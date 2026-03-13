México

Abandonan maleta con más de 41 mil pesos en billetes falsos: sujetos vieron a militares y huyeron en Culiacán

Dentro del maletín, los elementos federales localizaron marihuana y metanfetamina

Guardar
Foto: SSP de Sinaloa
Foto: SSP de Sinaloa

En operativo conjunto de fuerzas federales y estatales permitió el aseguramiento en el sector Desarrollo Urbano 3 Ríos, en Culiacán, de una maleta que contenía $41.400 pesos en billetes falsos y presunta droga.

El aseguramiento se realizó durante recorridos de seguridad, cuando elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva, localizaron el paquete tras la huida de dos individuos.

Foto: SSP de Sinaloa
Foto: SSP de Sinaloa

La carpeta de investigación fue abierta luego de que la maleta decomisada se pusiera a disposición de la autoridad competente para las diligencias correspondientes, según confirmaron las entidades participantes.

Dentro del maletín se halló hierba verde y seca con características similares a la marihuana, así como polvo granulado identificado preliminarmente como metanfetamina.

Foto: SSP de Sinaloa
Foto: SSP de Sinaloa

Abandonan dos cabezas humanas frente a un banco y en una explanada de Culiacán

En menos de 24 horas, dos cabezas humanas fueron encontradas en la sindicatura de Tepuche, ubicada en el municipio de Culiacán, Sinaloa, según reportes de medios locales.

El primer hallazgo ocurrió alrededor de las 20:00 del 11 de marzo, cuando pobladores alertaron a las autoridades sobre restos humanos localizados cerca de la explanada y un Banco del Bienestar. Horas después, elementos periciales regresaron para continuar con las investigaciones y hallaron una segunda cabeza humana algunos metros más adelante.

Tras el levantamiento de los restos, se informó que uno de ellos podría corresponder a Jesús Daniel “N”, de 23 años y residente de Tepuche, quien tenía reporte de desaparición, según el medio local Noroeste.

Las autoridades indicaron que falta realizar las pruebas de ADN para confirmar oficialmente la identidad, mientras que de manera extraoficial se señaló que la segunda víctima presuntamente sería Antonio “N”, originario de la misma comunidad.

Los restos localizados fueron trasladados al Servicio Médico Forense para los estudios correspondientes, de acuerdo con la información obtenida por Infobae.

El 13 de marzo, y en medio de estos hechos, se reportó la renuncia de Óscar Rentería Schazarino como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, luego de 15 meses al frente de la institución.

(FOTO: RRSS)
(FOTO: RRSS)

El nuevo titular será presentado oficialmente el 16 de marzo, según lo informado por el portal Línea Directa.

Rentería Schazarino asumió la Secretaría en diciembre de 2024, poco después del arresto de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos y en un contexto de aumento de la violencia, producto de disputas entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cártel de Sinaloa.

Con 38 años de carrera militar, el general, originario de Villahermosa, Tabasco, cuenta con una licenciatura en Administración Militar, una maestría en Seguridad Nacional y un curso de Mando y Estado Mayor de Guerra.

Temas Relacionados

SinaloaCuliacánCártel de SinaloaLos ChapitosLos MayosNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Aduana de Manzanillo, punto estratégico del comercio marítimo de México, tendrá nuevas secciones para ser más eficiente

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que también se estudia un posible impuesto local para contenedores en la aduana de Manzanillo, la más activa del país

Aduana de Manzanillo, punto estratégico

¿Zona exclusiva para taxis por aplicación en el AICM? Esta es la estrategia de la Marina

El Almirante Raymundo Pedro Morales aseguró que debe existir un equilibrio para poder resolver el conflicto

¿Zona exclusiva para taxis por

Mujer fue a realizarse una cirugía estética y murió en el Edomex: autoridades detienen a tres médicos por negligencia

La víctima falleció por una tromboembolia pulmonar después de someterse a una liposucción y aumento de busto en una clínica privada de Toluca

Mujer fue a realizarse una

Hoy No Circula Sabatino: qué autos descansan este 14 de marzo

El Hoy No Circula Sabatino es un poco diferente al que se aplica de lunes a viernes

Hoy No Circula Sabatino: qué

La presidenta Claudia Sheinbaum se opone a que esposa del gobernador de San Luis Potosí sea candidata: “Hay cosas que no deben ser”

“Con el gobernador de San Luis Potosí estamos de acuerdo en muchísimas cosas, pero en esta no”, dejó en claro la mandataria

La presidenta Claudia Sheinbaum se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Trasladan a penal de máxima

Trasladan a penal de máxima seguridad a cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa

“No queremos que salga”: madres buscadoras en BC piden a Fiscalía que no se libere a ‘La Tía’, mujer relacionada con el CJNG

Harfuch destaca decomiso de 3 toneladas de cocaína en altamar y 14 millones de dosis de fentanilo en Colima

Muerte de El Mencho proyecta a Harfuch en televisión de EEUU: así fue la presentación del secretario

Homicidios dolosos bajan un 26% en Colima: gobierno de Sheinbaum destaca estas acciones

ENTRETENIMIENTO

Eugenio Derbez defiende a Carmen

Eugenio Derbez defiende a Carmen Salinas tras ser señalada en un pódcast de delitos contra menores

¡Es oficial! Las Guerreras K-Pop llegarán de nuevo a México con una nueva película

Christian Nodal en Tecámac 2026: fecha, horario y cómo asistir al concierto gratis

Bárbara de Regil lanza dardo contra La Casa de los Famosos: “El día que me veas ahí es porque estoy endeudada”

Papá de Ana Bárbara culpa a la cantante tras presunta infidelidad de su esposo: “Desprecia a su familia, ahora tiene que pagar”

DEPORTES

Oswaldo Sánchez desea que Raúl

Oswaldo Sánchez desea que Raúl Jiménez marque el primer gol de México en el Mundial 2026: “Su historia es de superación

Faitelson estalla tras derrota de Tigres ante FC Cincinnati en Concachampions: “Pretexto barato”

Paulinho, delantero del Toluca, aparece en la prelista de Portugal para enfrentar a México, reporta medio luso

Luces, palcos y tecnología: así luce el renovado Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026

México y Brasil suman nuevas figuras al Partido de Leyendas en el Estadio Azteca: ¿quiénes son?