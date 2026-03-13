México

Violencia política de género: Tania Larios destaca resolución del IECM por expresiones de Manuel Pedrero

El órgano capitalino resolvió que los contenidos del periodista vulneran la participación femenina en el ámbito público

Guardar
Tania Larios Pérez afirma que
Tania Larios Pérez afirma que disentir y debatir en política es legítimo, pero la violencia contra mujeres no debe normalizarse. Crédito: X/@TaniaLariosMX

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) resolvió este 12 de marzo de 2026 que las afirmaciones y publicaciones de Manuel Pedrero dirigidas a Tania Larios, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso capitalino, constituyen violencia política de género.

Por lo tanto, el IECM ordenó la eliminación de dichos contenidos que reproducen violencia política de género y la edición del video señalado en la denuncia, además de imponer medidas cautelares para evitar nuevas agresiones, según confirmó la propia Larios en un comunicado público en sus redes sociales.

La autoridad electoral adoptó esta decisión por unanimidad, al determinar que las expresiones objeto de denuncia “no están amparadas por la libertad de expresión ni constituyen una crítica legítima al ejercicio del cargo”, sino que representan acciones que limitan la participación de las mujeres en el ámbito político.

“Esta resolución marca un límite claro. En la política se puede disentir, debatir y confrontar ideas, pero no se puede normalizar la violencia ni los ataques contra las mujeres que participamos en la vida pública”, indicó Tania Larios Pérez a través del comunicado difundido el 12 de marzo.

Comentarios de Manuel pedrero contra Tania Larios

El comunicado de Tania Larios
El comunicado de Tania Larios informa que el IECM exige la eliminación de contenidos y la edición de videos que constituyen violencia política de género en redes sociales. Crédito: X/@TaniaLariosMX

Manuel Pedrero planteó en el programa de Juan Becerra Acosta de Radio Fórmula la necesidad de una depuración interna en el Morena, al señalar de manera directa a figuras como Sergio Mayer, Pedro Haces, Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández.

Tania Larios intervino posteriormente para señalar que en el libro, ”El hombre grande, Adán Augusto López. Un ensayo escrito para con el decir de la gente", escrito por Manuel Pedrero, el exgobernador de Tabasco es presentado como “un hombre con una trayectoria ejemplary que el texto incluye críticas directas a la hoy presidenta Claudia Sheinbaum.

Larios afirmó que el ensayo contiene ataques a Sheinbaum y resalta los motivos por los que López Hernández debería haber sido considerado candidato presidencial. Asimismo, cuestionó la congruencia de Pedrero, al recordar su presencia en actos proselitistas de Adán Augusto. Ante esa acusación, Pedrero replicó que acudió a dichos eventos en calidad de reportero.

Tania Larios destacó en el
Tania Larios destacó en el debate que el libro de Manuel Pedrero presenta ataques a Claudia Sheinbaum e impulsó a Adán Augusto López como candidato. (Instagram)

En respuesta a las observaciones de Larios, quien sostuvo que el libro gira en torno a la figura de Adán Augusto, Pedrero afirmó que la obra está dedicada a Payambé López, primer abogado de Andrés Manuel López Obrador, primer notario de Tabasco y padre de Adán Augusto.

Pedrero cuestionó a Larios sobre sus capacidades intelectuales, hizo el comentario: Se nota que tampoco sabe leer. Tania Larios no sabe que ese libro habla específicamente de Payambé López“.

Posteriormente, Larios citó en el debate a Hernán Gómez Bruera, en donde hizo el comentario: “Voy a aceptar otro reto que lanzó el compañero porque dijo que no sabía leer. Entonces, yo quiero leer un comentario de Hernán Gómez, otro periodista asiduo a la 4T, sobre el libro El hombre, eh, grande, Adán, que escribió el compañero Manuel Pedrero.”

Hasta la redacción de esta nota, Manuel Pedrero no ha dado comentarios sobre la resolución del IECM ni sobre el comunicado de Tania Larios.

Temas Relacionados

CDMXTania LariosManuel PedreroPRIViolencia Política de GéneroPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Clara Brugada anuncia la creación de la Secretaría del Deporte en CDMX y lanza 119 acciones rumbo al Mundial 2026

Con símbolos como Quetzalcóatl y el ajolote, la identidad del proyecto pretende destacar la herencia cultural y deportiva de la capital

Clara Brugada anuncia la creación

Las guerreras K-pop 2: fans mexicanos reaccionan a la secuela confirmada por Netflix

La emoción por el regreso HUNTR/X invadió a sus seguidores tras el anuncio oficial de su secuela, que promete nuevas historias, más música y sorpresas

Las guerreras K-pop 2: fans

Zague lanza dura crítica a la Selección Mexicana previo a la Copa del Mundo 2026

El exgoleador dejó claro que la Selección Mexicana tiene a la afición en duda entre lesiones justo cuando el debut en la Copa Mundial 2026 está cercano

Zague lanza dura crítica a

Embajada de EEUU felicita a México por incautar 14 millones de dosis de fentanilo en Colima

“Estamos desmantelando las redes criminales”, compartió

Embajada de EEUU felicita a

Resultados del sorteo de Chispazo: ¿Quiénes son los nuevos millonarios?

El sorteo de Chispazo se realiza dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Resultados del sorteo de Chispazo:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajada de EEUU felicita a

Embajada de EEUU felicita a México por incautar 14 millones de dosis de fentanilo en Colima

Abandonan dos cabezas humanas frente a un banco y en una explanada de Culiacán, Sinaloa

Asesinato de Jesús Gallegos: este fue el delito por el que El Mencho tenía orden de aprehensión

Operativo de seguridad en Cajeme, Sonora, desata balacera: reportan detención de criminales fuertemente armados

Embajador de EEUU en México agradeció por la detención de otro de los 10 más buscados por el FBI

ENTRETENIMIENTO

Las guerreras K-pop 2: fans

Las guerreras K-pop 2: fans mexicanos reaccionan a la secuela confirmada por Netflix

Vive Latino 2026: cuánto podría costar la cerveza en el festival

Maribel Guardia exige más de 2 millones de pesos a Imelda Tuñón por los años que vivió en su domicilio: “Aberrante”

El diablo viste a la moda 2: revelan en México nuevo poster oficial a poco más de un mes de su estreno

Angélica Rivera es cuestionada nuevamente sobre su vida sentimental durante el concierto de Cristian Castro

DEPORTES

Canelo Álvarez avanza en su

Canelo Álvarez avanza en su recuperación tras operarse el codo y regresar al ring, reveló Eddy Reynoso

Zague lanza dura crítica a la Selección Mexicana previo a la Copa del Mundo 2026

Julio César Chávez Jr. regresa al ring: cuándo y dónde peleará el ex campeón mexicano

República Checa vs Irlanda: ¿cuándo se jugará el repechaje europeo para definir al último rival de México en el Mundial 2026?

“Nos unimos a la pena”: los mensajes que recibió Raúl Jiménez del club América, FMF y más por la muerte de su padre