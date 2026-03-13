“No nos intimidas gobernador”: diputada del PT denuncia presión por su voto contra reforma electoral

La diputada Cruz Jiménez denunció que las mantas exhibiendo legisladores representan un intento de intimidación política.

La diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Martha Aracely Cruz Jiménez, denunció actos de intimidación luego de que aparecieran mantas en distintos puntos de Oaxaca exhibiendo a legisladores que votaron en contra de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La legisladora aseguró que estas acciones representan un intento de presión y un atentado contra la vida democrática, pues buscan señalar públicamente a quienes ejercieron su derecho constitucional a votar conforme a su criterio dentro del Congreso.

Según la diputada, las mantas muestran fotografías y nombres de legisladores federales originarios de Oaxaca que se opusieron a la iniciativa, a quienes se les acusa de ser “traidores a la patria”.

Mantas en Oaxaca exhiben a legisladores que votaron contra la iniciativa

Las lonas aparecieron un día después de que la reforma constitucional en materia electoral fuera rechazada en la Cámara de Diputados de México.

Con la leyenda “Traidores a la patria” varias de estas mantas fueron colocadas en vialidades transcurridas del estado. (Tomada de redes sociales)

En ellas se exhibe a diputadas y diputados federales que votaron en contra o se abstuvieron durante la discusión legislativa, lo que generó críticas por parte de legisladores del PT, quienes consideran que se trata de un intento por presionar el trabajo parlamentario.

Cruz Jiménez calificó la situación como “profundamente preocupante”, al considerar que este tipo de señalamientos en espacios públicos representa una forma de presión política que busca influir en las decisiones del Poder Legislativo.

La diputada sostuvo que el voto legislativo no debe ser castigado ni estigmatizado, pues forma parte del debate democrático que debe prevalecer dentro del Congreso.

¿Qué proponía la reforma electoral que fue rechazada en el Congreso?

La iniciativa de reforma electoral, impulsada por el gobierno federal, buscaba modificar distintos aspectos del sistema electoral mexicano con el argumento de fortalecer la democracia y reducir costos en la organización de los comicios.

Entre los principales cambios planteados se encontraba una reestructuración de organismos electorales, ajustes en reglas de financiamiento y modificaciones en la forma en que se organizan ciertos procesos electorales.

Sin mayoría calificada el Pleno de la Cámara de Diputados desechó la reforma electoral enviada por Claudia Sheinbaum.

Durante el debate legislativo surgieron desacuerdos entre distintas fuerzas políticas sobre el alcance de la propuesta y el tiempo para analizarla.

Algunos legisladores señalaron que la iniciativa requería un estudio más profundo debido a sus implicaciones en el sistema democrático.

Por tratarse de una reforma constitucional, la propuesta requería una mayoría calificada para ser aprobada en el Congreso.

Al no alcanzar los votos necesarios en la Cámara de Diputados, la iniciativa fue desechada.

“No nos intimidas, gobernador”: legisladores del PT responden

Durante una conferencia de prensa en el recinto legislativo de San Lázaro, la diputada lanzó un mensaje directo al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, a quien acusó de enviar un mensaje negativo al permitir un ambiente de presión política en la entidad.

Cruz Jiménez afirmó que estas acciones buscan presionar a diputados para influir en su voto.

“¡No nos intimidas, gobernador!”, expresó la legisladora al señalar que las diputadas y diputados del PT mantendrán su postura pese a críticas y señalamientos públicos.

Cruz Jiménez afirmó que el uso de mantas anónimas para exhibir a legisladores recuerda prácticas de intimidación utilizadas en otros contextos para amenazar o estigmatizar a personas desde el anonimato, lo cual —dijo— es incompatible con el debate democrático.

Legisladores del PT señalados en las mantas

De acuerdo con la denuncia, las mantas exhiben a integrantes de la bancada petista que representan a Oaxaca en la Cámara de Diputados:

Martha Aracely Cruz Jiménez

Margarita García García

Maribel Martínez Ruiz

Alejandro López Bravo

Según la legisladora, todos ellos fueron señalados públicamente por votar en contra de la reforma electoral, decisión tomada con base en convicciones políticas y en el mandato ciudadano.

Exigen investigar quién colocó las mantas en Oaxaca

Ante estos hechos, Cruz Jiménez pidió a las autoridades estatales iniciar una investigación para identificar a los responsables de colocar las mantas y determinar si existió algún tipo de coordinación detrás de estas acciones.

La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez dirigió críticas al gobernador Salomón Jara tras la aparición de mantas en Oaxaca.

La legisladora sostuvo que Oaxaca es una entidad caracterizada por su pluralidad política y cultural, y advirtió que prácticas de presión o intimidación no deben tener cabida en la vida pública.

El pluralismo político implica respeto a la diversidad de ideas y a las decisiones parlamentarias. Votar a favor o en contra de una reforma forma parte del ejercicio legítimo de la democracia.

Finalmente, reiteró que el PT votó en contra de la reforma electoral al considerar que la iniciativa no fue analizada con la profundidad necesaria en el Congreso, e insistió en que el debate legislativo debe mantenerse libre de presiones políticas.