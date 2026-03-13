México

Homicidios dolosos bajan un 26% en Colima: gobierno de Sheinbaum destaca estas acciones

Del año 2024 al 2025, se registró la disminución de los homicidios dolosos

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Marcela Figueroa Franco, titular de
Marcela Figueroa Franco, titular de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la conferencia de prensa matutina de este viernes, desde Colima. (Presidencia)

Marcela Figueroa Franco, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dio a conocer este viernes, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se llevó a cabo desde el estado de Colima, que en esa entidad los homicidios dolosos han disminuido un 26% desde el inicio de la actual administración.

Frente a medios de comunicación, Figueroa Franco mostró una gráfica en la que se veía el histórico de homicidios en la entidad dese 2017 hasta 2025. “Como se puede ver claramente en la gráfica, entre 2024 y 2025 hubo una disminución de 26% en los homicidios dolosos, al pasar de 2.3 homicidios diarios en 2024, a 1.7 en 2025″.

En cuanto a la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso de forma mensual de los últimos 18 meses, se señaló que al inicio de la administración de Sheinbaum se tuvo un mínimo repunte, en noviembre de 2024, pero a prtir de ese momento, y debido a un reforzamiento en la estrategia de seguridad en la entidad, se mantivo un decremento sostenido que ha significado una reducción del 25% en los homicidios.

Además, en el pomedio diario de víctimas de homicidio doloso por mes, en el municipio de Colima, desde que inició la administración de Sheinbaum, se nota un índice de homicidios estable, pues al inicio del gobierno de la presidenta los homicidios promediaban .60 diarios, y en febrero pasado, el promedio fue de .54, una disminución de 14%.

En otra gráfica se mostró la tendencia de los delitos de alto impacto registrados en el estado, sobre todo robos con violencia. En la gráfica se mostró información de los meses de septiembre de 2024 a febrero de 2026. En noviembre de 2024 se registró un repunte, con 3.33 delitos de alto impacto en promedio, y de ese momento a febrero pasado se registró una disminución del 13%, al pasar a 2.43.

Seguridad Colima — Widget
Datos · Secretariado Ejecutivo del SNSP
Colima reduce homicidios: las cifras que lo demuestran
Fuente: SESNSP con información de la Fiscalía Estatal de Colima · Sep 2024 – Feb 2026
↓26%
Homicidios en el estado
2024 vs 2025
↓25%
Promedio diario estatal
vs nov 2024
↓27%
Delitos alto impacto
vs nov 2024
Promedio diario de víctimas de homicidio doloso en la entidad
2017 – 2025 · promedio anual
📉
Tras alcanzar su punto más alto en 2022–2023 (2.4 víctimas diarias), Colima registra en 2025 un promedio de 1.7 — el mismo nivel que 2020, año de pandemia. La caída del 26% respecto a 2024 es la mayor reducción interanual de la serie.
Promedio diario de víctimas de homicidio doloso por mes en la entidad
Sep 2024 – Feb 2026
⚠️
El pico de noviembre 2024 (2.87/día) marcó el punto de inflexión. Desde entonces la tendencia es a la baja, aunque con oscilaciones importantes. Febrero 2026 (2.14) sigue por debajo del nivel de noviembre 2024, confirmando la reducción del 25%.
Promedio diario de víctimas de homicidio doloso — Municipio de Colima
Sep 2024 – Feb 2026
🏙️
El municipio capital registró cero homicidios diarios en junio 2025, su mejor mes de la serie. Aunque julio repuntó (0.71), los últimos meses se mantienen por debajo de 0.55 — una reducción del 14% respecto a septiembre 2024.
Promedio diario de delitos de alto impacto en la entidad
Sep 2024 – Feb 2026
🔎
Los delitos de alto impacto tuvieron su mayor nivel en noviembre 2024 (3.33/día). A partir de ahí, la tendencia bajista lleva a 2.43 en febrero 2026, una reducción del 27%. Sin embargo, la cifra sigue siendo elevada comparada con los mínimos de 2024.
FUENTE: SESNSP · FISCALÍA ESTATAL DE COLIMA DATOS INTERACTIVOS

Gobernadora destaca nombramiento de elemento de la Marina como titular de la SSPE

Indira Vizcaíno Silva, gobernadora del estado, señaló que a lo largo de este sexenio se han visto con buenos ojos, desde la Secretaría de Marina, que se invite a integrantes de esa institución a encabezar la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, incluso en el caso del más reciente nombramiento de esa dependencia se han congratulado por la invitación que se hizo a un elemento del que se tienen altas expectativas, refiriéndose al teniente Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, a quien llamó “un elemento destacado de la Marina”.

Destacó que en 2025 se disminuyó el homicidio doloso en un 26% respecto al 2024, el feminicidio en un 50%, secuestro en un 60%, la privación ilegal de la libertad en un 30%, la extorsión en un 21%, el robo a casa habitación en un 10%.

Destacó el operativo del pasado jueves en el municipio de Villa de Álvarez, en el que se logró la detención de seis personas y se decomisaron más de 270 kg de fentanilo, así como el desmantelamiento de un laboratorio en el que se producía esta letal droga.

“Más de 270 kg de fentanilo, estamos hablando de más de 14 millones de dosis que no salieron al mercado negro, de más de 125 mil dosis potencialmente letales”, dijo la gobernadora.

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