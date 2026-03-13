Violencia política de género: Tania Larios destaca resolución del IECM por expresiones de Manuel Pedrero

Tania Larios Pérez afirma que disentir y debatir en política es legítimo, pero la violencia contra mujeres no debe normalizarse. Crédito: X/@TaniaLariosMX

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) resolvió este 12 de marzo de 2026 que las afirmaciones y publicaciones de Manuel Pedrero dirigidas a Tania Larios, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso capitalino, constituyen violencia política de género.

Por lo tanto, el IECM ordenó la eliminación de dichos contenidos que reproducen violencia política de género y la edición del video señalado en la denuncia, además de imponer medidas cautelares para evitar nuevas agresiones, según confirmó la propia Larios en un comunicado público en sus redes sociales.

La autoridad electoral adoptó esta decisión por unanimidad, al determinar que las expresiones objeto de denuncia “no están amparadas por la libertad de expresión ni constituyen una crítica legítima al ejercicio del cargo”, sino que representan acciones que limitan la participación de las mujeres en el ámbito político.

“Esta resolución marca un límite claro. En la política se puede disentir, debatir y confrontar ideas, pero no se puede normalizar la violencia ni los ataques contra las mujeres que participamos en la vida pública”, indicó Tania Larios Pérez a través del comunicado difundido el 12 de marzo.

Comentarios de Manuel pedrero contra Tania Larios

El comunicado de Tania Larios informa que el IECM exige la eliminación de contenidos y la edición de videos que constituyen violencia política de género en redes sociales. Crédito: X/@TaniaLariosMX

Manuel Pedrero planteó en el programa de Juan Becerra Acosta de Radio Fórmula la necesidad de una depuración interna en el Morena, al señalar de manera directa a figuras como Sergio Mayer, Pedro Haces, Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández.

Tania Larios intervino posteriormente para señalar que en el libro, ”El hombre grande, Adán Augusto López. Un ensayo escrito para con el decir de la gente", escrito por Manuel Pedrero, el exgobernador de Tabasco es presentado como “un hombre con una trayectoria ejemplar” y que el texto incluye críticas directas a la hoy presidenta Claudia Sheinbaum.

Larios afirmó que el ensayo contiene ataques a Sheinbaum y resalta los motivos por los que López Hernández debería haber sido considerado candidato presidencial. Asimismo, cuestionó la congruencia de Pedrero, al recordar su presencia en actos proselitistas de Adán Augusto. Ante esa acusación, Pedrero replicó que acudió a dichos eventos en calidad de reportero.

Tania Larios destacó en el debate que el libro de Manuel Pedrero presenta ataques a Claudia Sheinbaum e impulsó a Adán Augusto López como candidato. (Instagram)

En respuesta a las observaciones de Larios, quien sostuvo que el libro gira en torno a la figura de Adán Augusto, Pedrero afirmó que la obra está dedicada a Payambé López, primer abogado de Andrés Manuel López Obrador, primer notario de Tabasco y padre de Adán Augusto.

Pedrero cuestionó a Larios sobre sus capacidades intelectuales, hizo el comentario: “Se nota que tampoco sabe leer. Tania Larios no sabe que ese libro habla específicamente de Payambé López“.

Posteriormente, Larios citó en el debate a Hernán Gómez Bruera, en donde hizo el comentario: “Voy a aceptar otro reto que lanzó el compañero porque dijo que no sabía leer. Entonces, yo quiero leer un comentario de Hernán Gómez, otro periodista asiduo a la 4T, sobre el libro El hombre, eh, grande, Adán, que escribió el compañero Manuel Pedrero.”

Hasta la redacción de esta nota, Manuel Pedrero no ha dado comentarios sobre la resolución del IECM ni sobre el comunicado de Tania Larios.