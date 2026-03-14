Adolescente desaparecido en Durango es localizado armado en Sinaloa, habría sido reclutado por el crimen organizado

El adolescente de 14 años tenía ficha de búsqueda en Durango y fue localizado durante un operativo contra civiles armados en Sinaloa. (Especial)

Un adolescente de 14 años reportado como desaparecido en Durango fue localizado en Sinaloa durante un operativo de seguridad, en el que también fueron detenidos varios civiles armados, lo que ha generado preocupación por el posible reclutamiento de menores por parte del crimen organizado.

El menor, identificado como Martín Alexander “N”, había sido reportado como desaparecido el pasado 10 de marzo, aunque fue visto por última vez el 4 de marzo en la colonia Octavio Paz, en la ciudad de Durango, de acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía estatal.

Su localización ocurrió apenas una semana después, durante un despliegue de seguridad realizado en el municipio de Elota, Sinaloa, donde autoridades detectaron a un grupo de hombres armados.

Operativo federal y detención

Según reportes oficiales, elementos del Ejército Mexicano realizaban recorridos de vigilancia en una carretera que conecta las comunidades de Nuevo Salto Grande y Paredón Colorado, cuando detectaron a cuatro individuos portando armas largas.

En el operativo participaron también integrantes de:

la Guardia Nacional

la Secretaría de Marina

la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

corporaciones estatales

Las fuerzas de seguridad interceptaron al grupo y procedieron a su detención, encontrando entre ellos al adolescente originario de Durango.

Durante la revisión se aseguraron:

tres armas largas

un arma corta

13 cargadores

cartuchos útiles aún por contabilizar

dos chalecos tácticos

Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que inició una carpeta de investigación para determinar su posible participación en delitos federales.

El caso volvió a poner en el centro del debate el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado en México.

Reclutamiento de menores, una preocupación creciente

El caso ha encendido las alarmas debido a que el adolescente era buscado por su familia como desaparecido, pero fue localizado en otro estado y presuntamente integrado a un grupo armado.

Especialistas y autoridades han advertido que organizaciones criminales en México recurren cada vez con mayor frecuencia al reclutamiento de menores, quienes pueden ser utilizados para tareas como:

vigilancia o “halconeo”

traslado de armas o droga

participación directa en hechos violentos

La situación refleja uno de los retos más graves en materia de seguridad y protección de la niñez, ya que muchos adolescentes son captados mediante engaños, promesas de dinero o presiones de grupos criminales.