México

Diputados de Morena respaldan a Tania Larios tras denunciar acoso sexual: “No importa el partido”

El Movimiento de Regeneración Nacional subraya la importancia de denunciar y visibilizar el acoso para garantizar la seguridad de las mujeres en espacios públicos

(Crédito: Merary Nuñez/Infobae México)
La bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de la Ciudad de México manifestó su respaldo a la legisladora priista Tania Nanette Larios Pérez, tras la denuncia de acoso sexual presentada por la diputada:

“El acoso no es un asunto privado, ni un gaje del oficio: es violencia, y en esta ciudad no la vamos a tolerar (...) nuestra solidaridad, diputada”, compartieron.

De acuerdo con la información dada a conocer por Larios a través de su cuenta oficial en X, el incidente se registró el viernes 13 de febrero, cuando fue víctima de acoso sexual a las afueras del recinto legislativo.

La situación aconteció en la Ciudad de México, entidad que encabeza el registro de “Llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de acoso u hostigamiento sexual” con mil 394 denuncias telefónicas, al corte del 31 de diciembre.

La diputada señaló que, tras los hechos, procedió a levantar la denuncia formal y, gracias a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC CDMX), fue remitido a la Fiscalía capitalina.

Larios Pérez señaló en su mensaje que “el acoso tiene que denunciarse y visibilizarse, tenemos que garantizar que las calles sean seguras para cada una de nosotras”.

Por su parte, los legisladores de Morena afirmaron que: “No importa el partido, no importa la bancada. Cuando una mujer que ejerce servicio público es acosada, todas y todos debemos alzar la voz”.

Morena expresa su respaldo a
Morena expresa su respaldo a la diputada Tania Larios Pérez tras denuncia de acoso sexual registrada a las afueras del Congreso de la Ciudad de México. | (Crédito: Diputadas y Diputados Morena de la Ciudad de México/Facebook)

La postura de la bancada de Morena surge en el contexto donde esta acusó a la priista, junto con el diputado panista Raúl Torres, de ausentarse de sus funciones del Congreso “para asistir a un espacio—Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC)— que promueve el odio contra las familias mexicanas que buscan mejores oportunidades. Allá posaron con prófugos de la justicia mientras hablan de combatir la inseguridad. La hipocresía tiene límites".

Larios y Torres aseguran que su participación en CPAC, fue para hablar de la violencia e inseguridad que hay en México, con el objetivo de “fortalecer la cooperación bilateral” entre Estados Unidos y México.

Sin embargo, en esta misma situación de violencia, cabe recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también fue víctima de acoso sexual en las calles del Centro Histórico, el pasado martes 4 de noviembre del 2025, cuando caminaba del Palacio Nacional a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El MIMP reportó que en
El MIMP reportó que en 2023 se atendieron 475 casos de acoso sexual en espacios públicos. - Crédito: composición Infobae

Sheinbaum denunció este delito y las autoridades vincularon a proceso a Uriel ‘N’, quien permanece en prisión preventiva justificada en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte mientras se desarrollan las investigaciones.

Tras lo sucedido y a petición de la mandataria federal, la Secretaría de Mujeres, encabezada por Citlali Hernández Mora, desarrolló el “Plan Integral contra el Abuso Sexual”, estrategia nacional que busca tipificar el abuso sexual como delito grave y promover un cambio cultural para erradicar conductas machistas y la violencia contra las mujeres.

