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a esposo de María

Asesinan a esposo de María Isabel Ascevedo, alcaldesa de Jerécuaro, Guanajuato

México impulsa en la ONU resolución para frenar la fabricación de drogas sintéticas

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de marzo: asesinan a esposo de alcaldesa de Jerécuaro, Guanajuato

Golpe al crimen: desarticulan casa de seguridad de una célula vinculada a “El Tigre” en los límites de Oaxaca y Veracruz

Ataque armado contra elementos de seguridad en Juventino Rosas, Guanajuato, deja dos agresores abatidos

ENTRETENIMIENTO

Relaciones reales vs. amores perfectos:

Relaciones reales vs. amores perfectos: la opinión de Jorge Lozano tras ‘¿Apostarías por mí?’

¿Qué implica hacer pública una relación? La reflexión de Alan Tacher y Alejandra Espinoza tras ‘¿Apostarías por mí?

“No estoy bien”: Brenda y Mario Bezares anuncian su retiro de los realities tras ‘¿Apostarías por mí?’

“No todos saldrán igual”: Lupillo Rivera advierte posible divorcio de una pareja tras ‘¿Apostarías por mí?’

“Mamá, no te necesitamos”: La contundente frase por la que Cecilia Galliano decidió ser parte de ‘¿Apostarías por mí?’

DEPORTES

El mexicano Obed Vargas debuta

El mexicano Obed Vargas debuta como titular con el Atlético de Madrid ante Getafe

F1: Checo Pérez se perdería los GP de Bahréin y Arabia Saudita por esta razón

“Eres más fuerte que esta lesión”: Alexis Vega respalda a Marcel Ruiz tras confirmarse que se perderá el Mundial

Isaac del Toro gana la Etapa 6 de Tirreno-Adriático 2026 y mantiene el liderato

Zelada explota contra América y Emilio Azcárraga por excluirlo del evento del Mundial 2026: “Eso es no tener madres”