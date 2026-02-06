Gobierno de Sheinbaum afirma que Plan Michoacán redujo 30% los homicidios dolosos en el estado

La mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum se llevó a cabo en Michoacán donde estuvo el gabinete federal y estatal Foto: Captura de pantalla Youtube Claudia Sheinbaum

La mañana de este viernes Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó en la confrencia matutina d ela presidenta Claudia Sheinbaum realizada en Michoacán que hay una disminución en delitos en el estado y detalló las acciones para bajar la incidencia delictiva.

Respecto a la evolución de homicidio doloso en Michoacán por año, de enero a diciembre de todos los años de los últimos 10 años de 2016 a 2025, al pasar de 4.1 a 3.5 lo que coloca a 2025 en el promedio más bajo, informó.

“Podemos ver la tendencia de homicidio doloso pero ahora de forma mensual desde el inicio de la administración de la presidenta la doctora Claudia Sheinbaum Pardo los últimos 16 meses, de septiembre de 2024 a diciembre de 2025. Cuando comparamos diciembre de 2024 a octubre de 2025 se presenta la reducción del 30% al pasar de 3.48 a 2.45 homicidios diarios en promedio”, detalló la funcionaria.

Mientras que los delitos de alto impacto desglosados de manera anual de 2018 al 2025, de 2024 a 2025 se mostró que hay una disminución del 4%, se pasó de 18.8 delitos diarios a 18.1.

De manera mensual de septiembrte de 2024 a diciembre de 2025 hay un primer incremento, luego una estabilización y desde el inicio del Plan Michoacán en el estado se ve una disminución del 20% de octubre a diciembre de 2025.

Por su parte el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia “Las mañaneras del pueblo” en el Informe de Seguridad, desde Michoacán señaló que el trabajo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del estado y la Fiscalía del estado, ha permitido debilitar estructuras criminales, detener a objetivos prioritarios, combatir delitos como el homicidio y la extorsión principalmente y brindar mayor protección a la ciudadanía.

“Sabemos que no es una tarea terminada y falta mucho por hacer, pero la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum es reforzar esta estrategia hasta alcanzar los resultados que esperan los ciudadanos”, enfatizó.

Del primero de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026, en el estado de Michoacán se han obtenido los siguientes resultados:

· Han sido detenidas 1,218 personas por delitos de alto impacto.

· Se aseguraron 1,137 armas de fuego, 144 mil cartuchos y más de 25 toneladas de droga.

· Además, el Ejército y la Marina han desmantelado 18 laboratorios para la producción de metanfetaminas.

Desde la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el 6 de julio de 2025, el estado de Michoacán ha registrado avances sustantivos en la protección de las familias, los comercios y las actividades productivas, lo que ha permitido la disminución en la incidencia de este delito en 13.8 por ciento.

En el marco de esta Estrategia se han recibido 2,812 denuncias en el número 089, lo que permitió iniciar 158 carpetas de investigación que derivo en 118 personas detenidas por este delito, de las cuales 60 son objetivos prioritarios, cuatro líderes regionales; además de desarticular siete bandas delictivas dedicadas a la extorsión.

Todo esto en coordinación de las instituciones del Gabinete de Seguridad con las autoridades del estado de Michoacán, también la Fiscalía General del Estado de Michoacán ha fortalecido sus áreas antiextorsión.

A partir de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se reforzaron los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, donde se incluyó el despliegue de recursos tecnológicos, unidades especializadas para combatir la extorsión, un protocolo homologado de atención y capacitación a operadores del 089 específicamente para el estado de Michoacán.

También se han realizado acciones para fortalecer a la policía y fiscalía estatal con equipamiento, capacitación y operaciones en conjuntas con el Gobierno de México.

Del 10 de noviembre de 2025 al 20 de enero de 2026, en el marco del Plan Michoacán se han detenido a 430 personas, se aseguraron 240 armas de fuego, 16,836 cartuchos, 347 vehículos, 200 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, más de 700 kilos de metanfetamina, 28,800 litros y 15,300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina, además se inhabilitaron 26 campamentos y 50 tomas clandestinas.

La Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional han realizado visitas, patrullajes y recorridos permanentes en huertos de aguacate, empacadoras e industrias cítricas de diferentes municipios del estado para proteger a este sector productivo.

Entre las acciones más relevantes en el estado se encuentran detenciones de generadores de violencia que controlaban cobro de cuotas, distribución de droga y violencia en Tierra Caliente, Apatzingán, Buenavista, Pátzcuaro y Morelia, entre las que se encuentran las siguientes:

· Gerardo “N”, generador de violencia y responsable de dirigir las actividades de extorsión a los productores de limón y aguacate, distribución de droga, secuestros, homicidios y cobro de piso.

· Nueve detenidos más, integrantes de una célula criminal a quienes se les relaciona con los delitos principalmente de extorsión, homicidio y privación ilegal de la libertad.

· Detención de dos personas más, entre ellas, Cirilo “N”, alias “El Capi”, uno de los principales generadores de violencia, encargado de recaudar cuotas a productores limoneros y empresarios.

· Efraín “N” y Juan Carlos “N”, también relacionados con extorsiones en Buenavista Tomatlán.

· Jhon Mario “N”, alias “Llanero”, responsable del cobro de extorsiones al sector limonero en Apatzingán y Tierra Caliente, además de realizar actividades de reclutamiento de integrantes de una célula delictiva.

· Otro sujeto detenido en Apatzingán, responsable del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros.