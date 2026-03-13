Maribel Guardia desmiente irregularidades en el testamento de Julián Figueroa tras señalamientos de Imelda Tuñón

Tanto la actriz como Marco Chacón afirmaron que solo supieron de la existencia del testamento de Julián Figueroa, pero no participaron en su elaboración ni en los litigios relacionados. | Portada: Jesús Avilés, Infobae México.

La controversia en torno al testamento de Julián Figueroa sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de Maribel Guardia. La actriz y cantante costarricense, madre del fallecido intérprete, aseguró que no tiene conocimiento de ninguna manipulación en el documento legal, contradiciendo las recientes afirmaciones realizadas por Imelda Garza Tuñón y sus abogados.

Los representantes legales de Imelda Garza Tuñón señalaron que, según peritajes, el testamento presentado sería falso. Argumentaron que la firma de Julián Figueroa no corresponde a la del cantante y que la fecha del documento no coincide con la ubicación del artista, quien supuestamente se encontraba en la Ciudad de México y no en la entidad donde se emitió el testamento.

“Parecería una expresión de pretexto, porque antes dijo que cómo iba a ser falso, que si su nieta era el heredero ¿Cómo iba a ser falso? (...) Antes lo defendía", señaló el abogado de Tuñón sobre las declaraciones de Maribel.

Maribel Guardia aseguró que no tiene conocimiento sobre la presunta manipulación del testamento de Julián Figueroa y dejó en manos de las autoridades la resolución del caso. (Ig/maribelguardia)

Ante la difusión de estas acusaciones, Maribel Guardia decidió hacer pública su postura mediante un comunicado difundido en su cuenta de Instagram. La artista expresó que las únicas instancias facultadas para determinar la autenticidad del documento son las autoridades.

“Nuestros abogados nos informan que en Guerrero se llevó a cabo un procedimiento contra la notaría que realizó el testamento de Julián. Nosotros no somos parte en dicho proceso y se realizó con ‘total hermetismo’, solo participó la parte actora”, expuso Guardia en el mensaje.

En el mismo comunicado, la actriz detalló que en ese procedimiento se presentó un peritaje que cuestiona la firma del notario, pero subrayó que se trata de una opinión técnica y que, en el ámbito legal, pueden existir posturas contrarias. “Dicho peritaje, es una opinión técnica que como todo en derecho puede tener opiniones en contrario, solo que allí no hubo espacio para otra opinión”, puntualizó Guardia.

La madre de Julián Figueroa también aclaró que el proceso judicial en Guerrero es independiente del que se lleva adelante en Morelos, donde continúan las investigaciones en torno al testamento. “Aclaro que, este proceso No es el que se lleva a cabo en Morelos (que todos conocemos). Los procesos judiciales en Morelos continúan su curso”, agregó en la publicación.

La madre del cantante aclaró que el proceso en Guerrero es independiente de las investigaciones judiciales que siguen su curso en Morelos. (@maribelguardia, @julianfigueroa, Imetunon / Instagram)

Finalmente, Maribel Guardia insistió en que tanto ella como Marco Chacón desconocen cualquier supuesto acto de manipulación respecto al testamento de Julián Figueroa. La artista indicó que únicamente tuvieron conocimiento de la existencia de dicho documento, sin participar en su elaboración ni en los procedimientos legales que lo rodean. “Nosotros nos enteramos de la aparición de un testamento, pero nada más”, concluyó.