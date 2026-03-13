Las guerreras K-pop 2: fans mexicanos reaccionan a la secuela confirmada por Netflix

Netflix y Sony Pictures Animation confirman la producción de la secuela de Las guerreras K-pop, generando tendencia en redes sociales de México. (Netflix)

El entusiasmo de los fans mexicanos alcanzó un nuevo pico tras la confirmación de la secuela de Las guerreras K-pop. La noticia fue anunciada por Netflix y Sony Pictures Animation, lo que reavivó el fervor en redes sociales.

La comunidad de admiradores en México respondió con una oleada de mensajes en plataformas digitales, donde expresaron alegría y expectativas renovadas. Principalmente, compartieron ilustraciones, memes y videos sobre el posible regreso de HUNTR/X y nuevas aventuras en el universo de la franquicia.

Entre los comentarios más recurrentes, se destacó la emoción por la ampliación del universo narrativo y la esperanza de que el filme aborde historias pendientes de personajes como Zoey y Mira.

Frases como “¡No puedo esperar para ver qué sigue para Rumi y el grupo!” y “HUNTR/X nos representa y queremos más música y acción”, se replicaron en publicaciones de X y TikTok.

La comunidad fan mexicana celebra la llegada de Las guerreras K-pop 2 y multiplica contenidos creativos como memes, ilustraciones y videos alusivos en plataformas digitales. (Captura de pantalla)

Cifras récord impulsan el fervor por la franquicia

El anuncio de la secuela se produce tras un año de récords para la película animada, que acumuló más de 500 millones de reproducciones y se mantuvo durante 15 semanas en el Top 10 global de Netflix.

El grupo ficticio HUNTR/X, protagonista del filme, alcanzó el primer lugar en el Billboard Hot 100 y ganó un Grammy por la canción “Golden”.

La repercusión de la cinta en México fue reflejo del auge del K-pop entre el público joven. Las funciones Sing-Along organizadas en cines nacionales agotaron localidades y permitieron a los fans cantar los temas del filme, reforzando su vínculo con los personajes.

Cabe mencionar que Netflix y Sony Pictures Animation anunciaron que la secuela de Las guerreras K-pop ya está en producción, con los mismos directores y un acuerdo exclusivo para desarrollar más contenido animado, aunque la fecha de estreno aún no está confirmada.

El grupo ficticio HUNTR/X lidera el impacto de la franquicia tras alcanzar el primer lugar en el Billboard Hot 100 y lograr un Grammy por la canción 'Golden'. (Netflix)

Expectativas y deseos de los seguidores mexicanos

Las redes sociales mexicanas se llenaron de mensajes de apoyo a la producción y de agradecimiento a los creadores. Muchos seguidores subrayaron el orgullo por ver cultura coreana fusionada con animación global bajo el sello de Netflix, y pidieron que la próxima entrega incluya más elementos de la cultura pop asiática.

En palabras de Bela Bajaria, directora de contenido de la plataforma: “Con KPop Demon Hunters, Maggie y Chris no solo llegaron al público, encendieron un fandom global que cruzó idiomas, generaciones y géneros”.

La secuela será dirigida nuevamente por Maggie Kang y Chris Appelhans, quienes firmaron un acuerdo exclusivo con Netflix para crear más proyectos animados. Aunque medios internacionales como Variety y Bloomberg señalan que el estreno podría darse en 2029, la fecha aún no ha sido confirmada oficialmente.