“Se nos trata como si fuéramos extraños”: PT se queja por acusaciones de traición y manda a Morena a reflexionar

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados llamó a Morena a reflexionar sobre el papel que juegan los aliados en el avance de la Cuarta Transformación. (Crédito: Cámara de Diputados)

Luego de que el día de ayer se desechara la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados, este jueves el coordinador del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, manifestó su inconformidad ante los señalamientos de traición dirigidas a su bancada.

Desde San Lázaro, el diputado exigió a Morena una autocrítica interna y defendió la trayectoria de su partido dentro de la coalición gobernante, subrayando que “se nos trata como si fuéramos extraños” pese a su respaldo “histórico” a la izquierda.

Debate sobre el plan B y la urgencia del consenso

Sandoval confirmó que el llamado “plan B” de reforma electoral permanecerá en análisis durante los próximos días, tras la apertura de un espacio de diálogo hasta el lunes.

Señaló que existen discrepancias dentro de la coalición respecto al procedimiento y los plazos, ya que la premura para discutir la nueva propuesta ha generado inquietud en el PT: “Ojalá que logremos consenso y no sigamos en la ruta de que no estemos en coincidencia”.

Entre los puntos discutidos, Sandoval indicó que la propuesta presidencial incluye temas complejos como la reducción de regidores en municipios y el ajuste de recursos destinados a los congresos locales. El coordinador enfatizó que el análisis debe centrarse en si estas medidas buscan fortalecer la democracia o restringir la pluralidad política.

El PT ha hecho un llamado a Morena para reflexionar en cuanto al papel que han jugado como aliados del gobierno de la Cuarta Transformación. (Foto: Cámara de Diputados)

Un reclamo desmedido tras voto en contra

Durante la entrevista, Reginaldo Sandoval recalcó que el PT ha sido objeto de señalamientos y críticas dentro de la coalición, llegando incluso a ser calificado de traidor por no apoyar sin reservas las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

Recordó que el partido ha acompañado a la izquierda en momentos clave, como en las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador en 2006 y 2012, y en el proceso de fundación de Morena.

Sandoval insistió en que la colaboración del PT ha sido constante y significativa, pero que en la coyuntura actual “se nos sanciona y se nos critica” sin valorar los aportes realizados:

El PT participó en la fundación de Morena como movimiento y partido.

Fue el único aliado que no reconoció a Felipe Calderón tras la elección de 2006.

Presentó la reforma constitucional para la obligatoriedad de la educación preescolar.

Impulsó el reconocimiento de derechos educativos para niños de cero a tres años.

El diputado lamentó que la relación con Morena se haya deteriorado al punto de ser tratados “como si no aportáramos nada”, lo que, afirmó, revela una falta de autocrítica y revisión interna en el partido mayoritario.

Ante el rechazo de la reforma electoral enviada por Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal adelantó que comenzarán a trabajar en el Plan B. (Crédito: Cámara de Diputados)

Pluralidad, democracia y llamado a la reflexión interna

Sandoval reiteró la necesidad de preservar el pluralismo político y evitar la consolidación de un partido hegemónico o un sistema bipartidista. Cuestionó la tendencia a resolver temas fundamentales de la vida pública exclusivamente a través de consultas populares, al considerar que esto podría debilitar la función de los parlamentos y los congresos locales.

El coordinador del PT hizo un llamado a la dirigencia de Morena para abrir un proceso de autocrítica que permita reconocer los errores y ajustar el rumbo: “Yo creo que hace falta que haya autocrítica de parte de Morena”.

Destacó que la izquierda mexicana requiere mecanismos de revisión interna para corregir sus propias acciones, en vez de limitarse a descalificar a sus aliados.

“Nosotros hemos aportado mucho, pero no se nos reconoce absolutamente poco”, sostuvo Sandoval, al tiempo que afirmó que el PT continuará participando en los diálogos y el análisis de la reforma electoral, con la expectativa de que se logre un acuerdo incluyente y democrático.