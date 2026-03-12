México

Al estilo narco: aparecen mantas con nombres de diputados tras votar en contra de la Reforma Electoral en Oaxaca

Con la leyenda de “Traidores a la patria”, varias de estas lonas fueron colocadas en las principales vialidades de la entidad

Con la leyenda "Traidores a la patria" varias de estas mantas fueron colocadas en vialidades transcurridas del estado.

La ciudad de Oaxaca amaneció este 12 de marzo con lonas que exhibían a los diputados que votaron en contra de la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las lonas, muy similares a las narcomantas que con frecuencia aparecen en el país, exhibieron a los legisladores de Oaxaca que pertenecen al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que no apoyaron la iniciativa de reforma.

Con la leyenda “Traidores a la patria” varias de estas mantas fueron colocadas en vialidades transcurridas del estado.

Contenían las fotos en blanco y negro de los diputados acusados, además, una franja roja les tapaba los ojos justo como se oculta la identidad de un delincuente.

Más de una manta fue colocada en varios puentes de la entidad, haciendo imposible ignorarlas al circular por las vialidades. Hasta el momento, se desconoce a los responsables de colocarlas.

No solo se les acusó de traidores sino también de "Votar conta la Reforma Electoral" y "Votar contra el pueblo".

¿Quiénes son los diputados a los que Oaxaca no perdona?

En las lonas se aprecia a legisladores y diputados de los tres partidos que, hasta hace unos días, habían sido aliados.

Los nombres que destacan son:

  • Alejandro Avilés, del PVEM
  • Margarita García, del PT
  • Raúl Bolaños-Cacho, del PVEM
  • Maribel Martínez, del PT
  • Aracely Cruz, del PT

No solo se les acusó de traidores sino también de “Votar conta la Reforma Electoral” y “Votar contra el pueblo”.

Estos hechos surgen en el contexto de las recientes controversias por la ruptura de la alianza entre Morena y el PT y el PVEM luego de que la Reforma Electoral no se aprobara en la Cámara de Diputados.

Como toda reforma constitucional, esta propuesta necesitaba la votación de la mayoría de legisladores en la Cámara, sin embargo, a pesar de que Morena tenía una alianza con PT y PVEM, desde que se anunció la reforma, se sospechó que no tendría ese respaldo.

No fue ninguna sorpresa que no se alcanzara la mayoría de votos para aprobar la reforma, sin embargo, para los integrantes de Morena esto significó una evidente ruptura, así lo demostró el estado de Oaxaca.

