Sean Penn y “El Chapo”: el polémico encuentro con el narco que marcó al ganador del premio Oscar 2026

El Chapo Guzmán, Sean Penn y Kate del Castillo tuvieron una reunión en 2015 que causó polémica tras darse a conocer el hecho en la revista Rolling Stone. (REUTERS)

El actor estadounidense Sean Penn, quien este año sumó su tercer Oscar a su carrera, protagonizó en 2015 uno de los episodios más polémicos de su trayectoria: un encuentro secreto con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, entonces líder del Cártel de Sinaloa y uno de los prófugos más buscados del mundo.

El encuentro, organizado por la actriz mexicana Kate del Castillo en un escondite de la sierra de Sinaloa, desató una ola de críticas y controversia, especialmente por una entrevista publicada en Rolling Stone y porque tiempo después el capo fue capturado por las autoridades.

Así fue el encuentro

Kate del Castillo habló de Sean Penn y El Chapo. (Anayeli Tapia/Infobae)

El acercamiento entre Sean Penn, Kate del Castillo y Joaquín Guzmán Loera se gestó tras años de intercambios indirectos. En 2012, la actriz mexicana publicó un mensaje en redes sociales expresando desconfianza hacia el gobierno mexicano y fe en el capo sinaloense:

“Hoy creo más en El Chapo Guzmán que en los gobiernos que me esconden verdades aunque sean dolorosas, que en los políticos que se esconden de la gente, que en los empresarios que nos manipulan, que en las iglesias que nos condenan… Sr. Chapo, ¿no estaría padre que empezara a traficar con el bien?”, se leía.

Ese mensaje llamó la atención de Guzmán Loera, quien, a través de sus abogados, contactó a Kate por correo electrónico para proponerle colaborar en un proyecto biográfico sobre su vida. La comunicación incluyó mensajes cifrados, gestiones discretas y, finalmente, la designación de Kate como la encargada de realizar la película sobre El Chapo.

Interesado en documentar el encuentro, Sean Penn se integró al proyecto. En octubre de 2015, Penn y Del Castillo viajaron de manera secreta a la sierra de Sinaloa.

Para llegar al escondite, atravesaron controles de seguridad, volaron en una aeronave y recorrieron largas distancias en vehículos todoterreno. Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, participó en la logística. Durante la cita, Del Castillo entregó una botella de tequila y libros de poesía de Jaime Sabines al narcotraficante.

A 10 años de la tercera y última captura del Chapo Guzmán, la actriz mexicana recordó uno de los momentos más polémicos en su carrera. (Infobae México/ Jesús Avilés)

El motivo formal de la reunión fue discutir la biopic de Guzmán Loera, aunque las consecuencias superaron cualquier expectativa. Según Josh Brolin, entrevistado en el pódcast “The Joe Rogan Experience”, Sean Penn buscaba emociones intensas y romper la rutina de Hollywood, más allá de un interés periodístico o artístico.

“Tienes esa cosa en la que simplemente dices: ‘Sabes qué, esto se está volviendo aburrido. El clima es demasiado bueno aquí. Vamos a joder un poco la cosa. Hagamos algo grande, algo que resuene durante al menos un año’”, relató Brolin.

En ese contexto, la relación entre Kate y Sean Penn era mucho más que profesional: ambos se conocían desde años antes, gracias al actor Damián Bichir, y habían desarrollado una relación cercana, de largas conversaciones, convivencia frecuente y momentos de confianza. Kate contó que Penn incluso “se metió en su cama con engaños”, insinuando que sólo la había utilizado.

El escándalo y las consecuencias

La publicación de la entrevista exclusiva al narcotraficante mexicano en Rolling Stone detonó críticas inmediatas hacia Sean Penn y la revista, tanto por los riesgos asumidos como por las implicaciones éticas de dar espacio a un narcotraficante.

