Metro y Metrobús CDMX: anuncian cierres de estaciones y cambios de horario por feriado el 16 de marzo

Un día de ajustes operativos en el transporte público de la Ciudad de México está previsto, dado el mantenimiento en la red y el asueto oficial por el natalicio de Benito Juárez. (Jovani Pérez/Infobae México)

La Red de Movilidad Integrada de la CDMX anunció a través de sus canales que el lunes 16 de marzo marcará una jornada especial para la movilidad en la Capital, debido a trabajos de mantenimiento y al feriado nacional por el Natalicio de Benito Juárez.

Metro y Metrobús anunciaron cambios en sus operaciones, incluyendo cierres y horarios modificados, para ese día. En este sentido, los usuarios deberán estar atentos a las medidas para evitar demoras y complicaciones en sus trayectos.

La Red de Movilidad Integrada informó que el lunes 16 de marzo habrá modificaciones en el Metro y Metrobús de la CDMX por mantenimiento y feriado nacional. (X/ @AdrianRubalcava)

Estas modificaciones buscan reducir afectaciones durante el asueto y avanzar en trabajos clave para la infraestructura del transporte público.

Cierres y operación especial en la Línea 2 del Metro

El STC Metro implementará un esquema especial en la Línea 2 por obras de mejora. Las estaciones afectadas permanecerán cerradas todo el día lunes 16 de marzo.

Estaciones cerradas:

San Antonio Abad

Chabacano

Viaducto

La Línea 2 funcionará únicamente en dos circuitos:

Cuatro Caminos a Pino Suárez.

Xola a Tasqueña.

El tramo entre Pino Suárez y Xola no tendrá servicio de trenes.

El horario de operación en toda la red será de 7:00 a 24:00 horas, conforme al calendario de días festivos.

El STC Metro cerrará las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto de la Línea 2 durante toda la jornada del 16 de marzo por obras de modernización. Foto: X/@MetroCDMX.

Esta intervención forma parte del plan de modernización y mantenimiento de la Línea 2, con el objetivo de mejorar la seguridad y la experiencia de los usuarios.

Apoyo de RTP y recomendaciones para usuarios

Para atender la demanda durante el cierre parcial del Metro, el gobierno capitalino habilitará servicios de apoyo con autobuses RTP. La intención es mantener la conectividad y ofrecer alternativas a quienes deben desplazarse ese día:

Autobuses RTP cubrirán el tramo entre Xola y Pino Suárez , en ambos sentidos.

El servicio de RTP estará disponible de 7:00 a 24:00 horas.

Las autoridades recomendaron:

Planear recorridos con anticipación.

Considerar tiempos de traslado mayores.

Consultar canales oficiales para información de última hora.

Los autobuses RTP ofrecerán servicio desde Xola hasta Pino Suárez en ambos sentidos, funcionarán de 7:00 a 24:00 horas y servirán como alternativa para los usuarios afectados. (Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México)

Estas acciones buscan reducir las afectaciones y facilitar la movilidad de los usuarios durante las obras en la Línea 2.

Horario especial del Metrobús por feriado

El Metrobús de la Ciudad de México también operará bajo un horario especial el lunes 16 de marzo. Los ajustes responden a la normativa de días festivos y a la búsqueda de un flujo de pasajeros más eficiente.

Todas las líneas del Metrobús (1 a 7) operarán de 5:00 a 00:00 horas .

No se prevén cierres de estaciones en el Metrobús .

Consultar el sitio oficial de Metrobús para rutas, intervalos y avisos.

El Metrobús de la Ciudad de México operará de 5:00 a 00:00 horas en todas sus líneas, sin cierres de estaciones, para facilitar la movilidad durante el feriado. (X/ @MetrobusCDMX)

El objetivo es ofrecer alternativas adicionales y mantener la movilidad en la ciudad durante el feriado, fortaleciendo la coordinación entre ambos sistemas de transporte y pidiendo a los usuarios mantenerse informados.