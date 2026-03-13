Abandonan maleta con más de 41 mil pesos en billetes falsos: sujetos vieron a militares y huyeron en Culiacán

Foto: SSP de Sinaloa

En operativo conjunto de fuerzas federales y estatales permitió el aseguramiento en el sector Desarrollo Urbano 3 Ríos, en Culiacán, de una maleta que contenía $41.400 pesos en billetes falsos y presunta droga.

El aseguramiento se realizó durante recorridos de seguridad, cuando elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva, localizaron el paquete tras la huida de dos individuos.

Foto: SSP de Sinaloa

La carpeta de investigación fue abierta luego de que la maleta decomisada se pusiera a disposición de la autoridad competente para las diligencias correspondientes, según confirmaron las entidades participantes.

Dentro del maletín se halló hierba verde y seca con características similares a la marihuana, así como polvo granulado identificado preliminarmente como metanfetamina.

Foto: SSP de Sinaloa

Abandonan dos cabezas humanas frente a un banco y en una explanada de Culiacán

En menos de 24 horas, dos cabezas humanas fueron encontradas en la sindicatura de Tepuche, ubicada en el municipio de Culiacán, Sinaloa, según reportes de medios locales.

El primer hallazgo ocurrió alrededor de las 20:00 del 11 de marzo, cuando pobladores alertaron a las autoridades sobre restos humanos localizados cerca de la explanada y un Banco del Bienestar. Horas después, elementos periciales regresaron para continuar con las investigaciones y hallaron una segunda cabeza humana algunos metros más adelante.

Tras el levantamiento de los restos, se informó que uno de ellos podría corresponder a Jesús Daniel “N”, de 23 años y residente de Tepuche, quien tenía reporte de desaparición, según el medio local Noroeste.

Las autoridades indicaron que falta realizar las pruebas de ADN para confirmar oficialmente la identidad, mientras que de manera extraoficial se señaló que la segunda víctima presuntamente sería Antonio “N”, originario de la misma comunidad.

Los restos localizados fueron trasladados al Servicio Médico Forense para los estudios correspondientes, de acuerdo con la información obtenida por Infobae.

El 13 de marzo, y en medio de estos hechos, se reportó la renuncia de Óscar Rentería Schazarino como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, luego de 15 meses al frente de la institución.

(FOTO: RRSS)

El nuevo titular será presentado oficialmente el 16 de marzo, según lo informado por el portal Línea Directa.

Rentería Schazarino asumió la Secretaría en diciembre de 2024, poco después del arresto de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos y en un contexto de aumento de la violencia, producto de disputas entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cártel de Sinaloa.

Con 38 años de carrera militar, el general, originario de Villahermosa, Tabasco, cuenta con una licenciatura en Administración Militar, una maestría en Seguridad Nacional y un curso de Mando y Estado Mayor de Guerra.