México

“Se nos trata como si fuéramos extraños”: PT se queja por acusaciones de traición y manda a Morena a reflexionar

Las grietas en la alianza se han hecho visibles tras el voto en contra de la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum

Guardar
Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados llamó a Morena a reflexionar sobre el papel que juegan los aliados en el avance de la Cuarta Transformación. (Crédito: Cámara de Diputados)

Luego de que el día de ayer se desechara la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados, este jueves el coordinador del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, manifestó su inconformidad ante los señalamientos de traición dirigidas a su bancada.

Desde San Lázaro, el diputado exigió a Morena una autocrítica interna y defendió la trayectoria de su partido dentro de la coalición gobernante, subrayando que “se nos trata como si fuéramos extraños” pese a su respaldo “histórico” a la izquierda.

Debate sobre el plan B y la urgencia del consenso

Sandoval confirmó que el llamado “plan B” de reforma electoral permanecerá en análisis durante los próximos días, tras la apertura de un espacio de diálogo hasta el lunes.

Señaló que existen discrepancias dentro de la coalición respecto al procedimiento y los plazos, ya que la premura para discutir la nueva propuesta ha generado inquietud en el PT: “Ojalá que logremos consenso y no sigamos en la ruta de que no estemos en coincidencia”.

Entre los puntos discutidos, Sandoval indicó que la propuesta presidencial incluye temas complejos como la reducción de regidores en municipios y el ajuste de recursos destinados a los congresos locales. El coordinador enfatizó que el análisis debe centrarse en si estas medidas buscan fortalecer la democracia o restringir la pluralidad política.

El PT ha hecho un
El PT ha hecho un llamado a Morena para reflexionar en cuanto al papel que han jugado como aliados del gobierno de la Cuarta Transformación. (Foto: Cámara de Diputados)

Un reclamo desmedido tras voto en contra

Durante la entrevista, Reginaldo Sandoval recalcó que el PT ha sido objeto de señalamientos y críticas dentro de la coalición, llegando incluso a ser calificado de traidor por no apoyar sin reservas las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

Recordó que el partido ha acompañado a la izquierda en momentos clave, como en las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador en 2006 y 2012, y en el proceso de fundación de Morena.

Sandoval insistió en que la colaboración del PT ha sido constante y significativa, pero que en la coyuntura actual “se nos sanciona y se nos critica” sin valorar los aportes realizados:

  • El PT participó en la fundación de Morena como movimiento y partido.
  • Fue el único aliado que no reconoció a Felipe Calderón tras la elección de 2006.
  • Presentó la reforma constitucional para la obligatoriedad de la educación preescolar.
  • Impulsó el reconocimiento de derechos educativos para niños de cero a tres años.

El diputado lamentó que la relación con Morena se haya deteriorado al punto de ser tratados “como si no aportáramos nada”, lo que, afirmó, revela una falta de autocrítica y revisión interna en el partido mayoritario.

Ante el rechazo de la reforma electoral enviada por Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal adelantó que comenzarán a trabajar en el Plan B. (Crédito: Cámara de Diputados)

Pluralidad, democracia y llamado a la reflexión interna

Sandoval reiteró la necesidad de preservar el pluralismo político y evitar la consolidación de un partido hegemónico o un sistema bipartidista. Cuestionó la tendencia a resolver temas fundamentales de la vida pública exclusivamente a través de consultas populares, al considerar que esto podría debilitar la función de los parlamentos y los congresos locales.

El coordinador del PT hizo un llamado a la dirigencia de Morena para abrir un proceso de autocrítica que permita reconocer los errores y ajustar el rumbo: “Yo creo que hace falta que haya autocrítica de parte de Morena”.

Destacó que la izquierda mexicana requiere mecanismos de revisión interna para corregir sus propias acciones, en vez de limitarse a descalificar a sus aliados.

“Nosotros hemos aportado mucho, pero no se nos reconoce absolutamente poco”, sostuvo Sandoval, al tiempo que afirmó que el PT continuará participando en los diálogos y el análisis de la reforma electoral, con la expectativa de que se logre un acuerdo incluyente y democrático.

Temas Relacionados

Reginaldo SandovalPTMorenaPVEMClaudia SheinbaumRicardo Monrealmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

“No nos intimidas gobernador”: diputada del PT denuncia presión por su voto contra reforma electoral

Tras la aparición de mantas anónimas en Oaxaca, la legisladora Martha Aracely Cruz denunció actos de intimidación contra legisladores

“No nos intimidas gobernador”: diputada

Embajador de EEUU en México agradeció por la detención de otro de los 10 más buscados por el FBI

El arresto de Samuel Ramírez Jr. fue realizado el pasado 10 de marzo en Culiacán, Sinaloa

Embajador de EEUU en México

¿Dónde ver los Premios Oscar 2026 desde México? Todas las opciones disponibles

Todo listo para la 98.ª entrega del galardón más importante del cine

¿Dónde ver los Premios Oscar

“Nunca fue su casa”: Álvaro Angulo lanza ataque a Cruz Azul previo al partido en el Olímpico Universitario

Pedro Vite se sumó a las declaraciones, recalcando que los felinos se llevaron el último encuentro entre ambas escuadras

“Nunca fue su casa”: Álvaro

En qué consiste realmente la Ley Valeria: exhiben a “El Temach” por tergiversar esta norma

La Cámara de Diputados aprobó a nivel federal la legislación que tipifica como delito el acecho en todo México

En qué consiste realmente la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajador de EEUU en México

Embajador de EEUU en México agradeció por la detención de otro de los 10 más buscados por el FBI

Persecución por exceso de velocidad deriva en la detención de sujetos con fentanilo y armas en Baja California

“Actos de violencia sin sentido”, este es el perfil de Samuel Ramírez JR., por quien el FBI ofrecía 1 millón de dólares

Con drones y patrullajes, Jalisco blinda sus fronteras para evitar entrada de grupos criminales

Cae “La Güera”, presunta extorsionadora de la Familia Michoacana en Puebla

ENTRETENIMIENTO

¿Dónde ver los Premios Oscar

¿Dónde ver los Premios Oscar 2026 desde México? Todas las opciones disponibles

“Estoy sufriendo”: Vanessa Arías causa polémica al hacer la señal de auxilio en La Casa de los Famosos

Por el tráfico, Vadhir Derbez se baja de su camioneta y aborda el Metrobús de CDMX, pero sale mal: “No vale la pena”

Donnie Darko tendrá reestreno en México por su 25 aniversario: a partir de esta fecha podrás revivirla

Hermana de Selena Quintanilla demanda a la polataforma Shein por lanzar ropa de la reina del Tex-Mex

DEPORTES

Muere el papá de Raúl

Muere el papá de Raúl Jiménez a los 62 años

“Nunca fue su casa”: Álvaro Angulo lanza ataque a Cruz Azul previo al partido en el Olímpico Universitario

“Creo que las carreras son muy falsas”: ‘Checo’ Pérez arremete contra la Fórmula 1

Esto es lo que respondió Randy Arozarena a la afición tras derrota de México en el Clásico Mundial

La razón por la que Chivas podría descongelar a Erick Gutiérrez