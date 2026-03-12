“La militancia es dura”: Monreal aclara si habrá castigo para diputadas de Morena que votaron contra reforma electoral

Ricardo Monreal afirmó que no aplicará sanciones contra las diputadas de Morena que votaron en contra de la reforma electoral.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que no aplicará sanciones contra las legisladoras de su bancada que votaron en contra de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

No obstante, aclaró que la dirigencia nacional del partido sí podría tomar alguna decisión al respecto.

La declaración ocurre después de que la propuesta de Sheinbaum fuera rechazada en la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.

Reforma electoral de Sheinbaum no alcanza mayoría calificada en Diputados

La iniciativa presentada por Sheinbaum fue desechada tras la votación realizada el 11 de marzo.

Aunque el bloque encabezado por Morena logró mayoría simple con 259 votos a favor, no consiguió las dos terceras partes requeridas para una reforma constitucional.

La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum no alcanzó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. EFE/José Méndez

La falta de respaldo de los partidos aliados —el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— resultó determinante para frenar la propuesta.

Incluso dentro de Morena hubo división, pues tres diputadas votaron en contra del dictamen, lo que reveló tensiones internas en la coalición oficialista.

Legisladoras de Morena que votaron contra la reforma electoral

Las diputadas de Morena que se pronunciaron en contra de la propuesta presidencial fueron:

Giselle Arellano Ávila

Alejandra Chedraui Peralta

Santy Montemayor Castillo

Además, la exministra de la Suprema Corte y legisladora morenista Olga Sánchez Cordero se ausentó durante la votación, pese a haber estado presente en la sesión.

Monreal evita sanciones, pero advierte presión de la militancia

El líder parlamentario de Morena subrayó que no actuará como tribunal de conciencia dentro del grupo legislativo y reiteró que cualquier posible sanción deberá ser evaluada por las instancias internas del partido.

CIUDAD DE MÉXICO, 11MARZO2026.- El diputado Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, acompañado de diputados, durante su participación en la Sesión Ordinaria en tema de la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Advirtió que la base militante del movimiento suele exigir coherencia a sus representantes. “Yo no lo haré. Son las instancias partidistas las que tienen que tomar esa definición”, afirmó Monreal.

También sostuvo que, independientemente de las decisiones partidistas, las legisladoras serán evaluadas políticamente por la militancia de Morena.

Plan B de reforma electoral será constitucional, afirma Monreal

Tras el revés legislativo, Monreal confirmó que el llamado Plan B anunciado por Sheinbaum consistirá en una nueva iniciativa constitucional que la mandataria prevé enviar al Congreso la próxima semana.

Esta propuesta incluiría modificaciones más acotadas respecto a la original, como:

Reducción de salarios en congresos locales y ayuntamientos

Topes de representación en regidurías municipales

Revocación de mandato en ciertos niveles de gobierno

Disminución de recursos para autoridades electorales

Aplazamiento de la elección judicial hasta 2028

Monreal precisó que estas medidas formarían parte de reformas constitucionales y no de leyes secundarias.

Morena busca reconstruir alianza con PT y Partido Verde

El legislador reveló que la presidenta convocó a una reunión en Palacio Nacional con dirigentes y coordinadores legislativos de Morena, el PT y el PVEM para recomponer la relación política tras el rechazo de la reforma.

Según Monreal, el encuentro fue encabezado por la mandataria y la secretaria de Gobernación y se prolongó por varias horas.

Morena busca reconstruir su alianza legislativa con el PT y el Partido Verde tras el rechazo de la reforma electoral.

El morenista consideró la convocatoria un “gesto de generosidad política”, ya que ocurrió el mismo día en que la reforma fue rechazada.

Aun así, reconoció que no puede garantizar los votos necesarios para aprobar el nuevo proyecto.

“Yo nunca garantizo votos. Trabajo en la construcción de acuerdos”, expresó Monreal, al reiterar su intención de convencer a los aliados para respaldar la próxima iniciativa presidencial y reconstruir la mayoría legislativa que Morena considera necesaria para impulsar sus reformas.