Sean Penn REUTERS/Katie Collins/File Photo

Las autoridades mexicanas y estadounidenses rastrearon la ubicación de Guzmán Loera gracias al uso de los dispositivos móviles durante la organización y el desarrollo de la reunión.

Joe Rogan, en su pódcast, subrayó: “Si llevas tu maldito teléfono celular, básicamente llevas un dispositivo de rastreo para ir a buscar a uno de los mafiosos más notorios que existen hoy en día”.

Kate del Castillo enfrentó investigaciones por presunto lavado de dinero y obstrucción de la justicia, además de vigilancia de la DEA y aislamiento profesional y personal.

“Sales de ahí… hasta me entró un pánico cabrón, me eché un rivotril. Fue horrible, horrible, horrible”, relató la actriz en entrevista con Jorge “El Burro” Van Rankin. Durante años, solo pudo trabajar en Estados Unidos y la producción de Ingobernable utilizó dobles para las escenas grabadas en México, de donde se autoexilió.

El impacto emocional y personal fue de gran profundidad. Del Castillo declaró que la experiencia provocó una depuración en su vida, la llevó a perder amistades, a desconfiar de su círculo y a distanciarse de personas tóxicas.

“Fue una depuración en mi vida en todos los sentidos y fueron tiempos de mucho miedo, de no saber si vas a sobrevivir a eso, y no nada más metafóricamente hablando, que esa es otra, los ataques en todos los sentidos y a mi familia. Porque yo como quiera, se me resbalan las balas; pero tengo familia, tengo padres que vivían en México, que viven en México. Yo estoy de este lado (Estados Unidos), entonces me sentía muy responsable de todo eso, sobre todo por ellos”, enfatizó.

La traición de Sean Penn y el uso de información personal y profesional para sus propios fines marcó la ruptura definitiva entre ambos actores. “Nunca más lo volví a ver”, aseguró Del Castillo, quien lo bloqueó en todos los canales de comunicación y reiteró que no le interesa saber nada más sobre el actor estadounidense.

Kate también reflexionó sobre sus decisiones: “Lo único que me salva a mí es la verdad, y yo sé quién soy, sé qué mujer soy, sé en dónde la he regado, son decisiones que yo tomé, no me molesta en lo más mínimo de algo que yo decidí hacer y que va a estar en mi vida para siempre”. Añadió que no se arrepiente de nada más que de no haber seguido su instinto y de confiar en gente que no debía.

Hasta la fecha, cada vez que vuelve a México, Kate admite sentir miedo y nerviosismo.

El episodio tuvo efectos duraderos en la familia Del Castillo. Eric del Castillo, padre de la actriz, calificó a Penn como un traidor. El actor mexicano señaló que la familia mantiene una demanda contra el gobierno mexicano para exigir indemnización por el daño moral y profesional sufrido por Kate.

Sean Penn gana su tercer Oscar en 2026

Sean Penn va por el Oscar. REUTERS/Mario Anzuoni/Mario Anzuoni/Katie Collins/Mario Anzuoni/Mario Anzuoni

En el ámbito cultural, la reunión y su posterior revelación por parte de Sean Penn han sido objeto de bromas y referencias en la cultura pop, como la ocurrida en los Globos de Oro 2026, donde la comediante Nikki Glaser mencionó el caso en su monólogo:

“Sean, me disculpo por la broma. Le pregunté a algunos amigos si debía hacerla… entre ellos, Joaquín El Chapo Guzmán.”

Penn, pese a la polémica, sigue siendo un nombre relevante en la industria cinematográfica.

Este domingo, ganó su tercer Oscar por su interpretación del coronel Steven J. Lockjaw en la película “One Battle After Another” de Paul Thomas Anderson, en la categoría de Mejor Actor de Reparto.

El papel, que le valió también el BAFTA y el SAG Award, lo coloca junto a leyendas como Daniel Day-Lewis y Meryl Streep como uno de los pocos actores con tres estatuillas de la Academia.